FC Bayern, News und Gerüchte: Thomas Müller schenkt Gary Lineker spezielles FCB-Trikot

Bayern-Stürmer Thomas Müller hat sich mit England-Idol Gary Lineker getroffen und ihm dabei ein spezielles FCB-Trikot als Geschenk überreicht. Julian Nagelsmann bekommt an der Säbener Straße offenbar einen zweiten Trainingsplatz für geheime Einheiten. Und an Bayern-Talent Gabriel Vidovic soll ein Zweitligist interessiert sein. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: Thomas Müller beschenkt Gary Lineker

Zwei große Fußballer trafen an der Säbener Straße aufeinander: Bayern-Stürmer Thomas Müller und England-Idol Gary Lineker. "Ich habe es wirklich genossen, den großartigen Thomas Müller zu treffen", schrieb Lineker auf Instagram.

Auch bei Müller ist die Wertschätzung gegenüber Lineker groß. "Das Vergnügen war ganz meinerseits", antwortete der Nationalspieler. Und er überreichte Lineker ein Bayern-Trikot mit einer speziellen Beflockung.

Unter der Rückennummer 10 war als Name "Mülleker", eine Kombination aus Müller und Lineker, auf dem Trikot zu lesen. "Du bist eine Twitter-Legende, Gary! Hab Spaß mit dem Trikot", kommentierte Müller ein entsprechendes Fotos, das Lineker mit dem Jersey vor der Säbener Straße zeigte.

© Instagram Gary Lineker erhielt von Thomas Müller ein spezielles Trikot.

FCB, News: Julian Nagelsmann bekommt neuen Platz für Geheimtraining

Trainer Julian Nagelsmann wird offenbar künftig die geheimen Abschlusseinheiten beim FC Bayern München an anderer Stelle auf dem Trainingsgelände des Rekordmeisters an der Säbener Straße abhalten.

Wie die Bild berichtet, wird ein zweites Feld mit Sichtschutz zentral auf dem Gelände eingerichtet. Der bisher für das Abschlusstraining genutzte Platz lag in der Nähe des öffentlich zugänglichen Parkplatzes. Zwar wurde Nagelsmanns Team auch dort mit Sichtschutz abgeschirmt, dennoch soll es in der Vergangenheit wiederholt vorgekommen sein, dass etwa Scouts anderer Klubs vom Parkplatz aus mithörten und so die taktischen Anweisungen von Nagelsmann und Co. mitbekamen.

Durch den Umzug etwa 100 Meter weiter in Richtung des Zentrums des Trainingsgeländes soll ein solcher Lauschangriff künftig nicht mehr möglich sein.

FC Bayern, News: Trio um Jamal Musiala zurück im Training

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kann mit Blick auf das Topspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr im Liveticker) personell annähernd aus dem Vollen schöpfen.

Wie der Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, kehrten die zuletzt angeschlagenen Jamal Musiala (Zerrung), Alphonso Davies (muskuläre Probleme) und Eric Maxim Choupo-Moting (Nierenstein-OP) ins Mannschaftstraining zurück.

Einzig Leon Goretzka muss nach seiner Knieverletzung weiter auf sein Comeback warten. Davies und Musiala hatten zuletzt beim 7:0-Sieg beim VfL Bochum gefehlt. Choupo-Moting stand in dieser Saison wegen seiner Verletzung noch gar nicht im Kader der Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Gabriel Vidovic bei Zweitligist begehrt? Keine Freigabe für Josip Stanisic

Nachwuchsspieler Gabriel Vidovic vom FC Bayern München weckt offenbar Interesse in der 2. Bundesliga. Laut kicker soll der SSV Jahn Regensburg den 18-Jährige auf dem Zettel haben.

Zuletzt galt vor allem der FC Augsburg als interessiert. Ferner soll es laut kicker weitere Anfragen aus der Bundesliga und dem Ausland geben. Die Bayern würden Vidovic wohl gerne auf Leihbasis abgeben, um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Darüber hinaus wollen die Bayern Außenverteidiger Josip Stanisic nicht abgeben. Der kicker berichtet von einer Anfrage aus der Bundesliga sowie zwei aus England, doch der Rekordmeister erteilte dem 22-Jährigen demnach keine Freigabe für einen Wechsel.

Der zuletzt mehrfach verliehene Mittelfeldspieler Adrian Fein verlässt den FC Bayern und wechselt zu Excelsior Rotterdam. Die Bayern sollen sich laut Sky allerdings eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben. Hier geht es zur ausführlichen News.

FCB, News: Stefan Effenberg sieht Lewandowski-Abschied positiv

Stefan Effenberg hat dem Abschied von Robert Lewandowski beim FC Bayern einen positiven Aspekt abgewonnen. Denn nach dem Abgang des Toptorjägers haben sich andere ins Rampenlicht geschossen. Etwa Jamal Musiala, der mit drei Treffern zu Saisonbeginn aufblühte.

"Neun verschiedene Schützen für 15 Bundesliga-Treffer bislang hätte es mit Lewandowski nicht gegeben, der Großteil wäre von ihm gekommen. Diese Situation ohne Lewandowskis Anspruch auf möglichst viele Abschlüsse und Tore tut dem Rest gut, jetzt bekommt jeder etwas Sonne ab", schrieb Effenberg in seiner kicker-Kolumne.

Trainer Julian Nagelsmann lobte er zudem für dessen Personalentscheidungen: "Aber die wahren Aufgaben müssen die Bayern erst im Laufe der Saison meistern - in der Champions League, wo es insbesondere darauf ankommen wird, ob sie defensiv kompakt stehen."

