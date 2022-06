BVB, News und Gerüchte: Vertrag mit Otto Addo wird wohl verlängert

Der Vertrag mit Otto Addo wird offenbar verlängert. Dan-Axel Zagadou hat womöglich einen neuen Verein gefunden. Zwei Legenden widersprechen Jürgen Kohler, wonach Borussia Dortmund in der kommenden Saison Favorit auf die Meisterschaft sei. Alle News und Gerüchte über den BVB im Überblick.

BVB, News: Vertrag mit Addo wird wohl verlängert

Der Vertrag von Speizialtrainer Otto Addo wird offenbar verlängert. Das berichtet Sport1. Demnach soll der Kontrakt mit dem 47-Jährigen um drei Jahre bis 2025 verlängert werden.

Die Klub-Ikone fungiert seit drei Jahren als Coach der Top-Talente, unter anderem arbeitete er mit Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko, Erling Haaland, Jadon Sancho und Giovanni Reyna zusammen.

Außerdem hatte er 2020 den Posten des Co-Trainers kurzzeitig übernommen, nachdem Lucien Favre entlassen worden war, und holte an der Seite von Edin Terzic den DFB-Pokal. Ghana führte er zudem als Interimscoach zur WM.

BVB, News: Folgt Zagadou Favre nach Nizza?

Dan-Axel Zagadou hat nach Informationen von Sport1 mehrere Angebote vorliegen, darunter auch von OGC Nizza - dem neuen Klub seines ehemaligen BVB-Trainers Lucien Favre. Auch von Olympique Marseille und aus England soll es Interesse geben.

Zagadou hatte sich im Sommer mit Borussia Dortmund einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt, sein auslaufender Vertrag wurde nach fünf Jahren nicht verlängert. Zagadou hatte in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen.

Favre gilt als Fan des Innenverteidigers. Der Schweizer war am Montag offiziell bei dem französischen Erstligisten vorgestellt worden. Er tritt die Nachfolge von Christophe Galtier an, der vor einer Unterschrift bei Paris Saint-Germain steht.

BVB, News: Legenden widersprechen Kohler

Die beiden Dortmunder Vereinslegenden Frank Mill und Michael Rummenigge haben Jürgen Kohler widersprochen. Dieser hatte den BVB im Hinblick auf die bereits getätigten Transfers zum "Topfavoriten auf die Meisterschaft" auserkoren.

"Sorry, aber ich sehe das etwas objektiver. Das ist vom Jürgen Kohler zu hoch gegriffen. Da sieht er die BVB-Jungs zu weit vorne. Borussia Dortmund hat sich sehr gut verstärkt. Vor allem haben sie endlich mal in der Abwehr etwas gemacht. Auch in der Offensive hat man sich gut verstärkt und talentierte, junge, gute Spieler eingekauft. Aber diese Mannschaft jetzt zum Titelfavoriten zu machen, das sehe ich etwas anders", sagte Mill bei Sport1.

Trotzdem ist sich der ehemalige Stürmer sicher, dass der BVB "um den Titel spielt und der Abstand auf Bayern München wird sich bestimmt verkürzen. Die Schwarz-Gelben werden eine bessere Saison spielen als im vergangenen Jahr. Denn mit Edin Terzic ist eine neue, positive Grundstimmung da. Die Borussia hat eine Chance, da gebe ich Jürgen recht, aber der Titelfavorit ist immer der FC Bayern. Wenn Robert Lewandowski wirklich in München bleiben sollte, dann wird es schwierig."

Rummenigge schlug in eine ähnliche Kerbe: "Ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ich möchte seiner Aussage ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die Dortmunder sehen das ähnlich wie ich. Denn die Bayern sind immer der größte Favorit in der Liga und solange Lewandowski den Verein nicht wechselt und in München bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bayern München nicht Deutscher Meister wird. Es wäre aber wünschenswert, wenn die Liga ein bisschen spannender werden würde. Warten wir mal ab, was passiert."

Der Bruder von Karl-Heinz Rummenigge lobte die Transferpolitik des BVB aber ebenfalls: "Borussia hat sehr gut eingekauft, die Abwehr wunderbar verstärkt und im Sturm mit Adeyemi und Haller nachgelegt. Der BVB ist auf einem guten und richtigen Weg, und ich bin schon jetzt gespannt auf den Saisonstart. Sowohl bei Bayern als auch bei meinen Dortmundern. (...) Lieber Jürgen Kohler, da hast Du Dich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ich würde es begrüßen, wenn der BVB Meister wird, aber er ist nicht der absolute Titelfavorit."

