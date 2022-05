Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Letzter Spieltag in der Bundesliga-Saison 2021/22! Abstiegskandidat Arminia Bielefeld empfängt heute den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eine lange und kräftezehrende Bundesliga-Saison 2021/22 findet am heutigen Samstag, den 14. Mai, ihr Ende. Ausruhen können sich viele Mannschaften aber noch nicht, in der Tabelle sind noch einige Änderungen möglich. So können sich unter anderem auch Arminia Bielefeld und RB Leipzig, die heute um 15.30 Uhr im Rahmen des 34. Spieltags in der Schüco-Arena in Bielefeld aufeinandertreffen, noch nicht zurücklehnen.

Denn Arminia Bielefeld ist aktuell auf einem fixen Abstiegsplatz, hat jedoch theoretisch noch Chancen, zumindest den Relegationsplatz 16 zu erreichen. Dafür braucht es heute jedoch einen Sieg und eine Niederlage des VfB Stuttgart im Parallelspiel gegen den 1. FC Köln. Doch auch das wäre noch nicht genug: Wegen der schlechteren Tordifferenz (Stuttgart: -19, Bielefeld: -26) braucht die Arminia einen hohen Sieg, der VfB müsste eine hohe Niederlage einstecken.

© getty Arminia Bielefeld und RB Leipzig stehen sich im Bundesliga-Finale gegenüber.

Erfreulicher sieht die Situation hingen bei RB Leipzig aus, die Roten Bullen kämpfen nämlich um einen Champions-League-Platz. Aktuell liegen sie auch bereits auf Rang vier. Diesen müssen sie heute gegen den SC Freiburg, der mit Bayer Leverkusen einen harten Brocken vor sich hat, nur noch verteidigen. Zwei Punkte trennen Leipzig und Freiburg in der Tabelle. Ein Unentschieden würde den Sachsen wegen der Tordifferenz wohl bereits genügen, um die Königsklasse zu fixieren.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Bielefeld vs. Leipzig um ein Samstagsspiel handelt und diese im Laufe der Saison ausschließlich von Sky übertragen wurden, ist auch heute der Pay-TV-Sender für die Übertragung zuständig. Wer das Einzelspiel sehen möchte, muss dafür den Sender Sky Sport Bundesliga 5 (HD) aufrufen. Dort beginnt um 15.15 Uhr die Sendung, die Partie wird von Oliver Seidler kommentiert.

Wie es am letzten Spieltag der Bundesliga üblich ist, werden alle Spiele zeitgleich angepfiffen. Aus diesem Grund bietet Sky heute auch eine Konferenz an. In dieser seht Ihr die wichtigsten Szenen aller Spiele des heutigen Bundesliga-Samstags. Die Konferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Parallel zur Übertagung im Pay-TV bietet Sky auch einen Livestream an. Mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket erhaltet Ihr Zugriff auf diesen. Damit könnt Ihr das Einzelspiel, aber auch die Konferenz im Stream verfolgen.

Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, Bielefeld gegen Leipzig bei Sky zu verfolgen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Wir tickern nämlich die wichtigsten Ereignisse auf dem Rasen ausführlich für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Arminia Bielefeld vs. RB Leipzig.

Hier geht es zum Liveticker der heutigen Bundesliga-Konferenz.

