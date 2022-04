BVB, News und Gerüchte: Marco Reus nach Niederlage: "Wir waren nicht gut genug"

Marco Reus findet nach der Niederlage gegen den FC Bayern München deutliche Worte. Marco Rose reagiert mit Sarkasmus auf eine vermeintliche Schiedsrichter-Fehlentscheidung. Aktuelle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News - Marco Reus: "Wir waren nicht gut genug"

Marco Reus hat nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München bei Sky deutlich Worte über die BVB-Saison gefunden. "Bayern zeichnet die Konstanz aus. Unsere acht Niederlagen sind zu viele. Wir waren nicht gut genug. Auch heute waren sie konsequenter. Wir waren gefühlt immer dran, aber haben es nicht durchgezogen", ärgerte sich der Angreifer über den Verlauf der Saison.

Symptomatisch dafür sei das gestrige Spiel gewesen. "Wenn man sich die Gegentore anschaut, zieht sich das über die ganze Saison hinweg. Wir haben vorne die Situationen nie konsequent durchgespielt. Im letzten Drittel haben wir es nicht zu Ende gespielt. Danach waren wir gut im Spiel drin", bemängelt Reus die fehlende Konstanz.

Julian Brand sah das in der ARD ähnlich. "Es lag an Fehlern, die uns diese Saison schon häufig unterlaufen sind", stimmte er seinem Kapitän zu. Der Flügelstürmer zollt dem Gegner aber auch Respekt: "Am Ende zeigt Bayern dann seine Qualität und macht das 3:1. Wir waren da auch einfach am Ende."

Vor allem über die Spiele vor dem Duell mit den Münchnern ärgert sich Brandt. "Wir lassen zu viele Federn in Spielen, in die wir als Favorit gehen. Natürlich kannst du nicht jedes Spiel gewinnen. Wir haben gute Mannschaften in der Bundesliga. Aber mit ein paar Siegen mehr gehst du heute in ein Spiel, wo du nicht neun Punkte entfernt bist, sondern vielleicht nur zwei. Das hat dann auch nochmal eine ganz andere Brisanz. Es sind viele Kleinigkeiten am Ende", so Brandt.

Elf Mann sind weg: So spielte der BVB beim letzten Sieg gegen Bayern © getty 1/23 Am 2. August 2019 gewann Borussia Dortmund sein letztes Spiel gegen den FC Bayern (2:0). Zehn der damaligen Supercup-Gewinner sind heute nicht mehr im Kader - inklusive Trainer. SPOX zeigt Euch die Aufstellung des BVB und was die Spieler heute machen. © getty 2/23 TOR - MARWIN HITZ: Hielt gegen die Bayern vierfach glänzend und verdiente sich die SPOX-Note 2. Zwischenzeitlich half er als Stammkeeper aus, seit Kobels Ankunft ist er aber Dortmunds klare Nummer zwei. © getty 3/23 ABWEHR - LUKASZ PISZCZEK: Im Spiel hatte er gegen den pfeilschnellen Kingsley Coman so seine Probleme. Das änderte aber nichts an seinem BVB-Legendenstatus. Seit letztem Sommer lässt er seine Karriere bei seinem Jugendverein Goczalkowice ausklingen. © getty 4/23 MANUEL AKANJI: Der Schweizer hielt damals Lewandowski in Schach. Mittlerweile ist er zu einem abgebrühten Innenverteidiger gewachsen und zieht das Interesse vieler großer Klubs auf sich. © getty 5/23 ÖMER TOPRAK: Auch er wusste gegen die Bayern positiv zu überraschen und konnte den Ausfall von Rückkehrer Hummels kompensieren. Eine Woche später wurde er freigestellt und ging nach Bremen. © getty 6/23 NICO SCHULZ: Bei seinem Pflichtspieldebüt für Dortmund wusste er kaum zu glänzen. Bis heute konnte der ehemalige Hoffenheimer die hohe Ablösesumme von 25,5 Millionen Euro nicht rechtfertigen. © getty 7/23 AXEL WITSEL: Gute Arbeit in Defensive und Offensive schrieben die Kollegen damals. Diese Fähigkeiten brachte er später noch ab und zu ein. Dennoch vermisst man im Belgier die nötigen Leader-Qualitäten. Die Zeichen stehen auf Trennung. © IMAGO / Jan Huebner 8/23 JULIAN WEIGL: Seine großen Pass- und Dribbelfähigkeiten belebten das Dortmunder Spiel. Und dennoch gaben ihn die Dortmunder nur vier Monate später für viel Geld nach Lissabon ab. Dahoud und Neuzugang Brandt bekamen ihre Chancen. © getty 9/23 JADON SANCHO: Im Supercup damals der Spieler des Spiels (SPOX-Note: 2). Legte das 1:0 nach Traumsolo gegen drei Bayern vor, das 2:0 markierte er höchstselbst. Im Sommer wechselte er für 85 Mio Euro zu ManUnited und findet dort derzeit in seine Rolle. © getty 10/23 MARCO REUS: Der Nationalspieler war schon damals Kapitän und spielte im Supercup-Finale kaum eine Rolle. Bis heute ist er den Dortmundern treu geblieben und wird es vermutlich noch einige Jahre sein. © IMAGO / MIS 11/23 RAPHAEL GUERREIRO: Favre setzte ihn 2019 auf der linken Außenbahn ein, wo er offensiv blass blieb, aber den wackligen Schulz in der Defensive gut unterstützte. Bis heute ist er zu einem wichtigen Bestandteil der Dortmunder Kreativabteilung geworden. © getty 12/23 PACO ALCACER: Für den BVB schoss er in 47 Spielen 26 Tore - eines davon gegen die Bayern. Anschließend fiel er immer wieder aus und wurde von Erling Haaland verdrängt. Im Winter 2020 ging er dann zurück zum FC Villarreal. © getty 13/23 TRAINER - LUCIEN FAVRE: Richtig auf ging das Kapitel Favre in Dortmund nie. Knapp ein Jahr später zog der BVB nach einem 1:5 gegen Stuttgart die Reißleine. Der Supercup sollte Favres einziger Titel mit Dortmund bleiben. © IMAGO / Kirchner-Media 14/23 ERSATZBANK - ERIC OELSCHLÄGEL (Torhüter): Von den Bremer Amateuren kam er damals nach Dortmund und blieb zwei Jahre lang die Nummer drei. Im Oktober 2020 ging er dann zum FC Utrecht. © IMAGO / Moritz Müller 15/23 ACHRAF HAKIMI: Einer von drei Jokern im Supercup 2019, die Favre zog. Der Startschuss für eine ganz starke Saison, in der der Leihspieler sich für höhere Aufgaben bei Inter Mailand und später PSG empfahl. © IMAGO / Thomas Bielefeld 16/23 MARCEL SCHMELZER: Fiel in der Saison 19/20 lange mit Muskelfaserriss aus und musste sich nach der Saison einer Knie-OP unterziehen. Seitdem absolvierte er kein Spiel mehr, kehrte jedoch im Juli 2021 wieder ins Mannschaftstraining zurück. © getty 17/23 DAN-AXEL ZAGADOU: Verletzungen warfen den talentierten Innenverteidiger immer wieder zurück und im Sommer könnte er dem BVB möglicherweise den Rücken kehren. Sein Vertrag läuft aus. © getty 18/23 MAHMOUD DAHOUD: Wuchs immer mehr in die Rolle als Stratege im Mittelfeld hinein, konnte sich dort aber bis heute nie endgültig etablieren, weil er oft nicht konstant genug sein Potenzial zeigen kann. © getty 19/23 THOMAS DELANEY: In seinem zweiten Jahr für Dortmund brachte er viel Leidenschaft auf den Platz und ging als Leader voran. Im August 2021 gab der BVB den Dänen nach brutal starker Europameisterschaft jedoch nach Sevilla ab. © IMAGO / MIS 20/23 MARIO GÖTZE: Der WM-Held fand auch nach seiner Rückkehr vom FC Bayern drei Jahre zuvor nie richtig zu alter Stärke zurück. Folglich wechselte er nach der Saison zur PSV Eindhoven, wo er einen Neuanfang startete. © IMAGO / Jan Huebner 21/23 MARIUS WOLF: Nur drei Spiele später wurde der Außenspieler nach Berlin verliehen, kämpfte sich nach ansprechendem vergangenem Jahr in Köln wieder ins Dortmund-Aufgebot zurück. © IMAGO / Jan Huebner 22/23 JACOB BRUUN LARSEN: Der dritte Joker Favres durfte sich präsentieren, wurde aber schon ein halbes Jahr später nach Hoffenheim abgegeben. Dort spielt er nach einem Jahr Leihe in Anderlecht eine gute Rolle. © getty 23/23 Und so sah die BVB-Elf von Lucien Favre in der 4-2-3-1-Formation aus ...

BVB, News: Marco Rose reagiert auf Schiri-Fehlentscheidung

Marco Rose hat nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns um Daniel Siebert mit Sarkasmus reagiert. "Ich denke, da gibt es ein paar Leute, die sich das hätten anschauen können. Das ist aber nichts Neues für uns", sagte der BVB-Coach und ergänzte sarkastisch: "Dann muss ich sagen: Hut ab!" Benjamin Pavard brachte in der 60. Minute Jude Bellingham zu Fall. Der ausgebliebene Pfiff wurde vom VAR nicht als eindeutige Fehlentscheidung wahrgenommen und sorgte so für den Ärger.

