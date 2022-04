Thesen zum 31. Bundesliga-Spieltag: Null Leistung! BVB-Transfer wird zum absoluten Desaster

Nicht Julian Nagelsmann, Christian Streich oder Domenico Tedeso ist der Trainer der Saison, sondern Union-Coach Urs Fischer. Dortmund ärgert sich über einen sündhaft teuren Transfer-Flop, während sich Maximilian Eggestein in Freiburg neu erfinden darf.

VfB: Kein Offensivkonzept und keine Bank

Was sollte das sein, das der VfB Stuttgart in Berlin auf den Rasen gebracht hat? Im - bisher! - wichtigsten Spiel der Saison eine Nichtleistung wie diese zu zeigen, ist ein starkes Stück. Und die "Offensivleistung" der Mannschaft eines Bundesligisten nicht würdig.

Und genau da liegt die große Fehleinschätzung der Verantwortlichen. Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo wurden nie müde zu erklären, dass mit der Rückkehr der in der Hinserie verletzten Spieler Besserung eintreten würde. Und tatsächlich sah es vor vier, fünf Wochen auch so aus, als hätte die Mannschaft ihren Offensivgeist wieder entdeckt.

Aber schon da konnte man sehen, wie schwer sich das Team tut, seine Chancen zu verwerten - die sich die Mannschaft mittlerweile kaum noch herausspielen kann. Das letzte Tor aus dem freien Spiel datiert vom 12. März, es war Sasa Kalajdzics Ausgleich gegen Union.

Danach gab es noch vier Tore nach Standards, in den letzten drei Spielen gar keines mehr. Von Matarazzos Fußball ist kaum noch etwas übrig: Kein flacher Spielaufbau mehr, kein Linien überspielen, nicht das Ansteuern der Halbräume. Stattdessen lange Diagonalbälle, Halbfeldflanken und die Hoffnung auf eine Einzelaktion.

Das wird am Ende ebenso wenig reichen wie die Qualität der Ersatzbank. Der Trainer kann in der Offensive qualitativ überhaupt nicht nachlegen, kaum ein Wechsel bewirkt Positives. Schwer vorstellbar, dass Stuttgart noch ein Spiel gewinnt unter diesen Voraussetzungen. Die Hoffnung beruht wohl in erster Linie darauf, dass Bielefeld nicht zufällig noch einen Dreier einfährt...