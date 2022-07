BVB, News und Gerüchte: Nächster Rückschlag für Donyell Malen

Donyell Malen plagt sich erneut mit einer Verletzung herum. Die Zukunft von Mo Dahoud scheint ungewiss. Youssoufa Moukoko lobt Trainer Edin Terzic. Und: Borussia Dortmund gastiert am Samstag bei Dynamo Dresden. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Nächster Rückschlag für Donyell Malen

Donyell Malen plagt sich bereits in der ersten Phase der Saisonvorbereitung mit muskulären Problemen herum. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Der 23-jährige Niederländer konnte demnach am Freitag lediglich individuell trainieren. Die Dortmunder hoffen, dass Malen im Trainingslager in Bad Ragaz (15. bis 23. Juli) wieder voll mitwirken kann.

Zuletzt wurde der Offensivspieler durch eine hartnäckige Sehnenverletzung ausgebremst. Seit dem 28. Bundesliga-Spieltag der vergangenen Saison konnte er keine Partie mehr für den BVB absolvieren und musste auch auf die Nations-League-Länderspiele der Niederlande im Juni verzichten.

Malen wechselte 2021 von Eindhoven nach Dortmund, wo er bis 2026 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison bestritt er 27 Pflichtspiele für den BVB, in denen er neun Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.

BVB, News: Zukunft von Mo Dahoud ungewiss

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, gibt es derzeit keinerlei Anzeichen, dass Mo Dahoud seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim BVB zeitnah verlängern wird. Deshalb könnte der 26-jährige Mittelfeldspieler womöglich noch in diesem Sommer verkauft werden, um eine Ablöse zu generieren.

Der Mittelfeldspieler wechselte 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund. In der vergangenen Spielzeit kam er auf 29 Partien, zwei Tore und sieben Vorlagen.

BVB, News - Moukoko: Glücklich dank Terzic

Nach dem 3:1-Sieg der Dortmunder im Testspiel gegen den Lüner SV hat sich Youssoufa Moukoko zu Wort gemeldet. Er freute sich besonders über die zahlreich anwesenden Fans.

"Ich habe so was nicht erwartet. Ich dachte, es kommen vielleicht 300 Fans. Aber dann kommst du hier an und alles ist schwarzgelb", sagte der 17-Jährige im BVB-TV.

Ein wichtiger Grund für die gute Stimmung rund um den BVB sei der neue Trainer Edin Terzic. "Es ist schön zu sehen, dass sich die Fans für uns interessieren. Das war zwar immer so, aber jetzt mit Edin als Trainer ist es wieder wunderschön, die Menschen so freundlich und glücklich zu sehen", so Moukoko.

BVB, News: Testspiel gegen Dynamo Dresden

Am Samstag bestreitet der BVB ein Testspiel bei Dynamo Dresden. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion wird um 17 Uhr angepfiffen. Alles Infos zur Übertragung findet Ihr hier.

