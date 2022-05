Wegen WM in Katar: Rund zwei Monate Winterpause in der kommenden Saison

Aufgrund der Weltmeisterschaft 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember) geht der deutsche Profifußball in der kommenden Saison in eine rund zweimonatige Winterpause.

Der Startschuss für die neue Saison in der höchsten deutschen Spielklasse fällt am 5. August 2022. Bereits drei Wochen früher (15. Juli) beginnt die Spielzeit in der 2. Bundesliga. Das Saisonfinale in der Bundesliga steigt am 27. Mai 2023. Einen Tag später findet auch der letzte Spieltag der Zweitliga-Saison statt.

Der jeweils letzte Spieltag des Jahres 2022 der ersten Liga (15. Spieltag) und der 2. Bundesliga (17. Spieltag) wird vom 11. bis zum 13. November ausgetragen. Die Abstellungsperiode für die Nationalspieler hat der Weltverband FIFA auf den 14. November 2022 terminiert. Im Anschluss an die WM und eine Pause rollt der Ball in der Bundesliga wieder ab dem 20. Januar 2023, die 2. Bundesliga startet eine Woche später.

Die erste Runde im DFB-Vereinspokal wird vom 29. Juli bis 1. August ausgetragen, das Endspiel findet am 3. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion statt.

Dazu wird am 30. Juli 2022 der Supercup zwischen dem deutschen Meister Bayern München und dem DFB-Pokalsieger (RB Leipzig oder der SC Freiburg) ausgespielt. Die beiden Partien der ersten DFB-Pokalrunde mit Beteiligung der Supercup-Teilnehmer werden daher am 30. und 31. August nachgeholt.