BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Verteidiger "erste Wahl" beim FC Barcelona?

Ein Dortmunder Verteidiger ist offenbar erste Wahl beim FC Barcelona. Sportdirektor Sebastian Kehl hat über die Verletzung von Karim Adeyemi gesprochen und ein Stürmer, der einst wohl beim BVB auf dem Zettel stand, hat einen neuen Klub gefunden. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum BVB.

BVB, Gerücht: Meunier offenbar "erste Wahl" bei Barca

Dortmunds Rechtsverteidiger Thomas Meunier zieht offenbar weiterhin das Interesse des FC Barcelona auf sich. Wie die Mundo Deportivo berichtet, sei der Belgier bei den Katalanen sogar die "erste Wahl". Zwar liege dem BVB noch kein konkretes Angebot vor, dies könne sich aber noch ändern.

Der Wunsch auf eine Verpflichtung Meuniers hänge auch damit zusammen, dass Barca die Alternativen ausgehen. Juan Foyth vom FC Villarreal, der ebenfalls heiß gehandelt wurde, zog sich eine Knieverletzung zu, bereits zuvor erschwerten die hohen Ablöseforderungen allerdings einen Deal.

Um eine Verpflichtung zu realisieren, müsse allerdings erst Personal abgegeben werden. Als Kandidaten werden Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay und Sergino Dest genannt. Letzterer wurde zuletzt als Kandidat für einen Tausch genannt, um im Gegenzug für Meunier nach Dortmund zu wechseln. Barcas Wunschkandidat César Azpilicueta verlängerte nach vielen Spekulationen seinen Vertrag beim FC Chelsea. Gerüchte um Spieler wie Vanderson (AS Monaco), Héctor Bellerín (FC Arsenal) oder Hamari Traoré (Stade Rennes) konkretisierten sich nicht.

Sportdirektor Sebastian Kehl stellte vor der Partie gegen Hertha BSC bezüglich Meunier klar: "Es ist nicht unser Plan, Thomas Meunier abzugeben."

© getty Adeyemi musste beim Sieg gegen den BVB angeschlagen ausgewechselt werden.

BVB, News: Kehl gibt Update zu Adeyemi

Sebastian Kehl hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Stürmer Karim Adeyemi in der Partie bei Hertha BSC ein Update gegeben. "Er hat auf die Zähne gebissen, er wollte unbedingt dabei sein", erklärte der Sportdirektor gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Nachdem Adeyemi bereits mit Fußproblemen in die Partie gegangen war, wurde er nach einer Stunde ausgewechselt und bereits auf der Ersatzbank behandelt und bandagiert. "Wir hoffen, dass es Stück für Stück in der Woche besser wird", konnte Kehl noch nicht allzu viel bezüglich eines möglichen Einsatzes am kommenden Wochenende sagen. Schon am Freitag steht die Begegnung gegen die TSG Hoffenheim an.

Ansonsten blickte Kehl positiv auf den Sieg gegen Berlin zurück: "Wir haben besser Fußball gespielt, haben viele Chancen erarbeitet, haben zu Null gespielt, Modeste hat getroffen. Die Kritik nach dem Bremen-Spiel ist angekommen, die Mannschaft war gefordert und hat es gut gemacht und verdient gewonnen."

BVB-Noten: Bellingham treibt an - Neuzugang enttäuscht © imago images 1/16 Borussia Dortmund schlägt Hertha BSC mit 1:0. Anthony Modeste machte in der ersten Halbzeit den wichtigen Führungstreffer in einem hart umkämpften Spiel. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Bewahrte den BVB mit starker Parade vor frühem Rückstand und in der zweiten Halbzeit ein-, zweimal vor dem Ausgleich. Wurde darüber hinaus nur selten gefordert. Note: 2,5. © imago images 3/16 MARIUS WOLF: Wieder einer der aktivsten Dortmunder. Sorgte über die rechte Seite für Tempo und Druck. Spielte allerdings deutlich glückloser als zuletzt und hatte zu viele technische Fehler in seinem Spiel. Note: 4. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Mit dem Ball gewohnt sicher, gegen den Ball mit dem einen oder anderen Problem. Gewann nur zwei seiner acht Bodenzweikämpfe. Note: 4. © getty 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Wirkte vor allem im Spielaufbau fahrig und spielte den einen oder anderen ungewohnten Fehlpass. Vor allem seine langen Bälle waren sehr unpräzise (3/11). Auch defensiv nicht immer sicher. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAËL GUERREIRO: Offensiv blieb der Portugiese diesmal blasser als sonst, defensiv wurde er nicht allzu oft gefordert, machte jedoch nicht den sichersten Eindruck. Nicht seine beste Leistung. Note: 4. © imago images 7/16 JUDE BELLINGHAM: Abermals der beste Dortmunder auf dem Platz. Agierte unfassbar weiträumig, war bei nahezu jedem gefährlichen Angriff involviert und trieb sein Team immer wieder an. Glücklos im Abschluss. Note: 2. © imago images 8/16 SALIH ÖZCAN: Versuchte von Beginn an, das Spiel an sich zu reißen, was ihm mal mehr, mal weniger gelang. Je länger das Spiel dauerte, desto souveräner wurde er. Manchmal zu tief positioniert, Bonuspunkte für den Assist zum 1:0. Note: 2,5. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: War an vielen Angriffen beteiligt, war aber auch oft daran beteiligt, dass im Angriffsdrittel der letzte Punch fehlte. Wie so oft schwankte seine Leistung zwischen Licht und Schatten. Note: 3,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Sehr aktiv im Zwischenraum, erlief viele Räume für Mitspieler und hatte auch selbst die eine oder andere gute Chance, um zu treffen. Agierte insgesamt aber dennoch etwas glücklos. Note: 3. © imago images 11/16 KARIM ADEYEMI: Bekam sein Tempo nur einmal auf den Platz, wurde aber von Herthas herauseilendem Torhüter gestoppt. Rutschte zudem einmal in guter Abschlussposition weg. Unauffällig und mit wenig Einfluss aufs Spiel, eher enttäuschend. Note: 4,5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Viel aktiver und besser eingebunden als zuletzt. Dortmund fütterte ihn mit mehr Flanken und wurde beim 1:0 dafür belohnt. Ließ allerdings auch einige sehr gute Chancen liegen. Note: 2,5. © imago images 13/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Kam in der 61. Minute für Adeyemi, konnte dem Spiel aber seinen Stempel nicht mehr richtig aufdrücken. Ein Dribbling am Ende sorgte für etwas Gefahr. Note: 3,5. © imago images 14/16 THOMAS MEUNIER: In der 67. Minute für Wolf eingewechselt und war ähnlich aktiv wie sein Vorgänger. Allerdings auch ähnlich durchwachsen in seinen Aktionen. Note: 4. © imago images 15/16 NIKLAS SÜLE: In der 86. Minute für Anthony Modeste eingewechselt. Ohne Bewertung. © imago images 16/16 THORGAN HAZARD: Für Guerreiro ab der 86. Minute. Ohne Bewertung.

BVB, News: Ex-Kandidat Cavani findet neuen Klub

Vor der Verpflichtung von Anthony Modeste galt auch Edinson Cavani als Option für die Position des erkrankten Sébastien Haller im Dortmunder Sturmzentrum. Nun hat der Uruguayer einen neuen Klub gefunden. Der Stürmer hat bis 2024 beim FC Valencia unterschrieben.

Seit 2020 stand der Routinier bei Manchester United unter Vertrag, im Sommer lief sein Vertrag aus und wurde nicht verlängert. Zuvor war er bei PSG (200 Tore in 301 Spielen) und der SSC Neapel (104 Treffer in 138 Spielen) deutlich treffsicherer.

