BVB, News und Gerüchte: Bayer-Edeljoker statt Kalajdzic? Dortmund sucht Haaland-Ersatz

Wird Sasa Kalajdzic doch nicht der Nachfolger von Erling Haaland? Der BVB soll an einem Edeljoker aus Leverkusen interessiert sein. In der Sommervorbereitung testet die Terzic-Elf gegen Dynamo Dresden. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Doch nicht Kalajdzic? Dortmund auf Stürmer-Suche

Der BVB befindet sich nach dem Wechsel von Erling Haaland weiterhin auf Stürmersuche. Zuletzt deutete vieles darauf hin, dass man sich in Dortmund auf Sasa Kalajdzic als Nachfolger geeinigt hätte, nun gibt es aber widersprüchliche Medienberichte. Die Zukunft des Österreichers ist nach wie vor unklar.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung sollen Borussia Dortmund und einige Klubs aus dem Ausland aber in der Favoritenrolle sein. Eine Entscheidung des Spielers könne demnach schon nächste Woche fallen. Stuttgart erhoffe sich eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro. In 57 Pflichtspielen für den VfB traf Kalajdzic 24-mal und bereitete neun Treffer vor. Sein Vertrag läuft 2023 aus.

Allerdings melden die Ruhr Nachrichten, dass der 24-Jährige längst nicht so hoch gehandelt werde, wie es den Anschein hatte. Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeuge die Schwarz-Gelben noch nicht.

Sebastian Haller, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko und Lucas Alario wären demnach weitere Kandidaten auf dem Zettel des sportlichen Leiters Sebastian Kehl.

Die teuersten BVB-Abgänge aller Zeiten: Auba, Götze, Haaland & Co. © getty 1/28 Anlässlich des 33. Geburtstags von Pierre-Emerick Aubameyang (18. Juni) blicken wir auf die Rekordverkäufe von Borussia Dortmund. Für Auba reicht es in diesem Ranking nicht mehr fürs Treppchen ... © getty 2/28 PLATZ 27: NURI SAHIN - 2011/12 für 10 Millionen Euro zu Real Madrid © getty 3/28 PLATZ 26: MARC BARTRA - 2017/18 für 10,5 Millionen Euro zu Betis Sevilla © getty 4/28 PLATZ 25: KEVIN KAMPL - 2015/16 für 11 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen © getty 5/28 PLATZ 24: CIRO IMMOBILE - 2015/16 für 11 Millionen Euro zum FC Sevilla © getty 6/28 PLATZ 23: ADRIAN RAMOS - 2017/18 für 12 Millionen Euro zu Chongqing Liangjiang © getty 7/28 PLATZ 22: SVEN BENDER - 2017/18 für 12,5 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen © getty 8/28 PLATZ 21: JÖRG HEINRICH - 1998/99 für 12,6 Millionen Euro zum AC Florenz © getty 9/28 PLATZ 20: EMRE MOR - 2017/18 für 13 Millionen Euro zu Celta Vigo © getty 10/28 PLATZ 19: EVANILSON - 2001/02 für 15 Millionen Euro zum AC Parma © getty 11/28 PLATZ 18: ALEXANDER ISAK - 2019/20 für 15 Millionen Euro zu Real Sociedad © getty 12/28 PLATZ 17: SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS - 2018/19 für 16 Millionen Euro zum FC Arsenal © getty 13/28 PLATZ 16: SHINJI KAGAWA - 2012/13 für 16 Millionen Euro zu Manchester United © getty 14/28 PLATZ 15: MATTHIAS GINTER - 2017/18 für 17 Millionen Euro zu Borussia M’Gladbach © getty 15/28 PLATZ 13: MAXIMILIAN PHILIPP - 2019/20 für 20 Millionen Euro zu Dinamo Moskau © getty 16/28 PLATZ 12: ANDRIY YARMOLENKO - 2018/19 für 20 Millionen Euro zu West Ham United © getty 17/28 PLATZ 12: JULIAN WEIGL - 2019/20 für 20 Millionen Euro zu Benfica Lissabon © getty 18/28 PLATZ 11: PACO ALCACER - 2019/20 für 23 Millionen Euro zum FC Villarreal © getty 19/28 PLATZ 10: ILKAY GÜNDOGAN - 2016/17 für 27 Millionen Euro zu Manchester City © getty 20/28 PLATZ 9: ABDOU DIALLO - 2019/20 für 32 Millionen Euro zu Paris St. Germain © getty 21/28 PLATZ 8: MATS HUMMELS - 2016/17 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München © getty 22/28 PLATZ 7: MARIO GÖTZE - 2013/14 für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München © getty 23/28 PLATZ 6: HENRIKH MKHITARYAN - 2016/17 für 42 Millionen Euro zu Manchester United © getty 24/28 PLATZ 5: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 2017/18 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal © getty 25/28 PLATZ 4: CHRISTIAN PULISIC - 2018/19 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea © getty 26/28 PLATZ 3: ERLING HAALAND - 2021/22 für 75 Millionen Euro zu Manchester City © getty 27/28 PLATZ 2: JADON SANCHO - 2021/22 für 85 Millionen Euro (mit Bonuszalungen 95 Millionen Euro) zu Manchester United © getty 28/28 PLATZ 1: OUSMANE DEMBELE - 2017/18 für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona

BVB, Gerücht: Schnappt sich Dortmund Leverkusens Alario?

Borussia Dortmund soll an Lucas Alario von Bayer 04 Leverkusen interessiert sein. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach sei der Stürmer aus Sicht des BVB eine preiswerte Soforthilfe. Der 29-Jährige soll Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 6,5 Millionen Euro besitzen.

Zuletzt wurde Alario mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Laut den Ruhr Nachrichten sei bereits in der kommenden Woche mit einer Entscheidung zu rechnen, weshalb der BVB in Eile sei.

Der Argentinier kam in der vergangenen Saison zwar 33-mal zum Einsatz, absolvierte dabei aber nur 996 Minuten, in denen er sieben Treffer erzielte.

BVB, News: Dortmund testet bei Dynamo Dresden

In der Sommervorbereitung tritt Borussia Dortmund bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden an. Die Sachsen gaben das am Samstag bekannt. Am 9. Juli wird es zum Testspiel der beiden Klubs im Rudolf-Harbig-Stadion kommen.

Die Dresdener bezeichneten das Duell in ihrer Mitteilung als "Höhepunkt der Sommer-Vorbereitung". Der BVB freue sich "auf das Gastspiel in Dresden, das zu einem für uns noch frühen Zeitpunkt der Vorbereitung dennoch bereits ein anspruchsvolles Kräftemessen bereithält", wird mit Carsten Cramer ein Geschäftsführer der Dortmunder zitiert. Am 27. Juni startet der Vizemeister mit dem Trainingsauftakt in die neue Saison.

BVB: Sommerfahrplan in der Übersicht