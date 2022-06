BVB - Kommentar zur Transferpolitik von Borussia Dortmund und der bevorstehenden Verpflichtung von Sebastien Haller: Nahe am Optimum

Nach einer von zahlreichen Enttäuschungen getrübten Saison hat Borussia Dortmund einen Neuanfang ausgerufen - und füllt diesen durch die bislang getätigten, teils hochkarätigen Transfers früh mit Leben. Dieses Händchen muss der neue BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nun auch auf der Abgabenseite beweisen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar..

Im Laufe der vergangenen Saison, in der man Konstanz nur in der Kategorie Ernüchterung erreichte, ist bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund die Erkenntnis gewachsen, vielschichtige Veränderungen anstreben zu wollen. Veränderungen, die nicht nur die Mannschaft betreffen.

Dass ein abermaliger Umbruch beim BVB Zeit und Geduld benötigen sowie nicht innerhalb nur eines Sommers zu bewerkstelligen sein wird, war absehbar. Blickt man nun - weit vor der Schließung des Transferfensters am 1. September - jedoch auf die bislang bestätigten Neuzugänge, haben die Dortmunder den ausgerufenen Neuanfang bereits mit viel Leben gefüllt.

Das trifft einerseits vor allem auf die Spieler-Einkäufe zu, die man fast durch die Bank als hochkarätig bezeichnen muss: Sebastien Haller (wenn auch noch nicht offiziell bestätigt), Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Salih Özcan - sie alle bringen enormes Potential mit, die dringenden Notwendigkeiten innerhalb der Mannschaft auszumerzen: ihre Dynamik zu verändern, ihr frische Energie zuzuführen, ihre Widerstands- und Leidensfähigkeit zu erhöhen und sie so kurz- bis mittelfristig zu verbessern.

Wie gegeben dies war und ist, belegt auch der Fakt, dass der BVB dafür die Schatulle weit öffnete. Bislang legte man rund 90 Millionen Euro an Ablösesummen für diese Transfers hin, von den langjährigen Gehaltszahlungen an die Neuen ganz zu schweigen. Aufgrund der Einnahmen, die man durch den Verkauf von Erling Haaland erhielt und die durch weitere Verkäufe noch steigen könnten, wird das wirtschaftliche Minus am Ende dennoch allenfalls moderat ausfallen.

BVB-Rekordtransfers im Check: Fünf absolute Volltreffer - zweimal die Note 6 © getty 1/24 Sebastien Haller soll beim BVB Erling Haaland beerben. 31 Millionen Euro plus Boni soll Dortmund für den Stürmer an Ajax Amsterdam überweisen. Damit reiht er sich knapp hinter Rekorddeal Ousmane Dembele ein. So schlugen sich Dortmunds teuerste Einkäufe. © getty 2/24 THOMAS DELANEY (2018/19, 20 Mio. Euro von Werder Bremen): Ging in seiner starken Debütsaison auf Anhieb voran, musste in seinem zweiten Jahr verletzungsbedingt fast komplett passen. Ging 2021 zum FC Sevilla. Note: 3,5. © getty 3/24 MAXIMILIAN PHILIPP (2017/18, 20 Mio. Euro vom SC Freiburg): Seine starken Leistungen für Freiburg konnte er in Dortmund nicht bestätigen. Nach zwei Jahren (19 Scorerpunkte in 51 Spielen) ging er für 20 Mio. nach Moskau, jetzt in Wolfsburg. Note: 5. © getty 4/24 AXEL WITSEL (2018/19, 20 Mio. Euro von Tianjin Tianhai): Unter Favre dank starker Leistungen in seinem ersten Jahr gesetzt, wurde dann seinem Anspruch als Führungsspieler immer weniger gerecht und ging in diesem Sommer. Note: 3,5. © getty 5/24 NICO SCHLOTTERBECK (2022/23, 20 Mio. Euro vom SC Freiburg): Einer der Shootingstars der vergangenen Saison. Der Nationalspieler soll zusammen mit Niklas Süle das neue Innenverteidiger-Duo bilden. Keine Bewertung. © getty 6/24 ERLING HAALAND (2019/20, 20 Mio. Euro von Red Bull Salzburg): 85 Tore in 88 Spielen sprechen für sich. Mit seinem Wechsel für 85 Millionen Euro zu Manchester City machte BVB im Sommer ordentlich Kasse. Ein Top-Deal. Note: 1. © getty 7/24 JADON SANCHO (2017/18, 20,6 Mio. Euro von Manchester City): Verzauberte mit seinen Dribblings. Schoss insgesamt 50 Tore, bereitete 65 weitere vor und brachte 85 Mio. Ablöse bei seinem Abgang nach Manchester. Note: 1. © getty 8/24 PACO ALCACER (2019/20, 21 Mio. Euro vom FC Barcelona): Glänzte zunächst auf Leihbasis, wurde dann fest verpflichtet, blieb aber nur noch ein halbes Jahr. Mit zwei Millionen Euro Gewinn an Villarreal verkauft. Note: 2. © getty 9/24 MANUEL AKANJI (2017/18, 21,5 Mio. Euro vom FC Basel): Agierte größtenteils als verlässlicher Innenverteidiger, wenn auch nicht immer fehlerfrei. Könnte in diesem Sommer bei einem passenden Angebot wohl gehen. Note: 3. © getty 10/24 MARIO GÖTZE (2016/17, 22 Mio. Euro vom FC Bayern München): Die hohen Erwartungen konnte der Rückkehrer nie erfüllen. Viele Fans nahmen ihm den Abschied 2013 immer noch übel. Fand in Eindhoven zu alter Form, jetzt neu in Frankfurt. Note: 4. © getty 11/24 JUDE BELLINGHAM (2020/21, 25 Mio. Euro von Birmingham City): Schon in jungen Jahren ziemlich abgeklärt auf dem Platz. Schoss abseits davon mit in der Causa Zwayer etwas übers Ziel hinaus. Bellingham gehört die Zukunft. Note: 1. © getty 12/24 ANDRIY YARMOLENKO (2017/18, 25 Mio. Euro von Dynamo Kiew): Sollte in Dembeles Fußstapfen treten, offenbarte aber vor allem spielerische Mängel. Nach nur einer Saison mit je sechs Toren und Assists in 26 Spielen ging er zu West Ham. Note: 5. © getty 13/24 EMRE CAN (2020/21, 25 Mio. Euro von Juventus): Erst ausgeliehen, dann fest verpflichtet. Pendelte immer wieder zwischen Stammelf und Bank, sowie zwischen Abwehr und Mittelfeld. Hängt sich rein, aber auch fehleranfällig. Note: 3,5. © getty 14/24 JULIAN BRANDT (2019/20, 25 Mio. Euro von Bayer Leverkusen): Sucht auch nach drei Jahren noch seine richtige Position. Seine Formkurve war ein Auf und Ab. Note: 4,5. © getty 15/24 MARCIO AMOROSO (2001/02, 25,5 Mio. Euro vom AC Parma): Der damalige Rekord-Deal führte den BVB mit seinen Toren ins UEFA-Cup-Finale. Doch nach schwereren Verletzungen und öffentlicher Schlammschlacht wurde sein Vertrag 2004 aufgelöst. Note: 2. © getty 16/24 NICO SCHULZ (2019/20, 25,5 Mio. Euro von der TSG Hoffenheim): Ein teures Missverständnis, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zeigte auf dem Platz allenfalls solide Leistungen. Die Zeichen stehen auf Trennung. Note: 6. © getty 17/24 THORGAN HAZARD (2019/20, 25,5 Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach): Spielte eine gute erste Saison mit 21 Scorerpunkten in 43 Pflichtspielen, danach mit stark schwankenden Leistungen. Note: 3,5. © getty 18/24 HENRIKH MKHITARYAN (2013/14, 27,5 Mio. Euro von Shakhtar Donetsk): Der Armenier war in seinen drei Jahren beim BVB ein Leistungsträger, kam in 140 Partien auf 90 Torbeteiligungen. Zog dann weiter zu ManUnited und zur Roma. Note: 1. © getty 19/24 ABDOU DIALLO (2018/19, 28 Mio. Euro vom FSV Mainz 05): Der Innenverteidiger musste häufig links hinten aushelfen, wurde in Dortmund nicht glücklich. 2019 immerhin mit vier Millionen Euro Gewinn an PSG verkauft. Note: 4,5. © getty 20/24 ANDRE SCHÜRRLE (2016/17, 30 Mio. Euro vom VfL Wolfsburg): Der damals teuerste BVB-Einkauf floppte. Wurde immer wieder von Verletzungen gebremst, kam nur auf 18 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen. Hörte 2020 ganz auf. Note: 6. © getty 21/24 DONYELL MALEN (2021/22, 30 Mio. Euro von der PSV Eindhoven): Hat in seiner wechselhaften Debütsaison mit neun Toren und sechs Vorlagen in 37 Einsätzen noch nicht vollends überzeugt. Note: 4. © getty 22/24 KARIM ADEYEMI (2022/23, 30 Mio. Euro von Red Bull Salzburg): Soll ab der kommenden Saison in der Offensive mithelfen, den Abgang von Erling Haaland zu kompensieren. Keine Bewertung. © getty 23/24 MATS HUMMELS (2019/20, 30,5 Mio. Euro vom FC Bayern München): Übernahm nach seiner Rückkehr gleich wieder die Rolle als Führungsspieler. Hatte zuletzt jedoch zunehmend mit Knieproblemen zu kämpfen. Note: 2. © getty 24/24 OUSMANE DEMBELE (2016/17, 35 Mio. Euro von Stade Rennes): Glänzte mit 32 Scorerpunkten in 50 Spielen, erzwang dann unrühmlich per Streik seinen Abgang zu Barca, sorgte für ein sattes Transferplus von über 100 Millionen. Note: 1.

BVB: Haller-Transfer eine Abkehr der bisherigen Politik

Beim 28-jährigen und inklusive Boni rund 35 Millionen Euro schweren Haller handelt es sich nicht nur um den teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte, sondern zugleich um eine Abkehr von der von Sportdirektor Sebastian Kehls Vorgänger Michael Zorc praktizierten Politik im Stürmer-Segment: Unter Zorc kam in diesem Jahrtausend nie ein Neuner, der jünger als 25 oder günstiger als 21 Millionen war. Anders als bei Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang oder Haaland steht nun bei Haller kein späterer finanzieller Zugewinn im Vordergrund.

Nicht außer Acht gelassen werden dürfen zudem die Veränderungen, die außerhalb des Spielerkaders vonstatten gingen. Mit Co-Trainer Peter Hermann assistiert künftig ein alter Hase mit massig Erfahrungswerten dem jungen, noch unbedarften Chefcoach Edin Terzic. Dazu wird Shad Forsythe als "Head of Performance" fungieren.

Bei ihm soll alles rund um das Thema Fitness zusammenfließen, der US-Amerikaner genießt einen ausgezeichneten Ruf auf dem Gebiet der Verletzungsprävention. Man erinnere sich: Die durchgängigen Blessuren waren im Vorjahr integraler Bestandteil der sportlichen BVB-Misere. Bleibt noch Laurent Busser, der Chefscout beim FC Bayern war. Der Franzose wird sein Netzwerk und Auge nun für die Borussia einsetzen.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl muss auch verkaufen können

Dass diese Vielzahl an Verpflichtungen deutlich vor dem Start in die Saison am 27. Juni unter Dach und Fach gebracht wurde, ist nahe am Optimum und stellt Kehl ein erstes beachtenswertes Zwischenzeugnis aus. Die Westfalen haben somit bereits mit dem Beginn der Vorbereitung viel Planungssicherheit geschaffen.

Ob all diese Rädchen letztlich auch wirklich ineinandergreifen, steht freilich auf einem ganz anderen Blatt. Schließlich ist es für jeden langjährigen Beobachter leicht vorstellbar, dass der BVB auch mit einem in weiten Teilen erneuerten Team ein Auswärtsspiel etwa in Augsburg ohne viel Gegenwehr verliert.

Ähnlich energisch muss Kehl jetzt jedoch die unklare Zukunft von Youssoufa Moukoko klären und vor allem die Dringlichkeiten auf der Abgabeseite angehen. Dortmunds Kader ist zu groß und auch die Finanzlage gebietet es, dass vor möglichen weiteren Einkäufen zunächst Spieler den Verein verlassen müssen. Es gibt gut ein halbes Dutzend Verkaufskandidaten, darunter einige Profis, die der BVB schon längere Zeit nicht losbekommt.

Da ein paar davon sehr gut dotierte Verträge besitzen, ist die Chance groß, dass Dortmund auf ihnen weiterhin sitzen bleibt. Hier könnte es sich bewahrheiten, dass die Umwälzungen innerhalb des Kaders mehrere Transferperioden in Anspruch nehmen. Es wäre hilfreich, würde Kehl in den kommenden Wochen auch in dieser Hinsicht dasselbe Händchen beweisen wie bei den Verpflichtungen.

© getty Sebastian Kehl hat als Sportdirektor des BVB bislang vielversprechende Transfers getätigt.

BVB: Die Neuverpflichtungen von Borussia Dortmund im Überblick