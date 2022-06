BVB, News und Gerüchte: England im Vorteil bei David Raum?

Der BVB könnte im Rennen um David Raum den Kürzeren ziehen - Premier-League-Klubs haben die Nase wohl vorn. Shinji Kagawa erinnert sich an seine Zeit beim BVB. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Premier League bei David Raum wohl im Vorteil

Borussia Dortmund wird seit mehreren Wochen Interesse an David Raum nachgesagt. Nach Informationen von Sky Sport kann sich der Nationalspieler einen Wechsel zum BVB zwar vorstellen, doch finanzstärkere Klubs aus England sollen im Vorteil sein. Demnach würde die TSG Hoffenheim für den Linksverteidiger eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro fordern.

Zuletzt widerlegten der kicker und Sport1 entsprechende Berichte, dass es in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel geben würde. Allerdings soll es ab dem kommenden Sommer festgeschriebene Ausstiegsszenarien geben. Ein Klub müsse dann 30 Millionen Euro als Sockelbetrag und je nach Zeitpunkt und Herkunft des Angebots womöglich noch einen Zusatzbetrag zahlen.

Mehrere Medien berichteten zudem, dass Pep Guardiola und Manchester City Interesse signalisiert hätten. Laut Sky Sport zählt neben zahlreichen anderen Premier-League-Klubs auch Stadtrivale Manchester United zu den Interessenten.

Raum hatte seinen Vertrag in Hoffenheim erst dieses Jahr bis 2026 verlängert. Nach Informationen von Sport1 ist die TSG dennoch bereit, über einen Wechsel zu diskutieren, wenn ein entsprechendes Angebot weit über der Klausel des kommenden Sommers liegen würde.

Entscheidend für Adeyemi wird Spielzeit bei seinem neuen Klub Dortmund.

BVB, News: Shinji Kagawa - "Wenn Dortmund mich möchte ..."

Shinji Kagawa deutete im Interview mit transfermarkt.de scherzhaft eine Rückkehr zum BVB an. "Also, wenn Dortmund mich möchte ...", sagte der 33-Jährige auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für VV St. Truiden spielen werden.

Kagawa wechselte im Winter in die belgische Jupiler Pro League, über seine Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht. "Ich werde weiter in Belgien spielen", kündigte der Japaner nun aber an. An seine Zeit in Dortmund erinnert sich der Mittelfeldspieler dennoch gern zurück.

"Der Tag, an dem wir Meister wurden und ebenso jener, an dem wir den Pokal gewonnen haben", wären für ihn zwei denkwürdige Augenblicke gewesen. Insgesamt wären es aber "zu viele tolle Erinnerungen", um sich da auf eine festlegen zu können. Auch sein erstes BVB-Spiel in der Vorbereitung gegen Manchester City nannte Kagawa, der damals nach Einwechslung das Tor zum 2:1 beim 3:1-Sieg erzielte.

Kagawa absolvierte 216 Spiele für den BVB und war an 115 Toren direkt beteiligt. 2011 und 2012 holte er die Meisterschaft mit den Schwarz-Gelben, 2012 und 2017 den DFB-Pokal. Hier geht es zur ausführlichen Meldung mit weiteren Aussagen über Jürgen Klopp und seinen Kontakt zu ehemaligen Teamkollegen.

Borussia Dortmund: Die legendäre Meistermannschaft von 2011 © imago images 1/46 Mit einem 2:0-Sieg gegen Nürnberg krönte sich der BVB heute vor zehn Jahren (30.04.2011) unter Trainer Jürgen Klopp zum deutschen Meister. Stichwort: "Heavy Metal"! Wir erinnern an einen legendären schwarzgelben Kader. © getty 2/46 Roman Weidenfeller: Beim BVB von 2002 bis 2018, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 33 © imago images 3/46 Weidenfeller war der Stammkeeper in der ersten Kloppo-Meistersaison und sollte noch sieben weitere Jahre für den BVB im Kasten stehen. 2018 beendete er seine Karriere. Später Experte bei RTL und sogar Schauspieler auf dem Traumschiff. © getty 4/46 Mitchell Langerak: Beim BVB von 2010 bis 2015, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 1 © getty 5/46 Der Australier konnte Weidenfeller nie ablösen und versuchte später beim VfB Stuttgart sein Glück. Inzwischen steht er in Japan bei Nagoya Grampus im Kasten. © getty 6/46 Dede: Beim BVB von 1998 bis 2011, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 3 © getty 7/46 Der Linksverteidiger war zu diesem Zeitpunkt schon über seinen Zenit hinaus, war aber weiter Publikumsliebling. Nach der Spielzeit lockte ihn Ex-Coach Michael Skibbe in die Türkei, wo er seine Karriere bei Eskisehirspor noch drei Jahre ausklingen ließ. © imago images 8/46 Mats Hummels: Beim BVB von 2008 bis 2016 und seit 2019, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 29 © imago images 9/46 War über Jahre die Konstante in der Verteidigung, bevor es ihn 2016 in die Heimat zu den Bayern zog. Seit Sommer 2019 steht der Weltmeister wieder im Kader der Schwarz-Gelben. © getty 10/46 Neven Subotic: Beim BVB von 2008 bis 2017, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 29 © getty 11/46 Subotic war lange Hummels' Partner, verlor später aber seinen Stammplatz und wurde 2017 nach Köln ausgeliehen. Nach einem Intermezzo bei Union Berlin steht er mittlerweile beim SCR Altach in Österreich unter Vertrag. © getty 12/46 Felipe Santana: Beim BVB von 2008 bis 2013, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 12 © imago images 13/46 Der Brasilianer machte sich mit seinem Treffer gegen Malaga unsterblich, daran änderte auch sein Wechsel zu Schalke im Jahr 2013 nichts. Kickte danach noch in Russland und in der Heimat, 2018 hängte er die Schuhe an den Nagel. © getty 14/46 Marcel Schmelzer: Beim BVB seit 2005, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 31 © imago images 15/46 Der Linksverteidiger hatte Dede zu diesem Zeitpunkt verdrängt. Bis heute ist Schmelzer bei den Borussen unterwegs. Seinen Stammplatz hat das Urgestein aber schon eine Weile verloren, im Sommer läuft sein Vertrag beim BVB aus. © getty 16/46 Lukasz Piszczek: Beim BVB seit 2010, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 31 © getty 17/46 Auch der Pole ist dem BVB treu gebleiben. Nach kleineren Blessuren und Monaten ohne Einsatz ist er in der Endphase der Saison wieder gefragt. Im Sommer geht es zurück in die Heimat, die Profikarriere wird er beenden. © getty 18/46 Patrick Owomoyela: Beim BVB von 2008 bis 2013, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 6 © getty 19/46 Der frühere Nationalspieler erhielt 2013 keinen Vertrag mehr und ließ danach seine Karriere beim HSV II ausklingen. Inzwischen fungiert er als Experte bei englischsprachigen Bundesliga-Übertragungen und arbeitet im BVB-Marketing. © getty 20/46 Sven Bender: Beim BVB von 2009 bis 2017, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 30 © getty 21/46 Abräumer "Manni" blieb den Borussen bis 2017 treu, dann wechselte er zu Bayer Leverkusen, wo er noch immer gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Lars unter Vertrag steht. Am Saisonende ist Schluss. © getty 22/46 Nuri Sahin: Beim BVB von 2005 bis 2011 und von 2014 bis 2018, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 30 © getty 23/46 Der Türke versuchte nach dem Titel bei Real Madrid und Liverpool sein Glück, kehrte dann aber zum BVB zurück. Inzwischen bei Antalyaspor unter Vertrag. © imago images 24/46 Antonio da Silva: Beim BVB von 2010 bis 2012, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 20 © getty 25/46 Der Brasilianer kam nach der Spielzeit nur noch sporadisch zum Einsatz und wechselte zum MSV Duisburg. Nach einer Saison beendete er 2013 seine Karriere und ging zurück in seine Heimat Rio de Janeiro. © getty 26/46 Jakub Blaszczykowski: Beim BVB von 2007 bis 2016, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 27 © getty 27/46 Der Flügelflitzer ist seit Februar 2019 wieder in der Heimat bei Wisla Krakau aktiv, zuvor stand er auch bei der Fiorentina und beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. 2020 kaufte er Wisla sogar, um den Lizenzentzug zu verhindern. © getty 28/46 Mario Götze: Beim BVB von 2001 bis 2013 und von 2016 bis 2020, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 31 © imago images 29/46 Wechselte 2013 zu den Bayern und schoss Deutschland 2014 zum WM-Titel, danach ging es bergab. 2016 ging es zurück zum BVB, doch die Erwartungen konnte er nur selten erfüllen. Verleiht nun seiner Karriere bei der PSV neuen Schwung. © getty 30/46 Shinji Kagawa: Beim BVB von 2010 bis 2012 und von 2014 bis 2019, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 17 © imago images 31/46 Der Japaner versuchte sich bei Manchester United in der Premier League, konnte sich aber nie durchsetzen. Spielte nach seinem zweiten BVB-Aufenthalt für Real Saragossa und nun seit Januar bei PAOK Saloniki. © getty 32/46 Kevin Großkreutz: Beim BVB von 2009 bis 2015, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 32 © getty 33/46 Der Ur-Dortmunder spielt mittlerweile beim TuS Bövinghausen, davor hießen seine Stationen Galatasaray, VfB Stuttgart, SV Darmstadt und Uerdingen. Immerhin darf er sich als Weltmeister bezeichnen. © getty 34/46 Sebastian Kehl: Beim BVB von 2001 bis 2015, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 6 © getty 35/46 Spielte in kleinerer Rolle noch vier Jahre für die Schwarz-Gelben und blieb dem BVB auch im Anschluss treu. Ist inzwischen Leiter der Lizenzspielerabteilung und soll 2022 auf Sportdirektor Michael Zorc folgen. © getty 36/46 Markus Feulner: Beim BVB von 2009 bis 2011, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 5 © imago images 37/46 Fristete in der Meister-Saison nur ein Schattendasein und schloss sich dem 1. FC Nürnberg an. Danach noch bis 2017 für den FC Augsburg am Ball, wo er nun in der Jugendarbeit involviert ist (Co-Trainer U19). © getty 38/46 Florian Kringe: Beim BVB von 2004 bis 2012, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 0 © getty 39/46 Ein weiterer Fan-Liebling, der nicht mehr zum Zug kam. Kickte vor seinem Karriereende noch drei Jahre für St. Pauli, inzwischen Teil der BVB-Legendenmannschaft und als Berater tätig. © getty 40/46 Robert Lewandowski: Beim BVB von 2010 bis 2014, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 31 © getty 41/46 Der Pole knipste vier Jahre für den BVB, bevor er ablösefrei zu den Bayern wechselte, wo er noch heute spielt. Inzwischen einer der besten Torjäger, den die Bundesliga je gesehen hat. © getty 42/46 Lucas Barrios: Beim BVB von 2009 bis 2012, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 30 © getty 43/46 Verlor seinen Stammplatz an Lewandowski, danach ging die Odyssee los. Spielte in China, Russland, Frankreich, Brasilien, Chile und nun wieder in seinem Geburtsland Argentinen. Für den BVB traf er in 102 Spielen starke 49-mal. © getty 44/46 Mohamed Zidan: Beim BVB von 2008 bis 2012, Bundesligaspiele in der Saison 2010/2011: 7 © getty 45/46 Der Ägypter wechselte 2012 nach Mainz und wurde dann vom Geld der Scheichs in die Emirate gelockt. 2015 kickte er noch ein Jahr in seiner Heimat und beendete danach seine Laufbahn. © getty 46/46 TRAINER: Jürgen Klopp. Genießt bis heute Heldenstatus im Verein. Als die Kloppo-Magie etwas verblasste und die Bayern-Dominanz immer größer wurde, zog er nach der Saison 2014/15 weiter und übernahm wenige Monate später den FC Liverpool.

