BVB - News und Gerüchte: Steffen Tigges erklärt Wechsel zum 1. FC Köln

Stürmer Steffen Tigges hat seinen Abgang vom BVB Richtung 1. FC Köln erklärt. Zudem kommt wohl ein Juwel aus den Niederlanden. Die News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB - News: Steffen Tigges erklärt Wechsel zum 1. FC Köln

Steffen Tigges wird in Kürze vom BVB zum 1. FC Köln wechseln. Nun erklärte der Nachwuchsstürmer die Gründe für seinen Abgang von der Borussia.

Der 23-Jährige sagte dem Express: "Es hat mir schon imponiert, dass der Verein über einen langen Zeitraum Interesse an mir gezeigt hat. Besonders nach meiner Verletzung. Auch dann ist das Interesse nicht abgebrochen."

Tigges hatte sich im März am Sprunggelenk verletzt und danach den Rest der vergangenen Saison verpasst.

Tigges ergänzte: "Aber letztlich haben für mich die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Spielweise den Ausschlag gegeben."

Trainer Steffen Baumgart habe ihm "klar aufgezeigt, wie er spielen möchte und wie ich zu seiner Idee passe", ergänzte Tigges und fuhr fort: "Ich fand es sehr gut, dass er mir verdeutlicht hat, was ich schon instinktiv gut mache und wo ich mich noch steigern muss. Er hat mir keinen Honig um den Mund geschmiert, sondern seine ehrliche Meinung über meine Stärken und Schwächen gesagt."

Generell ist Tigges von seinem künftigen Trainer angetan: "Seine klare Ansprache, dass er auch klar Kritik äußert, hilft mir in meiner Entwicklung."

Dass Tigges bis 2026 beim Effzeh unterschrieben hat, ist derweil kein Zufall. Tigges betonte, dass der Klub für ihn "keine Zwischenstation" sei. "Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass es zwischen Köln und mir einfach sehr gut passt. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, hier lange zu spielen."

BVB - Gerücht: Prince Aning soll U23 verstärken

Die U23 des BVB arbeitet weiter an einer personellen Neuausrichtung in diesem Sommer für die anstehende Saison in der 3. Liga. Ein Name, der wohl bald dazu stoßen könnte, ist Prince Aning von Ajax Amsterdam.

Der 18 Jahre alte Linksverteidiger soll beim BVB laut den Ruhr Nachrichten schon länger auf dem Zettel stehen. Bereits im Januar besuchte er offenbar das Trainingsgelände der Schwarz-Gelben in Brackel.

Aning spielte bereits achtmal für die U18 von Oranje und erzielte ein Tor. Einzelheiten zum möglichen Transfer sind noch keine bekannt, doch soll er zeitnah erfolgen - bereits am 16. Juni startete das Team vom neuen Trainer Christian Preußer in die Vorbereitung zur kommenden Saison.

