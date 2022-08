BVB: Karim Adeyemi gegen Bayer Leverkusen verletzt ausgewechselt

Karim Adeyemi ist beim Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen während der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt worden.

Der Nationalspieler hatte sich bereits in der 7. Minute in einem Zweikampf mit Bayer-Verteidiger Piero Hincapie am linken Sprunggelenk verletzt. Eine Diagnose steht noch aus.

Adeyemi ließ sich erst nichts von seinen Schmerzen anmerken. Noch in der 10. Minute hatte er entscheidenden Anteil am Führungstor. Nach einem Schuss des Neuzugangs wurde der Ball noch gerade so auf der Linie geklärt, ehe Marco Reus zum 1:0 traf (hier geht's zum Liveticker).

Anschließend signalisierte Adeyemi mehrfach, dass es nicht weitergehen würde. Nach einer kurzen Behandlungspause biss er erst auf die Zähne, musste wenig später in der 23. Minute aber doch das Feld verlassen. Für ihn kam Thorgan Hazard in die Partie.

Adeyemi wurde im Sommer für kolportierte 38 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet. Der 20-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

Nico Schlotterbeck sorgte ebenfalls für einen Schockmoment. Der Innenverteidiger musste an den Rippen behandelt werden und hatte sogar kurzzeitig das Feld verlassen, kehrte aber wieder zurück.