FC Bayern München: All Entwicklungen zur Causa Robert Lewandowski im Liveticker

Der Fall Robert Lewandowski wird für den FC Bayern München mehr und mehr zur Hängepartie. Bleibt der Pole über den Sommer hinaus oder sucht er sich doch eine neue Herausforderung. Hier bei SPOX habt Ihr alle Entwicklungen im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Robert Lewandowski - Alle Entwicklungen im Liveticker

Montag, 16.05., 06 Uhr: Hoeneß hält Verlängerung mit Lewandowski für möglich

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält eine Vertragsverlängerung mit Robert Lewandowski beim FC Bayern München im kommenden Jahr nicht für völlig ausgeschlossen. "Also, ein Jahr, dann schauen wir weiter. Vielleicht unterschreibt er ja nächstes Jahr noch mal für drei. Das kann ja passieren", sagte Hoeneß im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz.

Lewandowski liegt ein Angebot des FC Barcelona vor, das er gerne annehmen würde. In München besitzt der polnische Torjäger aber noch einen Vertrag bis Juni 2023. "Die Sache Robert Lewandowski ist doch in der Wirtschaft was vollkommen Normales. Der eine sagt: 'Ich will weg.' Der andere sagt: 'Ich lass dich nicht gehen'. Und dann muss der, der weg will sagen: 'Das muss ich akzeptieren'", sagte Hoeneß und ergänzte: "Wenn sich der morgen das Bein bricht, können wir auch nicht sagen: 'Du musst jetzt gehen, weil wir dich nicht mehr gebrauchen können.' Er hat eine super Leistung hier gebracht. Der FC Bayern hat super bezahlt. Wir sind ausgeglichen. Ganz einfach."

Sonntag, 15.05., 15 Uhr: Kahn spricht Machtwort

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat im Vertragspoker mit Torjäger Robert Lewandowski ein Machtwort gesprochen. "Er hat einen Vertrag bis 2023. Diesen Vertrag wird er erfüllen. Basta!", sagte Kahn am Sonntag am Rande der Meisterfeier am Marienplatz dem Bayerischen Fernsehen. Ähnlich äußerte sich zuvor auch Aufsichtsratsboss Herbert Hainer.

Der Rekordmeister sei da "sehr klar. Das ist so. Es gibt keinen Spieler, der über dem FC Bayern steht und größer ist als dieser Verein", betonte der Bayern-Boss. Der Klub kenne das "ganze Theater und den Alarmismus aus der Vergangenheit. Das bereitet uns kein Kopfzerbrechen", führte Kahn weiter aus.

Man habe Lewandowski ein Angebot unterbreitet, "das hat er abgelehnt, das ist sein gutes Recht". Sein früherer Coach Otto Rehhagel habe einmal gesagt, so Kahn: "Wer einen Vertrag beim FC Bayern unterschreibt, muss wissen, was er getan hat."

Samstag, 14.05., 18 Uhr: Lewandowski deutet Abschied an

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg hat Robert Lewandowski seinen möglicherweise bevorstehenden Abschied vom FC Bayern angedeutet. "Ich kann bestätigen, das habe ich mit Hasan besprochen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und ich den Vertrag bei Bayern München nicht verlängern werde", sagte Lewandowski bei Sky.

Bei der Stream-Plattform Viaplay deutete der Pole später an, dass er den FC Bayern sofort verlassen will: "Es ist gut möglich, dass es mein letztes Spiel für Bayern war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte sein. Wir wollen die beste Lösung für mich und den Verein finden."

Bei Sky sagte er weiter: "Sowohl der Verein als auch ich müssen an die Zukunft denken. Ich verstehe auch die Philosophie, die bei Bayern läuft und das muss ich auch akzeptieren, aber es ist für beide Seiten am besten, wenn wir jetzt die Beste Lösung finden."

Sollte tatsächlich ein Angebot kommen, müsse man "darüber reden und die beste Lösung für beide Seiten finden, auch für den Verein."

Robert Lewandowski: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 34 35 4 2.952 Champions League 10 13 3 876 DFB-Pokal 1 - - 90 DFL-Supercup 1 2 - 88 GESAMT 46 50 7 4.006

Samstag, 14.05., 15 Uhr: Lewandowski lehnt Bayern-Angebot ab

Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am 34. Spieltag hat Bayerns-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigt, dass Robert Lewandowski seinen Vertrag nicht verlängern wird. "Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde", sagte er bei Sky.

Einen vorzeitigen Abschied des Torjägers schloss er jedoch aus: "Er hat einen Vertrag bis Sommer 2023. Das ist Fakt", sagte Salihamidzic. Mit anderen Szenarien beschäftige er sich nicht: "Unsere Haltung ist klar."

Am Freitag hatte bereits Bayern-Präsident Herbert Hainer betont, dass Lewandowski seinen Vertrag in München erfüllen werde. Medienberichten zufolge soll der 33-Jährige die Münchner auf jeden Fall verlassen und schon in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln wollen.