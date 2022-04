BVB, News und Gerüchte: Marco Rose - "Wir wollen die Meisterschaft noch spannender gestalten"

Marco Rose ruft für die kommendene Saison selbstbewusst einen engeren Titelkampf aus, Erling Haalands Flirt mit der Premier League ist offenbar sehr heiß - und Manuel Akanji fordert noch drei Siege aus drei Spielen. Aktuelle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Marco Rose denkt schon an die nächste Saison

Die Bayern sind zum zehnten Mal in Folge Meister - für BVB-Coach Marco Rose ist das offenbar jetzt schon Ansporn genug, diese Serie in der kommenden Saison endlich zu brechen.

"Für heute kann man den Bayern erstmal gratulieren", sagte er. "Aber ich glaube, dass wir alle versuchen sollten, die Meisterschaft auch nächstes Jahr wieder spannend und noch spannender zu gestalten und dem deutschen Rekordmeister ein Bein zu stellen. Da wird Borussia Dortmund sicherlich einer der ersten sein, die das versuchen."

Und weiter: "Wir reden über Fußball. Und im Fußball kann man durchaus mal zehn Jahre hintereinander Meister werden, vielleicht auch 15. Aber es gibt ja immer Mannschaften, die versuchen, das zu ändern - und dazu gehören wir. Wir werden uns schütteln, wieder neu aufstellen."

BVB, Gerüchte: Haaland-Wechsel nach England?

Die Saison ist für die Borussia quasi gelaufen, nun drängeln die Spekulationen und Gerüchte immer weiter in den Vordergrund. Jene um Erling Haaland zum Beispiel, über den Noch-Sportchef Michael Zorc am Rande des Bayern-Spiel sagte: "Ein Wechsel von Erling Haaland in die Premier League wäre für uns nicht absolut überraschend." Manchester City soll dabei in der Pole Position sein, der BVB will das Thema so früh wie möglich geklärt haben.

BVB, News: Manuel Akanji fordert drei Siege

Mit acht Punkten Vorsprung auf den Dritten Bayer Leverkusen geht die Borussia in die letzten drei Saisonspiele, Platz zwei sollte so gut wie gesichert sein.

Manuel Akanji will sich aber mit der Maximalausbeute von neun Punkten aus den letzten drei Partien aus der Saison verabschieden, denn: "Es ist ein besseres Gefühl, mit einer Siegesserie in die Pause zu gehen."

BVB: Die finalen Saisonspiele von Borussia Dortmund