Der VfB Stuttgart trifft am heutigen Abend in der Bundesliga zum Auftakt des 29. Spieltags auf den BVB. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im Liveticker verfolgen.

Den 29. Spieltag der Bundesliga eröffnen heute Abend der VfB Stuttgart und der BVB. Wie der BVB auf die herbe 1:4-Pleite am vergangen Wochenende gegen RB Leipzig reagiert, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

VfB Stuttgart vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am letzten Spieltag gegen RB Leipzig kassierte der BVB eine bittere 1:4-Niederlage. Der Kampf um die Meisterschaft dürfte damit beendet sein. Mit zwölf Punkten Abstand auf die Europa League-Ränge, ist die Teilnahme an der Champions League im nächsten Jahr so gut wie gesichert, der BVB muss sich als darauf fokussieren, den zweiten Rang in der Tabelle zu halten. Der VfB hingegen befindet sich mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell haben die heutigen Gäste einen Punkt Abstand auf Arminia Bielefeld, die 16. sind. Mit einem Sieg heute könnt sich das Team von Pellegrino Matarazzo jedoch wieder etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.

Vor Beginn: Die erste Begegnung des 29. Spieltags der Bundesliga wird am heutigen Abend um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB.

VfB Stuttgart vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - P. Stenzel, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - W. Endo, Mangala - Marmoush, Führich - Tiago Tomas

Bundesliga, 29. Spieltag: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 28 85:29 56 66 2 Borussia Dortmund 28 68:42 26 57 3 Bayer Leverkusen 28 68:42 26 51 4 RB Leipzig 28 61:31 30 48 5 SC Freiburg 28 44:33 11 45 6 1899 Hoffenheim 28 50:42 8 44 7 1. FC Union Berlin 28 34:38 -4 41 8 1. FC Köln 28 38:41 -3 40 9 Eintracht Frankfurt 28 39:38 1 39 10 1. FSV Mainz 05 28 41:33 8 38 11 VfL Bochum 28 30:40 -10 35 12 Bor. Mönchengladbach 28 39:52 -13 34 13 FC Augsburg 28 34:45 -11 32 14 VfL Wolfsburg 28 29:45 -16 31 15 VfB Stuttgart 28 36:51 -15 27 16 Arminia Bielefeld 28 23:39 -16 26 17 Hertha BSC 28 30:62 -32 26 18 SpVgg Greuther Fürth 28 24:70 -46 16