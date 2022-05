SPOX-Voting: Wer war der beste Bundesligaspieler der Saison 2021/2022?

Die Bundesligasaison 2021/2022 ist Geschichte - alle Entscheidungen sind ausgespielt. Doch welcher Akteur hat Euch in diesem Jahr am besten gefallen? Verratet es uns in unserem Voting!

Auch in diesem Jahr hat sich Bayern-Stürmer Robert Lewandowski die Torjägerkanone geschnappt. Der Pole erzielte insgesamt 35 Treffer in 34 Spielen. Daneben glänzten auch Spieler wie Leipzigs Christopher Nkunku, Leverkusens Patrik Schick oder Dortmunds Erling Haaland mit herausragenden Leistungen für ihre Mannschaften.

Doch welcher Spieler performte über die gesamten Saison hinweg am besten? Stimmt jetzt ab!

Am Voting teilnehmen könnt Ihr im Web direkt hier im Artikel. Für App-User geht es hier entlang.