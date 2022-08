BVB, News und Gerüchte: Deutscher Nationalspieler erklärt Entscheidung gegen Borussia Dortmund

David Raum hat erklärt, warum er sich gegen einen Wechsel zum BVB entschieden hat. Während sich ein Ex-Coach positiv über Neuzugang Anthony Modeste geäußert hat, wird ein anderer wohl vorerst ausfallen. Außerdem: Neues zur Zukunft von Manuel Akanji. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Schwarzgelben.

BVB, News: David Raum erklärt Entscheidung gegen Dortmund

Der Wechsel von Nationalspieler David Raum von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund ist auch am Timing gescheitert. Dadurch habe sich ergeben, "dass es am Ende nicht richtig heiß wurde", sagte der neue Außenbahnspieler von RB Leipzig im Interview mit Sky: "Am Ende habe ich die gesamten Fakten auf den Tisch gelegt und gemerkt, dass die Entscheidung für RB die richtige ist."

Vor der Entscheidung zugunsten der Sachsen habe er sich "intensiv mit allen Angeboten auseinandergesetzt", ehe ihn das Gesamtpaket von einem Transfer zum DFB-Pokalsieger überzeugt habe. "RB ist einen Riesenschritt weiter. Ich kann hier mit dem Verein Titel gewinnen, wenn wir die gesamte Power auf den Platz bekommen", sagte er.

Der Transfer des bisherigen RB-Flügelspielers Angelino im Gegenzug zur TSG überrascht Raum wenig. "Bei RB wird klar kommuniziert, wie der Stand für jeden Spieler ist und wie der Trainer über ihn denkt", sagte er. Mit ihm sei allerdings kommuniziert worden, "dass ich, wenn ich hierherkomme und Leistung bringe, auch spielen werde".

© getty Adeyemi kann Modeste und Reus wohl vorerst nicht unterstützen.

BVB, News: Ex-Coach spricht positiv über Modeste-Wechsel

Peter Stöger, ehemaliger Coach von Anthony Modeste beim 1. FC Köln, ist sich sicher, dass sein Ex-Schützling beim BVB keine Anlaufschwierigkeiten haben wird. "Der kann schon richtig gut kicken, Bälle festmachen und ablegen. Und in Dortmund gibt es viele gute Vorbereiter. Das dürfte passen", sagte er den Ruhr Nachrichten.

Generell sehe er beim Franzosen "kein Limit. Wenn die Spielidee zu ihm passt, dann bin ich überzeugt, dass er auch bei einem Topklub regelmäßig seine Tore erzielt, 20 oder mehr in der Saison, und auch in der Champions League." Stöger habe es sowieso nie verstanden, "warum ihn kein Topklub verpflichten wollte, zumindest als Back-up für einen Superstar. Auch Dortmund hätte früher auf ihn kommen können. Vielleicht kann er jetzt beim BVB zeigen, was er drauf hat."

Als Spielertypen beschreibt Stöger Modeste so: "Er ist ein klarer Neuner, wie es ihn gar nicht mehr so oft gibt. Ein abschlussstarker Zielspieler. Im Strafraum ist er richtig stark. Er hat einen sehr guten ersten Kontakt, eine große physische Wucht und ein super Kopfballspiel. Für den BVB kann er auch bei Defensivstandards wichtig werden."

Zwar könne Modeste auch ein Spaßvogel sein, bringe allerdings "als Charakter-Typ für die Mannschaft einen enormen Wert bringt". Auch eine Anekdote aus gemeinsamen Zeiten hat der Österreicher parat: "Ich habe ihn mal auf die Bank gesetzt, nachdem es einige Spiele nicht so gut lief für ihn. Dann musste er zuschauen, und das war ausgerechnet gegen Dortmund. Er war mir richtig böse. Ich habe ihn 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, er hat in der 90. Minute das 2:1 erzielt und alles war gut. Wir haben uns fest umarmt. Manchmal musste ich ihn kitzeln. Aber meistens hat er einfach seine Tore geliefert."

BVB, Gerücht: Karim Adeyemi verpasst wohl Freiburg-Spiel

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen von einem anderen Neuzugang. Karim Adeyemi wird für das kommende Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg offenbar ausfallen. Der 20-Jährige war beim Auftakt gegen Bayer Leverkusen in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden - nach Sport1-Informationen, die sich mit denen des kicker decken, kommt ein Einsatz gegen den SCF noch zu früh.

Auch für Niklas Süle wird es wohl nicht reichen. Der Innenverteidiger hatte sich im Pokal gegen 1860 München eine Muskelverletzung zugezogen. Die Reise nach Freiburg angetreten hat hingegen Salih Özcan. Der Mittelfeldspieler, ebenfalls neu beim BVB, stand aufgrund einer hartnäckigen Fußprellung bisher noch nicht im Kader.

BVB, Gerücht: Manuel Akanji "Favorit" auf Platz bei Inter?

Keine Bewegung ist zuletzt in einen möglichen Wechsel von BVB-Verteidiger Manuel Akanji in die Serie A gekommen. Dort wird Inter Mailand als möglicher Abnehmer für den Schweizer gehandelt, daran hat sich laut Tuttosport auch nichts geändert.

Eine Einigung zwischen den Klubs gebe es zwar weiterhin nicht, dennoch bezeichnet das italienische Blatt Akanji als "Favoriten" auf den vakanten Platz in der Zentrale des Traditionsklubs. Obwohl sich der BVB von seinen anfänglichen Preisvorstellungen von 30 Millionen Euro längst verabschiedet habe, seien allerdings auch die derzeit kolportierten 15 bis 20 Millionen für Inter immer noch zu viel. Man hoffe auf einen Preisnachlass.

Sollte die Situation weiter ergebnislos bleiben, könnten zwei weitere Namen in den Fokus von Inter rücken. Tuttosport nennt neben dem Kroaten Duje Caleta-Car von Olympique Marseille auch Becir Omeragic vom FC Zürich. Diese wären billiger als Akanji und für rund zehn Millionen Euro zu haben.

Akanji, dessen Vertrag 2023 ausläuft, hatte seinen Wechselwunsch klar zum Ausdruck gebracht und spielt deshalb in den Planungen des BVB keine Rolle mehr.

BVB, Spielplan: Die kommenden Gegner