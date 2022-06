BVB, News und Gerüchte: Atletico Madrids Präsident bestätigt Transfer von Axel Witsel

Der Präsident von Atletico Madrid bestätigt den Wechsel von Axel Witsel. BVB-Keeper Marcel Lotka spricht über seine Ambitionen. Außerdem: Die Dortmunder sind offenbar an einem Premier-League-Talent interessiert. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu den gestrigen BVB-News und -Gerüchten.

BVB, News: Atletico-Präsident bestätigt Witsel-Wechsel

Der Präsident von Atletico Madrid, Enrique Cerezo, hat den Wechsel von Dortmunds Mittelfeldspieler Axel Witsel zum LaLiga-Klub bestätigt. "Wir haben bereits einen Mittelfeldspieler. Es ist Witsel, der, wie Sie alle wissen, praktisch schon unter Dach und Fach ist, und wir suchen noch einen Außenverteidiger", sagte Cerezo.

Mit dem Spieler sei man sich weitestgehend einig, so Cerezo: "Es fehlt praktisch nichts mehr, aber wir müssen noch ein paar Tage oder Wochen warten, dann wird es wohl erledigt sein."

Wie El Partidazo berichtet, liegt das lange Zögern auf Seiten Atleticos an der schwierigen Gehaltssituation bei den Spaniern. Demnach müssen die Madrilenen zunächst Platz auf der Gehaltsliste schaffen, um den Witsel-Transfer abwickeln zu können. Offenbar soll deshalb Antoine Griezmann auf der Streichliste stehen.

Witsel hatte bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis Ende Juni, er kostet Atletico also keine Ablösesumme. In der vergangenen Spielzeit stand er 40-mal für den BVB auf dem Platz, dabei gelangen ihm zwei Treffer.

BVB, News: Marcel Lotka will ins Tor der ersten Mannschaft

BVB-Keeper Marcel Lotka hat im Interview mit dem kicker seine Ambitionen geäußert, in Zukunft im Tor der ersten Mannschaft stehen zu wollen. "Ich werde mein Bestes geben. Ich habe klare Ziele und die werde ich anvisieren. Ich will längerfristig natürlich im Tor der 1. Mannschaft in der Bundesliga stehen, deswegen bin ich gekommen", sagte Lotka.

Aktuell ist der 21-Jährige für die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben eingeplant, wo er sich mit Luca Unbehaun einen Kampf um den Stammplatz liefern wird. "Wir wollen uns Zeit nehmen", meinte der neue BVB-II-Coach Christian Preußer. "Marcel hat jetzt die Chance, die Mannschaft kennenzulernen."

Lotka war in der Schlussphase der vergangenen Bundesligasaison in den Fokus gerückt, als er als eigentlich fünfter Keeper von Hertha BSC plötzlich zur Nummer eins der Berliner befördert wurde und mit guten Leistungen überzeugte.

"Es waren die anstrengendsten Wochen meines bisherigen Lebens", meinte Lotka über den erfolgreichen Abstiegskampf mit der Hertha. "Es ist ein Traum jedes Fußballers, in der Bundesliga zu spielen. Klar kann man es am Anfang noch nicht glauben, aber im Urlaub wurde es mir dann sehr bewusst."

BVB, Gerücht: Interesse an Top-Talent Chukwuemeka?

Schon seit längerer Zeit gibt es Gerüchte, dass Borussia Dortmund an einem Transfer von Top-Talent Carney Chukwuemeka von Aston Villa interessiert sei. Der 18-Jährige hätte sich demnach durch eine starke letzte Saison, in der ihm sein Pflichtspieldebüt gelang, in den Fokus der BVB-Verantwortlichen gespielt.

Laut Informationen der Ruhr Nachrichten, die den Marktwert des Spielers auf sechs Millionen Euro taxieren, wird Chukwuemeka in diesem Sommer aber nicht zum BVB wechseln.

Beim PL-Klub hat Chukwuemeka noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. In der Premier League stehen für ihn bislang zwölf Einsätze zu Buche, zweimal lief er im EFL-Cup auf.

BVB, News: Fenerbahce einigt sich mit Emre Mor über Transfer

Fenerbahce steht wohl vor einer Verpflichtung von Ex-BVB-Spieler Emre Mor. Wie aus einem Statement des türkischen Klubs hervorgeht, hat man sich mit dem Spieler über einen Wechsel tendenziell geeinigt. "Unser Verein hat sich mit Fatih Karagümrük und dem Spieler selbst grundsätzlich auf den Transfer von Emre Mor geeinigt", heißt es in der Mitteilung.

Mors Vertrag bei Celta Vigo war nicht über den Sommer hinaus verlängert worden, er wäre also ablösefrei. In der letzten Spielzeit war Mor an Fenerbahce-Lokalrivale Fatih Karagümrük SK ausgeliehen, dort erzielte er in 29 Spielen sechs Tore und kam auf vier Assists.

