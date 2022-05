VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart kämpft um den Verbleib in der Bundesliga und muss am 34. Spieltag gegen Europapokal-Qualifikant 1. FC Köln ran. SPOX klärt im Vorfeld der Partie darüber auf, wie sich diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Greuther Fürth ist schon abgestiegen, Arminia Bielefelds Gang zurück in die 2. Bundesliga ist sehr wahrscheinlich. Bleibt die Frage: Welcher Klub wird in der Relegation gegen den Tabellendritten der zweithöchsten Spielklasse weiter um den Verbleib im Oberhaus kämpfen?

Aktuell geht die Tendenz klar zum VfB Stuttgart. Die Schwaben liegen mit 30 Punkten auf dem 16. Rang und müssen am heutigen Samstag, den 14. Mai im Rahmen schon einen perfekten 34. Spieltag erleben.

Will heißen: Sie selbst gewinnen und Hertha BSC kassiert auswärts gegen Borussia Dortmund eine Niederlage. Dann hätten beide Teams je 33 Zähler, die Stuttgarter aber das bessere Torverhältnis. Folglich wäre der VfB gerettet, Hertha müsste in die Relegation.

Das Team von Pellegrino Matarazzo hat selbst aber auch keine einfache Aufgabe. Ab 15.30 Uhr steht es in der heimischen Mercedes-Benz Arena dem 1. FC Köln gegenüber. Die Rheinländer haben sich am vergangenen Wochenende einen europäischen Platz gesichert, jetzt geht es aber noch darum: Wird es die Europa League oder dann doch nur die Conference League? Der Effzeh wird also definitiv ebenfalls auf Sieg spielen.

© getty In der Hinrunde bezwang der 1. FC Köln den VfB Stuttgart 1:0.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Stuttgart gegen Köln wird heute live ausschließlich bei Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte für die Bundesliga-Spiele am Samstag und beginnt um 13.30 Uhr im Rahmen des "tipico Countdown" mit der Vorberichterstattung. Das Ganze läuft auf Sky Sport Bundesliga 1. Zum Einzelspiel müsst Ihr dann auf Sky Sport Bundesliga 4, Übertragungsstart ist dort um 15.15 Uhr und kommentieren wird Wolff Fuss.

Wie üblich bietet Sky seinen Kunden auch zu diesem Aufeinandertreffen an, es via Livestream zu verfolgen. Zur Verfügung stehen dabei die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen in Stuttgart heute nicht verpassen wollt, könnt Ihr auch auf SPOX vorbeischauen. Der Liveticker hält Euch hier während der 90 Minuten stets auf dem Laufenden.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

