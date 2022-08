Die Auslosung der Gruppenphase für die Champions League steht vor der Tür. Wer ist in welchem Lostopf und auf wen könnten der FC Bayern München und Co. in der Vorrunde treffen? SPOX hat die Antwort.

Die letzten Playoff-Rückspiele zur Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League sind vorüber, die 32 Teilnehmer stehen fest. Nun steht der Auslosung für die Gruppenphase nichts mehr im Weg. Diese findet am Donnerstag, den 25. August, um 18 Uhr in Istanbul statt - am selben Ort, wo am 10. Juni 2023 auch das Champions-League-Finale über die Bühne gehen wird.

Normalerweise schickt Deutschland Jahr für Jahr vier Vertreter in die Champions League, aufgrund einer besonderen Tabellensituation in der Bundesliga und des Europa-League-Triumphes von Eintracht Frankfurt in der vergangenen Spielzeit, sind es in dieser Saison sogar zum ersten Mal fünf deutsche Klubs, die einen Platz in der Gruppenphase der Königsklasse sicher haben - nämlich die Bundesliga-Top-4, bestehend aus Meister FC Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sowie Eintracht Frankfurt, dem Europa-League-Sieger, der in der Liga nur Elfter war.

Mannschaften aus demselben Verband dürfen bei der Auslosung nicht in einer Gruppe landen, das ist bekannt. Aber auf wen könnten der FC Bayern und Co. in der Champions League treffen? SPOX zeigt Euch die verschiedenen Lostöpfe.

Champions League Gruppenphase, Lostöpfe: Auf diese Gegner könnten FC Bayern und Co. treffen

Die 32 Teilnehmer sind während der Auslosung wie üblich in vier Lostöpfe aufgeteilt, damit mit ihnen die acht Vierer-Gruppen gebildet werden können. Dabei gilt: Topf 1 ist der stärkste. In diesem sind nämlich der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid, der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sowie die Meister der sechs höchstplatzierten Nationen, darunter auch der FC Bayern. Die restlichen Töpfe 2 bis 4 werden auf Basis der Klubkoeffizienten-Rangliste aufgefüllt. So ist RB Leipzig in Topf 2 auffindbar, der BVB und Bayer Leverkusen hingegen in Topf 3. Jede einzelne Gruppe wird aus je einer Mannschaft aus Topf 1, Topf 2, Topf 3 und Topf 4 gebildet.

Da die Bayern und die Frankfurter im stärksten Topf sind, können sie zahlreichen Topklubs vorerst aus dem Weg gehen, nichtsdestotrotz warten auch in Topf 2 einige Topteams wie der FC Chelsea, Juventus Turin oder Liverpool. Aus diesem Grund haben es der BVB und die Werkself viel schwerer, da sie auf jeden Fall gegen zwei auf dem Papier stärkere Klubs müssen.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Die vier Lostöpfe

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid (ESP) FC Chelsea (ENG) Borussia Dortmund (GER) Celtic Glasgow (SCO) Eintracht Frankfurt (GER) FC Barcelona (ESP) Inter Mailand (ITA) FC Brügge (BEL) Manchester City (ENG) Juventus Turin (ITA) SSC Neapel (ITA) Benfica Lissabon (POR) FC Bayern München (GER) Atletico Madrid (ESP) Bayer Leverkusen (GER) Maccabi Haifa (ISR) AC Mailand (ITA) Tottenham Hotspur (ENG) Sporting Lissabon (POR) Viktoria Plzen (CZE) Paris Saint-Germain (FRA) FC Liverpool (ENG) Red Bull Salzburg (AUT) Glasgow Rangers (SCO) FC Porto (POR) FC Sevilla (ESP) Schachtjor Donetsk (UKR) FC Kopenhagen (Den) Ajax Amsterdam (NED) RB Leipzig (GER) Olympique Marseille (FRA) Dinamo Zagreb (Cro)

Champions League: Auslosung der Gruppenphase live im TV und Livestream

Um die Übertragung der Auslosung kümmern sich am Donnerstag sowohl DAZN als auch Sky. Während Sky die Ziehung auf dem Sender Sky Sport News bereits ab 17.30 Uhr anbietet, schaltet sich DAZN erst um 18 Uhr, also Augenblicke vor Start der Veranstaltung, ein. Folgendes Duo wird vom Streamingdienst eingesetzt:

Kommentator: Christoph Stadtler

Experte: Sebastian Kneißl

Die UEFA selbst liefert zur Auslosung ebenfalls einen Livestream bei uefa.tv.

Anders als die anderen beiden Anbieter ist DAZN auch für die Übertragung zahlreicher Champions-League-Spiele in dieser Saison verantwortlich. Nebenbei bilden auch nationale Ligen wie die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Bundesliga oder Champions League das Fußballangebot. Darüber hinaus stehen auch Streams zu Sportarten wie US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Darts, Kampfsport, Wrestling, Handball, Radsport und Motorsport auf der Plattform abrufbereit.

Auf all dies könnt Ihr mit einem Abonnement, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet, zugreifen.

Champions League: Auslosung der Gruppenphase im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Event natürlich nicht fehlen. Wir tickern das Geschehen in Istanbul live mit.

Hier geht es zum Liveticker der Auslosung für die Champions-League-Gruppenphase.

