VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2: Doppelpacker Brandt schießt Dortmunds Frust weg

Borussia Dortmund hat zum Auftakt des 29. Spieltags mit einem 2:0 (1:0)-Sieg beim VfB Stuttgart die Minimalchance auf den Titel gewahrt und die Qualifikation für die Champions League so gut wie perfekt gemacht.

Vor 58.248 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena schoss Julian Brandt per Doppelpack (12., 71.) den Sieg für den BVB heraus, der wenige Tage nach der 1:4-Klatsche gegen RB Leipzig zumindest phasenweise die gewünschte Reaktion zeigte. Der VfB droht nach der 14. Saisonniederlage wieder auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen.

Brandts 1:0 zählte zunächst aus unklaren Gründen nicht, wurde nach Intervention des VAR letztlich aber doch gegeben. "Jude spielt einen tiefen Ball auf Erl. Er war ein bisschen unsicher, ob er nicht im Abseits steht. Ich laufe auf Verdacht einfach mit", erklärte Brandt. "Wir alle wussten, dass es eine knifflige Szene ist. Ich war selber ein bisschen überrascht, dass das Tor dann zählt. Ich weiß nicht genau, was gecheckt wurde. Es war mir am Ende egal."

Den Sieg erkaufte der BVB allerdings teuer: Bereits vor oder zur Pause mussten Gio Reyna, Mahmoud Dahoud und Mats Hummels verletzt oder angeschlagen ausgewechselt werden.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Die Analyse

Beide Teams in den gewohnten Grundordnungen, der VfB im 4-3-3 mit Tomas in der Spitze, Dortmund setzte auf "sein" 4-2-3-1 - musste allerdings nach rund 20 Sekunden einen ersten Schock verdauen und Reyna ersetzen und auch auf 4-3-3 umstellen. Was sich wiederum als ganz ordentliche Idee herausstellte.

Stuttgart erwartetete den Gegner eher etwas tiefer als gewohnt, ließ Dortmund den Ball und wollte in schnelle Umschaltaktionen kommen. Stuttgart bekam aber wenig Druck auf den Ball, weil der BVB seine Formation in der Offensive sehr breit stellte und so immer wieder Platz im Halbraum schuf.

Die frühe Dortmunder Führung fiel dann allerdings nach einem Dortmunder Umschaltmoment. Die Gäste blieben zunächst dominant, hatten aber dann wie schon in den letzten Spielen nach Ballverlusten und beim Schließen einige Probleme. Ansonsten bleib die Partie auf einem überschaubaren Niveau, mit vielen kleinen technischen Fehlern auf beiden Seiten.

Stuttgart lief in der zweiten Hälfte deutlich höher an und hatte einige schnelle Ballgewinne. Im Umschalten haperte es dann aber meist an der Präzision. Dortmund machte nur noch sporadisch Betrieb in der Offensive, verwaltete die Partie - was allerdings besonders in der Schlussphase gar nicht mehr gelang, als Stuttgart mehrere gute Chancen hatte und der BVB einfach nur Glück.

BVB-Noten: Haalands Tordürre hält an - Brandt stellt Rekord auf © imago images 1/16 Borussia Dortmund hat mit 2:0 beim VfB Stuttgart gewonnen. Erling Haalands Tordürre hielt dabei an, Julian Brandt stellte dafür einen Rekord auf. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Hatte abgesehen von einigen dankbaren Hereingaben lange nichts abzuwehren. In der 80. parierte er einen Sosa-Schuss aber spektakulär. Note: 3. © imago images 3/16 EMRE CAN: Beschränkte sich als Rechtsverteidiger auf die Defensivarbeit, die er sehr gewissenhaft verrichtete. Erst in der Schlussphase schwamm er etwas. Note: 3,5. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Offenbarte einige kleinere (ungestrafte) Abstimmungsprobleme mit seinem Nebenmann Akanji, machte aber eine weitestgehend stabiles Spiel. Musste zur Halbzeit wegen Oberschenkelproblemen in der Kabine bleiben. Note: 3,5. © imago images 5/16 MANUEL AKANJI: Siehe Hummels. Akanji setzte im Aufbauspiel aber mehr Akzente als sein Nebenmann. Note: 3. © imago images 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Sorgte auf seiner linken Seite für viel Betrieb nach vorne, vernachlässigte dabei aber gelegentlich die Abwehrarbeit. In der 8. scheiterte er mit einer starken Direktabnahme am Aluminium. Note: 3,5. © imago images 7/16 MAHMOUD DAHOUD: Ließ sich für das Aufbauspiel immer wieder tief fallen. In der 21. probierte sich Dahoud mit einem ungefährlichen Distanzschuss, ehe er sich an der Schulter verletzte und ausgewechselt werden musste. Note: 3. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: Arbeitete gut nach hinten, rieb sich in etlichen Zweikämpfen auf und glänzte mit einigen schönen Pässen, beispielsweise mit dem auf Haaland vor dem 1:0. Note: 2,5. © imago images 9/16 GIOVANNI REYNA: Nachdem er schon weite Strecken der bisherigen Saison wegen einer Muskelverletzung verpasst hatte, erwischte es ihn in der 2. Minute erneut. Unter Tränen musste Reyna runter. Keine Bewertung. © imago images 10/16 MARCO REUS: Von Beginn an bemüht, aber bisweilen glücklos. In der 16. probierte er sich mit einem Abschluss per Hacke, brachte den Ball aber nicht aufs Tor. Nach weiteren Abschlüssen bereitete er das 2:0 vor. Note: 3. © imago images 11/16 THORGAN HAZARD: Lange ziemlich untergetaucht, ehe er kurz vor der Pause eine Reus-Chance mit einer schwierigen Hereingabe stark vorbereitete. Versprühte ansonsten keine Gefahr. Note: 4. © imago images 12/16 ERLING HAALAND: Nach vier Spielen ohne Tor legte Haaland in der 12. uneigennützig auf Brandt ab. Ansonsten kaum ins Kombinationsspiel eingebunden. Nach der Pause engagierter. Seine Tordürre hält an, weil sein Abseitstor zurecht nicht zählte. Note: 3,5. © imago images 13/16 JULIAN BRANDT: Kam in der 6. Minute für den früh verletzten Reyna und schob den Ball sechs Minuten später zum 1:0 ins leere Tor. Es war das früheste Joker-Tor der Bundesligageschichte. Anschließend präsent. In der 71. legte er zum 2:0 nach. Note: 2. © imago images 14/16 AXEL WITSEL: In der 36. ersetzte er den an der Schulter verletzten Dahoud. Mit seinem sauberen Passspiel sorgte er für Ruhe. Note: 3. © imago images 15/16 DAN-AXEL ZAGADOU: Wurde in der Pause für Hummels eingewechselt und ließ nichts anbrennen. Note: 3. © imago images 16/16 MARIUS WOLF: Ersetzte für die letzte Viertelstunde Guerreiro. Keine Bewertung.

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Stuttgart: Müller - Stenzel, Mavropanos, Ito - Endo, Karazor, Mangala (62. Coulibaly), Sosa - Führich (78. Massimo), Marmoush (78. Thommy), Tomas (88. Millot)

Dortmund: Kobel - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro (75. Wolf) - Bellingham, Dahoud (36. Witsel) - Reyna (6. Brandt), Reus, Hazard - Haaland

Die Daten des Spiels VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

Tore: 0:1 Brandt (12.), 0:2 Brandt (71.)

Der Star des Spiels: Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Reynas Unglück wurde zu Brandts und damit auch zum Dortmunder Glück. Eiskalt bei seinen Torabschlüssen, an fast jeder weiteren BVB-Chance auch direkt beteiligt.

Der Flop des Spiels: Dinos Mavropanos (VfB Stuttgart)

In Abwesenheit des gesperrten Anton nicht der erhoffte Organisator und Ruhepol im Abwehrzentrum. Ganz im Gegenteil: Leichtsinniger Fehler vor dem 0:1, dazu etliche schwache Diagonalbälle. Den Kopfball aus wenigen Metern darf er gerne auch aufs Tor bringen (81.).

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Souveräne Vorstellung, hatte mit der fairen Partie keine großen Probleme. Gut in der Zweikampfbewertung und Vorteilsauslegung. Lag auch richtig beim unabsichtlichen Handspiel von Guerreiro, als er nicht auf Elfmeter entschied.