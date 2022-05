Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen sich heute im Montagsspiel des 32. Spieltags in der Bundesliga gegenüber. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Es ist zwar Montag, das heißt jedoch nicht, dass der 32. Spieltag der Bundesliga bereits zu Ende ist. Zwei Partien müssen noch absolviert werden. Dabei handelt es sich um die Begegnungen der beiden Europa-League-Halbfinalisten: RB Leipzig muss nach dem 1:0-Sieg am Donnerstag im Hinspiel gegen die Glasgow Rangers heute (2. Mai) in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach ran. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr. Parallel dazu trifft Eintracht Frankfurt, das sein Halbfinal-Hinspiel gegen West Ham United mit 2:1 gewann, auf Bayer Leverkusen. Gespielt wird in der Leverkusener BayArena.

Obwohl die Eintracht mit einem Fuß im Finale der Europa League steht, wird sie sich zumindest über die Bundesliga nicht mehr für einen europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison qualifizieren können. Dafür ist der Abstand nach oben zu groß. Aktuell sind die Hessen auf Platz zehn. Ganz anders sieht die Situation jedoch in Leverkusen aus. Die Werkself ist mitten im Kampf um die Champions League, der dritte Platz ist jedoch alles andere als fix. Vereine wie RB Leipzig oder SC Freiburg könnten noch dazwischenfunken, sollte Bayer Punkte liegen lassen.

Die Übertragungsrechte für die heutigen Montagsspiele der Bundesliga liegen bei DAZN. Um keine Sekunde von Leverkusen - Frankfurt zu verpassen, müsst Ihr um 20 Uhr den Livestream öffnen. Bis zum Anpfiff um 20.30 Uhr wird die Zeit mit einer detaillierten Vorberichterstattung überbrückt. Für den gesamtem Fußball-Abend wird von DAZN folgendes Personal eingesetzt:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

Ihr wollt auch das Parallelspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig schauen? Auch das ist dank DAZN möglich. Das "Netflix des Sports" bietet zudem auch beide Spiele gleichzeitig, in Form einer Konferenz, der Bundesliga GoalZone, an. Im Fußballbereich besitzt DAZN neben Spielen der Bundesliga auch Übertragungsrechte an der Primera Division, Ligue 1, Primera Division, Champions League und an Länderspielen.

Fans anderer Sportarten kommen mit einem Abonnement jedoch ebenfalls auf ihre Kosten. Darts, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, WWE, UFC, Boxen - das alles und noch mehr hat DAZN im Angebot.

Die Kosten für das Abo liegen bei 29,99 Euro pro Monat. Die Jahresvariante beläuft sich auf 274,99 Euro pro Jahr.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - bei SPOX geht Euch nichts durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 2. Mai 2022

2. Mai 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

