Borussia Mönchengladbach: Daniel Farke nach Favre-Absage wohl neuer Favorit auf Trainerposten

Nach der Absage von Lucien Favre hat sich bei der Trainersuche von Borussia Mönchengladbach offenbar ein neuer Favorit herauskristallisiert. Wie der kicker berichtet, soll Daniel Farke die Nachfolge von Adi Hütter antreten.

Der 45-Jährige zählte schon seit der Trennung Hütters zum Saisonende zum Kandidatenkreis und soll nun nach dem Rückzieher Favres zu Wochenbeginn Topfavorit auf den vakanten Trainerposten bei den Fohlen sein.

Der zuletzt ebenfalls gehandelte Vincent Kompany soll indes unmittelbar vor einer Unterschrift beim englischen Premier-League-Absteiger FC Burnley stehen.

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hatte am Montag auf der Mitgliederversammlung angekündigt, "so schnell wie möglich" einen neuen Trainer präsentieren zu wollen.

Für den 45-jährigen Farke wäre die Borussia die erste Bundesliga-Station in seiner Karriere. Der Ostwestfale begann seine Trainerlaufbahn beim SV Lippstadt und übernahm 2015 die U23 von Borussia Dortmund. 2017 wechselte er nach England und führte dort Norwich City zweimal in die Premier League, im November 2011 erfolgte die Trennung. Im Januar unterschrieb er einen Vertrag beim russischen Erstligisten FK Krasnodar, der jedoch nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch vor dem ersten Pflichtspiel wieder aufgelöst wurde.