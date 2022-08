BVB, News und Gerüchte: Dortmunds Neuzugang Nico Schlotterbeck stichelt gegen Schalke 04

BVB-Neuzugang Nico Schlotterbeck hat sich mit einem Seitenhieb gegen Schalke 04 direkt bei den Fans beliebt gemacht. Donyell Malen zieht offenbar Interesse aus den Niederlanden auf sich. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Schlotterbeck stichelt gegen Schalke

In der Talksendung "Brinkhoffs Ballgeflüster" des Klubfernsehens hat sich Nico Schlotterbeck direkt mal bei den BVB-Fans beliebt gemacht, indem er gegen den Lokalrivalen Schalke 04 stichelte. Als der ebenfalls als Gast anwesende TV-Moderator Sebastian Hellmann das anstehen Bundesliga-Topspiel zwischen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) ansprach, fragte Schlotterbeck mit einem breiten Grinsen: "Es gibt Topspiele auf Schalke?"

Bei den Fans kam diese Spöttelei natürlich gut an, vom Publikum gab es viel Gelächter und Applaus. Auch mit weiteren Aussagen konnte der 22-Jährige, der über sich selbst sagte, ein "relativ lockeres Mundwerk" zu haben, offenbar neue Fans bei den Schwarz-Gelben gewinnen. "Ich will für den Verein alles geben", sagte er und führte weiter aus: "Fehler wie meinen Fehlpass gegen Leverkusen, als mich Mo Dahoud gerettet hat, passieren mir noch zu oft."

Der Innenverteidiger wechselte in diesem Sommer für eine Ablöse von 20 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Dortmund. In den ersten beiden Pflichtspielen im Pokal (3:0 gegen 1860 München) und in der Bundesliga (1:0 gegen Leverkusen) stand er jeweils 90 Minuten auf dem Platz. Am kommenden Freitag steht das Duell gegen seinen Ex-Klub aus Freiburg auf dem Programm (ab 20.30 Uhr live auf DAZN).

BVB, Gerüchte: Hat PSV Dortmund-Star Malen im Visier?

PSV hat auf der Suche nach einem neuen Angreifer offenbar zwei Bundesliga-Stürmer im Blick. Wie Eindhovens Dagblad und Voetbal International berichten, sollen Donyell Malen vom BVB und Joshua Zirkzee von Bayern München beim Klub von Trainer Ruud van Nistelrooy auf dem Zettel stehen.

Allerdings ist ein Wechsel von Malen eher unwahrscheinlich. Der 23 Jahre alte Niederländer, der 2021 aus Eindhoven zur Borussia kam, legte einen starken Start in die neue Saison hin mit einem Treffer und einer Vorlage im Pokal gegen die Löwen. Sollte sich seine Situation beim BVB aber verändern, ist PSV dem Bericht zufolge an einer Leihe interessiert.

Zirkzee wird derweil auch vom VfB Stuttgart umworben und dort als potenzieller Ersatz für Sasa Kalajdzic angesehen, sollte der Stürmer noch wechseln. Gespräche zwischen Bayern und Stuttgart soll es bereits gegeben haben.

BVB, Gerüchte: City wohl weiter heiß auf Raphael Guerreiro

Manchester City ist offenbar an einer Verpflichtung von Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund interessiert. Entsprechende Gerüchte kursieren schon länger, nun legte Sky Sports noch einmal nach. Auch Borna Sosa vom VfB Stuttgart soll auf dem Radar des englischen Meisters sein.

Wie es in dem Bericht heißt, sei Guerreiro eine von mehreren Optionen, die sich City genauer anschaue. Der linke Verteidiger kommt seit seinem Wechsel zum BVB 2016 auf 34 Tore und 37 Vorlagen in insgesamt 189 Pflichtspielen.

Zudem stehe City kurz vor der Verpflichtung von Sergio Gómez von Anderlecht, die Gespräche werden als "weit fortgeschritten" bezeichnet. Allerdings soll der spanische Linksverteidiger, der ebenfalls eine Dortmunder Vergangenheit hat, nur als Perspektivspieler gelten und nach der Verpflichtung direkt weiterverliehen werden.

Deshalb halte Manchester weiter Ausschau nach Alternativen für diese Position, nachdem Marc Cucurella abgesagt und sich Chelsea angeschlossen hatte.

