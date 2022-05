Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Saison-Abschluss treffen heute in der Bundesliga Union Berlin und der VfL Bochum aufeinander. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

In der Bundesliga steigt am heutigen Samstag, den 14. Mai, der 34. und letzte Spieltag der Saison 2021/22. Alle 18 Klubs sind im Einsatz, alle zeitgleich um 15.30 Uhr. So auch Union Berlin, das im heimischen Stadion An der Alten Försterei in Berlin gegen den VfL Bochum antritt.

Der VfL Bochum kann sich, was die Tabellensituation betrifft, zwar noch verbessern oder verschlechtern, einen Europa-Platz erreichen oder absteigen kann er jedoch nicht mehr. Bei Union Berlin hingegen steht viel mehr auf dem Spiel. Aktuell liegen die Eisernen auf Rang sechs (Europa-League-Starterplatz), einen Punkt hinter dem SC Freiburg. Mit einem Sieg würden sie die Europa League fixieren. Im schlimmsten Fall könnten sie jedoch noch auf den siebten Platz, dem Conference-League-Platz abrutschen. Der 1. FC Köln, der gegen den VfB Stuttgart spielt, hat nämlich nur zwei Punkte Rückstand auf die Hauptstädter.

© getty Union Berlin gewann das Spiel in der Hinrunde mit 1:0.

Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte an Samstagsspielen der Bundesliga und überträgt heute demnach den kompletten Spieltag. Alle neun Partien, darunter auch Union Berlin vs. VfL Bochum, sind im Pay-TV und im Livestream zu sehen. Wer Union gegen Bochum live mitverfolgen möchte, muss dafür Sky Sport Bundesliga 7 (HD) anmachen. Um 15.15 Uhr meldet sich dann Kommentator Torsten Kunde.

Außerdem werden auch die Parallelspiele einzeln von Sky übertragen. Darüber hinaus können alle Spiele des heutigen Samstags in Form der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) geschaut werden.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - mit einem SkyGo-Abonnement oder einem SkyTicket erhaltet Ihr Zugriff auf das Livestream-Angebot von Sky.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX darf natürlich auch am letzten Spieltag nicht fehlen. Auf der Website könnt Ihr die Spiele der Bundesliga im Liveticker mitverfolgen. Auch hier wird neben dem Einzelspiel eine Konferenz angeboten.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. VfL Bochum.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Bundesliga-Konferenz.

Union Berlin vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Union Berlin vs. VfL Bochum

Union Berlin vs. VfL Bochum Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag