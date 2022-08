BVB - Neuzugang Sébastien Haller spricht über Krebs-Diagnose: "Das war ein Schock"

Sébastien Haller hat die Hodenkrebs-Diagnose im Sommer als großen "Schock" bezeichnet - aber gleichzeitig Mut gemacht für eine schnelle Genesung. Dem Neuzugang des BVB gehe es gut und er freue sich bereits, bald wieder Tore für die Borussia zu schießen.

"Mir geht es gut", bekräftigte der 28-Jährige in einem Interview mit ESPN. "Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mich nicht schlecht fühle. Ich kann jeden Tag spazieren gehen und Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen. Es ist also alles in Ordnung."

Der Angreifer betonte zudem, dass ihm die Unterstützung der Familie, der BVB-Fans und aus der ganzen Fußball-Welt in einer schwierigen Zeit enorm geholfen habe. "Viele Menschen waren besorgt, das war eine sehr emotionale Zeit für mich", so Haller. "Ich habe mit solch einer Reaktion aus der Fußball-Welt nie gerechnet. Das gibt die Extra-Motivation, da wieder rauszukommen."

Im Trainingslager des BVB wurde im Sommer ein bösartiger Hodentumor beim Neuzugang von Ajax Amsterdam entdeckt, Haller musste operiert werden. "Es hat nicht geschmerzt, aber ich hatte einfach ein komisches Gefühl in meinem Bauch. Der Tumor war schon seit mehreren Wochen oder vielleicht sogar ein oder zwei Monaten da. Innerhalb von 24 Stunden musste ich viele Tests machen lassen, dann musste ich auf die OP warten", erzählt Haller. "Wenn du das Wort hörst, ist das ein Schock."

Im Rahmen seiner Behandlung muss er nun fünf Tage lang ins Krankenhaus. "Da hängst du 24 Stunden an einer Infusion, du kannst dich nicht bewegen, liegst einfach nur im Bett", erklärt Haller. "Während dieser Zeit verlierst du eine Menge Muskelmasse." Gleichzeitig arbeite er bereits wieder im Kraftraum und an seiner Kondition, um möglichst fit zu bleiben: "Ich bin auf demselben Level wie vor ein paar Monaten. Das ist ein gutes Zeichen."

© getty Sébastien Haller will sich nach seiner Hodenkrebs-Diagnose zurückkämpfen.

BVB-Star Haller? "Das wird ein wunderschöner Moment"

Er könne es kaum abwarten, auf den Platz zurückzukehren und "mein erstes Tor vor der Gelben Wand zu erzielen", so Haller. "Das wird ein wunderschöner und emotionaler Moment." Vergangene Saison erzielte er 34 Tore in 43 Pflichtspielen für Ajax.

Kurz nach der Diagnose sei er aber erstmal frustriert gewesen: "Komm schon. Ich bin erst zehn Tage hier und kann nicht spielen. Sie haben 30 Millionen Euro gezahlt und jetzt fehle ich monatelang. Das sah nicht nach einem guten Deal aus. Aber wenn du über den Tellerrand hinausschaust, dann merkst du, dass ich nichts dagegen machen konnte. Ich konnte es nicht ändern." Haller appellierte zudem an alle jungen Männer, sich auf Hodenkrebs testen zu lassen.