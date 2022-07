Borussia Dortmund ist zu einem Testspiel zu Gast bei Dynamo Dresden. Ob und wo sich die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen lässt, verrät SPOX in diesem Artikel.

Drittligist gegen Bundesligist: Das mag klingen wie ein Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals, ist es aber nicht. Dynamo Dresden, Absteiger aus der 2. Bundesliga, und Vizemeister Borussia Dortmund nehmen es am heutigen Samstag, den 9. Juli im Rahmen eines Testspiels miteinander auf.

Die Dresdner und der BVB treten im Rudolf-Harbig-Stadion, der Heimstätte von Dynamo, gegeneinander an, Anstoß ist dort um 17 Uhr.

Beide Klubs freuen sich auf das Freundschaftsspiel. "Auf den Vergleich mit dem BVB freuen wir uns sehr. Wir möchten uns vor unseren Fans positiv präsentieren und uns gemeinsam auf die bevorstehende Spielzeit einstimmen", so Ralf Becker, Dresdens Geschäftsführer Sport.

BVB-CEO Carsten Cramer: "Wir freuen uns auf das Gastspiel in Dresden, das zu einem für uns noch frühen Zeitpunkt der Vorbereitung dennoch bereits ein anspruchsvolles Kräftemessen bereithält. Darüber hinaus werden die beiden schwarzgelben Fanlager - nicht zuletzt für unsere vielen Fans in den ostdeutschen Bundesländern ist das Spiel sicher ein Highlight - für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen."

Dynamo Dresden - BVB: SPOX verrät Euch im Folgenden, wie Ihr heute im TV und Livestream nichts verpasst.

Dynamo Dresden vs. BVB, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Dynamo und dem BVB wird es heute nicht live im Free-TV zu sehen geben. Verfolgen lässt sich die Begegnung bei Sky via Sky Sport News, das aber seit dem 21. Juli 2021 wieder im Pay-TV zurück ist.

Dementsprechend braucht jeder, der nicht vor Ort im Stadion ist und die Partie trotzdem live schauen möchte, ein aktives Abonnement bei dem Sender. Mit Sky Go und WOW, das bis zuletzt noch Sky Ticket hieß, bekommt Ihr die Möglichkeit, Euch Sky Sport News und somit auch das Spiel ebenso via Livestream anzusehen.

Ein kostenloser Livestream steht nirgends zur Verfügung, auch nicht seitens beider Vereine.

Dynamo Dresden vs. BVB, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Dynamo Dresden - Borussia Dortmund

Dynamo Dresden - Borussia Dortmund Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 9. Juli 2022

9. Juli 2022 Anstoß: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV/Livestream: Sky Sport News

BVB: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Für die Westfalen ist der Test gegen Dynamo der zweite in der laufenden Vorbereitung auf die Pflichtspiel-Saison 2022/23. Am Dienstag hatten sie es mit dem Lüner SV zu tun, nach dem Dresden-Abstecher warten noch Duelle mit dem SC Verl, dem FC Valencia und dem FC Villarreal. Saisonstart ist folglich am 29. Juli im DFB-Pokal bei 1860 München.

Termin Gegner Ergebnis 5. Juli, 19 Uhr Lüner SV 3:1 9. Juli, 17 Uhr Dynamo Dresden -:- 14. Juli, 18 Uhr SC Verl -:- 18. Juli, 19 Uhr FC Valencia -:- 22. Juli, 19 Uhr FC Villarreal -:-

Dynamo Dresden: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Die Dresdner starten bereits am 23. Juli in die Drittliga-Spielzeit, dementsprechend sind sie im Vergleich zum BVB in der Vorbereitung auch schon etwas weiter. Getestet hat Dynamo schon gegen den VfB Auerbach, den 1. FC Heidenheim und die VV St. Truiden, nach dem Dortmund-Spiel steht noch eine Partie gegen den FK Teplice an.