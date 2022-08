Der 1. FC Köln kämpft auswärts gegen Fehervar in der Qualifikation um das Ticket zur Teilnahme an der Conference League. SPOX tickert das Rückspiel live mit.

Setzt sich der 1. FC Köln nach der 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel noch durch und löst das Ticket zur Gruppenphase der Conference League? Das Rückspiel gegen den Fehervar FC hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Fehervar vs. 1. FC Köln: Rückspiel in Playoffs zur Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim Hinspiel ging der Effzeh durch Florian Dietz nach 14 Minuten in Führung, die aber bereits zur Halbzeit in einen Rückstand umgedreht wurde. Die Ungaren glichen in der 32. Minute aus und markierten in Minute 40 den Endstand.

Vor Beginn: Der 1. FC Köln bestreitet heute in den Playoffs zur Conference League sein Rückspiel - und muss dabei gewinnen, um an der Gruppenphase teilzunehmen. Das Hinspiel in Köln ging 1:2 verloren. Gelingt die Wende? Anstoß in der MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár ist um 19 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

© getty Das Hinspiel in der Conference-League-Quali hat der 1. FC Köln verloren.

Fehervar vs. 1. FC Köln: Rückspiel in Playoffs zur Conference League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Fehervar: Kovács - Nego, Larsen, Tavares, Shabanov - Hangya, Bamgboye, Pinto, Fiola - Dárdai, Zivzivadze

Kovács - Nego, Larsen, Tavares, Shabanov - Hangya, Bamgboye, Pinto, Fiola - Dárdai, Zivzivadze Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Ljubicic, Olesen, Kainz - Tigges, Adamyan

Fehervar vs. 1. FC Köln: Rückspiel in Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream

Live miterleben könnt Ihr das europäische Spiel der Kölner heute bei RTL, wobei der Sender die Partie lediglich im Livestream bei RTL+ überträgt. Dieser ist zudem kostenpflichtig.

Ein Premium-Abo bei RTL+ kostet pro Monat 4,99 Euro, hierbei lässt sich der Livestream nur auf einem Endgerät abrufen. Das Max-Paket bietet die Möglichkeit, parallel auch ein zweites Endgerät zu nutzen und dort ebenfalls zu streamen. Das Abo kostet etwas dementsprechend mehr: 9,99 Euro. Alle weiteren Informationen dazu gibt es hier.

Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, gratis einzuschalten. Es besitzt nämlich auch OneFootball Rechte an der Ausstrahlung, gezeigt wird es hierbei sowohl auf der Internetseite als auch in der App.

1. FC Köln: Die letzten Spiele