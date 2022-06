Nach dem Favre-Schock: Wer übernimmt als Trainer von Gladbach?

Borussia Mönchengladbach war bereits zuversichtlich, Lucien Favre als neuen Trainer vorstellen zu können. Der hat nun aber überraschend abgesagt - und bringt damit Sportdirektor Roland Virkus in Zeitnot. Die Alternativen sollen zwei alte Bundesliga-Bekannte sein.

Mehreren Medienberichten zufolge war die Sache bereits klar: Lucien Favre wird zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren und die Nachfolge von Adi Hütter antreten. Auch die Gladbacher sollen sich sehr sicher gewesen sein. Nach Sport1-Informationen soll der 64-Jährige am Sonntag dann aber recht spontan abgesagt haben.

Demnach wären die Verträge sogar schon ausgehandelt worden. "Natürlich haben wir uns mit Lucien Favre befasst", gab Virkus am Montag auf der Jahreshauptversammlung zu: "Glauben Sie mir, dass wir alles dafür getan haben. Lucien hat gesagt, er hat die Borussia im Herzen - aber er möchte nicht mehr in Deutschland arbeiten."

Den Klub setzt diese Entscheidung unter Druck. Wie Sport1 berichtet, gibt es aber schon zwei neue Kandidaten im Rennen um den Trainerstuhl. Beide haben bereits Erfahrungen in Deutschland sammeln können.

Transfers: Wildert der BVB beim nächsten BL-Konkurrenten? © getty 1/10 Im Juli öffnet das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen. Schon jetzt kocht die Gerüchteküche. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 1. Juni. © getty 2/10 BORNA SOSA: Der BVB soll Interesse an dem Stuttgarter Linksverteidiger haben. Laut Sport Bild könnten die Dortmunder eine 25-Millionen-Ausstiegsklausel ziehen. Allerdings sei die hohe Summe laut dem Bericht für den BVB schwer zu stemmen. © getty 3/10 MARIO GÖTZE: Laut Sport1 ist neben Benfica Lissabon nun auch die AC Milan an dem WM-Helden von 2014 interessiert. Demnach solle sogar eher eine Tendenz Richtung Italien bestehen. Der 29-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2024 bei PSV Eindhoven. © getty 4/10 JUDE BELLINGHAM: Real Madrid hat wohl Interesse an dem BVB-Youngster. Laut der Sport Bild trauen die Königlichen dem 18-Jährigen eine tragende Rolle zu. Ein möglicher Transfer soll aber wohl erst im Sommer 2023 kommen. © getty 5/10 Bellingham hatte zuletzt bekräftigt, beim BVB zu bleiben. Der Mittelfeldspieler ist eine Schlüsselfigur in Dortmund. 2020 kam er für rund 25 Millionen Euro aus Birmingham und hat noch einen Vertrag bis 2025. © getty 6/10 SADIO MANE: Jürgen Klopp hat wohl einem Wechsel von Sadio Mane zugestimmt. Die Sport Bild berichtet, dass der FC Liverpool von einer Trennung ausgeht und in Kürze den Berater des Senegalesen zum Gespräch erwartet. © getty 7/10 ALEXANDER NÜBEL: FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat eine Verlängerung mit dem Torhüter in den Raum gestellt. Nübel hat noch einen Vertrag bis 2025. Für den 25-Jährigen macht das aber wohl nur Sinn, wenn Manuel Neuer nicht verlängert. © getty 8/10 CORENTIN TOLISSO: Der Franzose wird den FC Bayern ablösefrei verlassen. Die ausbleibende Verlängerung sei vom Verein ausgegangen. Das sagte Tolisso der französischen L'Equipe. Eine größere Rolle fände er gut. England würde ihm gut gefallen. © getty 9/10 Der zentrale Mittelfeldspieler hat laut Angaben des kicker ein stark leistungsbezogenes Angebot der Münchner abgelehnt. Zudem forderte Tolisso wohl 11 Millionen Euro Jahresgehalt. Das war den Münchner offenbar zu viel. © getty 10/10 AURELIEN TCHOUAMENI: Real Madrid steht nach Informationen von SPOX und GOAL kurz vor einem Transfer des Mittelfeldspielers . Die Königlichen arbeiten mit AS Monaco an den letzten Details eines Transfers.

Borussia Mönchengladbach: Heiße Spur zu Farke und Kompany?

Einer von ihnen ist demnach Daniel Farke, der von 2015 bis 2017 bei Borussia Dortmund die Zweitvertretung trainierte und Vizemeister in der Regionalliga West wurde. 2019 und 2021 führte er Norwich City in die Premier League. Zuletzt stand er bei FK Krasnodar unter Vertrag, löste wegen des Kriegs in der Ukraine aber seinen Vertrag ohne absolviertes Pflichtspiel wieder auf.

Ein zweiter Kandidat soll Vincent Kompany sein. Bei Manchester City wurde der Belgier als Spieler zur Legende, 2019 übernahm er als Spielertrainer den RSC Anderlecht. Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Sommer, dann stünde der ehemalige HSV-Spieler zur Verfügung. Allerdings soll sich Kompany bereits mit dem Premier-League-Absteiger FC Burnley in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Gut möglich also, dass Gladbach wegen der späten Favre-Absage zu spät käme.

Im vergangenen Sommer hatte die Borussia zudem Gespräche mit Xabi Alonso geführt. Der Spanier führte Real Sociedad San Sebastian in die zweite Liga, stieg in dieser Saison aber wieder ab und verlängerte seinen Vertrag nicht. Er wird aktuell als Nachfolger von Alfred Schreuder beim FC Brügge gehandelt.

"Wir sind jetzt in diversen Gesprächen, endlich den passenden Trainer zu finden", sagte Virkus am Montag. "Wir haben in den letzten Jahren keine guten Trainer-Entscheidungen getroffen. Diesmal wollen wir es besser machen." Für Adi Hütter hatten die Fohlen rund 7,5 Millionen Euro Ablöse gezahlt. Nach nur einem Jahr trennten sich die Wege.