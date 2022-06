BVB, News und Gerüchte - Terzic spricht über BVB-Engagement: "Etwas ganz besonderes"

Edin Terzic hat über seine Rückkehr auf die Dortmunder Trainerbank gesprochen. Mats Hummels freut sich über die vielen Neuzugänge und will im kommenden Jahr als Leader vorangehen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu den gestrigen BVB-News und -Gerüchten.

BVB, News: Terzic spricht über erneutes Dortmund-Engagement

Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic hat nach dem BVB-Trainingsauftakt am Mittwoch über seine Rückkehr als Cheftrainer der Schwarz-Gelben gesprochen. "Im Nachgang meiner Interimszeit habe ich gesagt, dass ich die Lust verspüre, das eines Tages nochmal zu machen", sagte Terzic.

Dennoch habe er nicht erwartet, dass es "so schnell geht. Am Ende kam es für mich auch sehr schnell. Für mich war es heute schon extrem besonders", so der 39-Jährige weiter.

Für die kommende Spielzeit verspüre er keinen Druck. "Wir wollen die Fans glücklich machen, und das immer regelmäßiger, wenn möglich im Drei-Tages-Rhythmus. Und irgendwann vielleicht das ganz große Ding feiern", meinte er. Dafür müsse man "eine Grundlage schaffen und uns inhaltlich an ganz viele Dinge heranarbeiten. Damit haben wir sehr viel zu tun."

Neben seinem persönlichen Comeback kehrte auch Verteidiger Mateu Morey nach langer Verletzung auf den Rasen zurück. "Da sind wir total glücklich, dass er mit uns auf dem Platz stehen konnte. Diese Geschichten machen einen total glücklich. Er war im Krankenhaus, er war ewig in der Reha, und heute stand er endlich wieder auf dem Rasen", freute sich Terzic.

BVB, News: Hummels freu sich über Neuverpflichtungen

BVB-Verteidiger Mats Hummels freut sich über die vielen personellen Verstärkungen im Dortmunder Kader. "Wir können sehr glücklich sein, mit dem was auf dem Transfermarkt passiert ist. Auch wenn wir davon im Training noch nicht so viel gesehen haben, weil wir mit Ach und Krach gerade mal eine Handvoll Profis dabei hatten", meinte der 33-Jährige am Rande des Trainingsauftakts.

Vor allem die endgültige Rückkehr der Fans sei ihm eine Herzensangelegenheit. "Es macht doch ohne Fans keinen Spaß. Gerade wir in Dortmund sind doch da sehr verwöhnt. Es ist schön zu sehen, dass die Leute wieder Lust haben nach diesen zwei Jahren, in denen die Stadien leer waren", sagte Hummels.

Er selbst wolle zur kommenden Spielzeit als Leader "im Training, aber vor allem auch im Spiel" vorangehen und Top-Leistungen abrufen. "Natürlich habe ich mir viel vorgenommen, weil ich nicht zufrieden war mit meiner letzten Saison. Aber ich gehe fit wie selten in die Vorbereitung", sagte der Innenverteidiger.

