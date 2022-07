David Raum: Wechsel für rund 25 Mio. Euro von Hoffenheim nach Leipzig perfekt

Nationalspieler David Raum (24) wechselt von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig. Dies gaben die Roten Bullen, die am Vortag im Supercup gegen Bayern München (3:5) unterlegen waren, am Sonntag offiziell bekannt.

Der Linksverteidiger erhält beim amtierenden DFB-Pokalsieger einen Fünfjahresvertrag bis 2027 und wird künftig mit der Rückennummer 22 auflaufen. Die Ablösesumme liegt Berichten zufolge bei 26 Millionen Euro.

"Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zu RB Leipzig. Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und die Gespräche mit Trainer Domenico Tedesco, der sportlichen Führung und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff haben mich schnell überzeugt, dass der Schritt nach Leipzig der absolut richtige für mich ist", erklärte Raum.

Lange galt der Außenbahnspieler auch als Transferkandidat bei Borussia Dortmund, auch dem FC Bayern München wurde Interesse nachgesagt - am Ende erhielt aber RB den Zuschlag.

"Ich kann mit RB Leipzig nun in der Champions League spielen und mich hier in einem idealen Umfeld perfekt weiterentwickeln. Jetzt freue ich mich sehr darauf, das Team kennenzulernen, um mich schnell zu integrieren und bald auch auf dem Platz helfen zu können", so Raum.

Raum: Hoffenheim bedauert Abgang "aus sportlicher Sicht"

Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifußball bedauerte "aus sportlicher Sicht seinen Abgang". Weiter sagte er: "Es war für uns von Anfang an klar, dass wir einen solchen Spieler zum jetzigen Zeitpunkt nur dann ziehen lassen, wenn unsere Einnahmen aus diesem Transfer spürbar die Summe übersteigen, die uns durch eine im Vertrag verankerte Klausel bei einem Wechsel nach der kommenden Saison garantiert gewesen wäre."

Raum hatte sich erst 2021 der TSG angeschlossen und war in 32 Bundesligaspielen auf drei Tore und 13 Vorlagen gekommen. In der Folge debütierte er im September für die deutsche Nationalmannschaft und absolvierte bisher neun Länderspiele.