Bundesliga: Schalke 04 unterliegt dem SV Meppen

Vierter Test, erste Niederlage: Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat am Samstag sein Vorbereitungsspiel gegen Fußball-Drittligist SV Meppen 1:3 (1:2) verloren und damit den ersten Rückschlag unter dem neuen Cheftrainer Frank Kramer hinnehmen müssen.

Mit fünf Neuzugängen in der Startaufstellung tat sich der Erstligist schwer gegen die Niedersachsen, die in zwei Wochen in die neue Drittliga-Saison starten.

Den Führungstreffer von Dominick Drexler (32.) drehte Meppen durch den Ex-Schalker Marvin Pourie (35.) und Kapitän Luka Tankulic (43.) noch vor der Pause. Es waren die ersten Gegentreffer unter dem neuen Schalke-Trainer.

Kramer wechselte zur Pause komplett durch - doch auch mit frischen Kräften fehlte dem Aufsteiger die Durchschlagskraft. Meppen erhöhte durch David Blacha (53.) sogar noch auf 3:1. Am Montag reist der Revierklub ins Trainingslager im österreichischen Mittersill.