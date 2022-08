1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Köln trifft am heutigen 4. Spieltag der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 3:0-Erfolg am Donnerstag im Playoff-Rückspiel zur Conference League gegen den Fehervar FC, mit dem sich der 1. FC Köln einen Platz in der Gruppenphase sicherte, müssen die Geißböcke in dieser Woche bereits zum zweiten Mal ran. In der Bundesliga treffen die Kölner am heutigen Sonntag, den 28. August, auf den VfB Stuttgart. Um 15.30 Uhr ertönt dafür im Kölner Rhein-Energie-Stadion der Anpfiff.

Während der Effzeh in der Bundesliga noch ungeschlagen ist, warten die Schwaben weiterhin noch auf den ersten Sieg. Die beiden Mannschaften trennen drei Punkte.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da die Sonntagsspiele der Bundesliga zur Gänze von DAZN übertragen werden, ist das Spiel auch dort auf der Plattform zu sehen. Vorberichte gibt es ab 14.45 Uhr, folgendes Personal wird während der Übertragung von DAZN eingesetzt:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

© getty Der 1. FC Köln ist in der Liga noch ungeschlagen.

Das zweite Sonntagsspiel am 4. Spieltag zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt ist ebenfalls bei DAZN zu sehen, die Übertragung dafür geht um 16.45 Uhr los, der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.

Zum vielfältigen Fußballangebot von DAZN zählt jedoch nicht nur die Bundesliga dazu, sondern auch andere Topligen wie die Serie A, Primera Division, Ligue 1, weiters auch nationale Pokalbewerbe und Länderspiele. Außerdem werden auch die US-Sportarten (NFL und NBA), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling und noch einiges mehr beim Streamingdienst angeboten.

Um auf all dies Zugriff zu bekommen, wird ein Abonnement benötigt. Dieses ist für 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - Thielmann, S. Tigges

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - Thielmann, S. Tigges Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, W. Endo, Sosa - Ahamada - Egloff - Silas, Kalajdzic

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 28. August 2022

28. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Option zur Verfolgung des Bundesligaspiels bietet SPOX an. Wir tickern die Partie von Anfang bis Ende ausführlich mit. So verpasst Ihr keine wichtige Entscheidung.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart.

