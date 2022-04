BVB, News und Gerüchte: Nico Schlotterbeck dementiert Gerüchte über Einigung mit Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck dementiert eine Einigung mit dem BVB. Das Duell mit dem FC Bayern könnte für Trainer Marco Rose ein Gradmesser sein. Außerdem: Erling Haaland ist sich wohl mit Manchester City einig. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier gibt's noch mehr News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Schlotterbeck dementiert Dortmund-Einigung

SC-Freiburg-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hat Berichte über bereits fixe eine Einigung mit Borussia Dortmund ins Reich der Fabeln verwiesen. "Ich habe das gelesen, aber ich kann dazu sagen, dass sich da bis Saisonende nichts tut", sagte der 22-Jährige nach dem Einzug seines Klubs ins DFB-Pokalfinale bei Sky.

Stattdessen werde er seine "Entscheidung nach der Saison" treffen. "Daran hat sich nichts geändert." Zuvor hatte die Bild-Zeitung von einer fixen Einigung zwischen den beiden Seiten berichtet.

Schlotterbeck kam in der laufenden Spielzeit 33 Mal für die Freiburger zum Einsatz - jedes Spiel davon stand er in der Startelf. Zudem gelang dem 22-jährigen Innenverteidiger der Sprung in die Nationalmannschaft. Im vergangenen Monat bestritt er gegen Israel (2:0) und in den Niederlanden (1:1) seine ersten beiden Länderspiele und überzeugte dort mit guten Leistungen.

Nico Schlotterbeck: Leistungsdaten 2021/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 28 4 - 2.428 DFB-Pokal 5 - 1 510 GESAMT 33 4 1 2.938

Einer traf in 87 Spielen nie! Die Tor-Durststrecken der BVB-Spieler © imago images 1/27 Dede spielte von 1998 bis 2011 für den BVB und wurde zur Legende. Nur mit den Toreschießen klappte es nicht so. Anlässlich seines 44. Geburtstags am 18. April erinnert SPOX an die Spieler mit den längsten Durststrecken bei den Dortmundern. © getty 2/27 PLATZ 25: Ömer Toprak (2017 bis 2019) - 35 Spiele... hat nie getroffen © getty 3/27 PLATZ 25: Erik Durm (2013 bis 2018) - 35 Spiele © imago images 4/27 PLATZ 24: Karsten Baumann (1998 bis 2000) - 36 Spiele © getty 5/27 PLATZ 23: Sven Bender (2009 bis 2017) - 39 Spiele © getty 6/27 PLATZ 21: Lukasz Piszczek (2010 bis 2021) - 40 Spiele © imago images 7/27 PLATZ 21: Werner Schneider (1977 bis 1981) - 40 Spiele © imago images 8/27 PLATZ 19: Lothar Geisler (1957 bis 1967) - 42 Spiele © imago images 9/27 PLATZ 19: Thomas Franck (1990 bis 1996) - 42 Spiele © imago images 10/27 PLATZ 17: Herbert Hein (1979 bis 1984) - 44 Spiele © imago images 11/27 PLATZ 17: Thomas Helmer (1986 bis 1992) - 44 Spiele © imago images 12/27 PLATZ 16: Hans-Joachim Andree (1970 bis 1973) - 45 Spiele © imago images 13/27 PLATZ 15: Hans-Joachim Wagner (1974 bis 1983) - 47 Spiele © imago images 14/27 PLATZ 14: Klaus Brakelmann (1967 bis 1971) - 49 Spiele... hat nie getroffen © imago images 15/27 PLATZ 12: Robert Nikolic (1988 bis 1991) - 51 Spiele... hat nie getroffen © getty 16/27 PLATZ 12: Moritz Leitner (2011 bis 2016) - 51 Spiele... hat nie getroffen © imago images 17/27 PLATZ 10: Wolfgang Paul (1961 bis 1970) - 52 Spiele © imago images 18/27 PLATZ 10: Stefan Reuter (1992 bis 2004) - 52 Spiele © imago images 19/27 PLATZ 8: Thomas Kroth (1988 bis 1990) - 53 Spiele... hat nie getroffen © imago images 20/27 PLATZ 8: Dede (1998 bis 2011) - 53 Spiele © imago images 21/27 PLATZ 7: Wolfgang Feiersinger (1996 bis 2000) - 57 Spiele... hat nie getroffen © imago images 22/27 PLATZ 6: Delron Buckley (2005 bis 2009) - 58 Spiele © getty 23/27 PLATZ 5: Julian Weigl (2015 bis 2019) - 62 Spiele © imago images 24/27 PLATZ 3: Branko Rasovic (1969 bis 1974) - 79 Spiele... hat nie getroffen © getty 25/27 PLATZ 3: Marcel Schmelzer (2009 bis heute) - 79 Spiele © imago images 26/27 PLATZ 2: Jupp Tenhagen (1981 bis 1984) - 87 Spiele... hat nie getroffen © imago images 27/27 PLATZ 1: Christoph Metzelder (2000 bis 2007) - 91 Spiele

Dortmund, Gerücht: FCB-Duell als Gradmesser für Rose?

Im Duell gegen den FC Bayern geht es für Borussia Dortmund in sportlicher Hinsicht um quasi nichts mehr. Neun Punkte liegt der BVB in der Meisterschaft hinter dem Rivalen aus München, ein letzter Angriff auf den Titel scheint unwahrscheinlich.

Dennoch soll die Partie vor allem für Marco Rose Bedeutung haben. Wie die Sport Bild berichtet, ist der Klassiker gegen den FCB eine Art Gradmesser für den Dortmunder Coach. Bei einer heftigen Klatsche könnten die BVB-Bosse demnach ins Grübeln kommen, mit dem 45-Jährigen über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten.

"Wir werden die Saison nicht einfach ausklingen lassen, wollen noch den maximalen Erfolg in den letzten Spielen erzielen", mahnte Rose selbst vor der Partie: "Den letzten Eindruck nimmt man ja auch immer ein Stück weit mit in den Sommer."

Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass der Rückhalt in der BVB-Führungsriege für Rose bröckelt. Vor allem Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sei vom Dortmunder Trainer "hin- und hergerissen".

Rothe knackt Uralt-Rekord: Die jüngsten Torschützen beim BL-Debüt © getty 1/21 Tom Rothe hat sich bei seinem Bundesligadebüt für Borussia Dortmund in die Geschichtsbücher des deutschen Oberhauses geschossen - niemand war je bei einem Treffer im ersten BL-Spiel jünger. Damit überholte er einen BVB-Spieler. Die Top 20 im Überblick. © imago images 2/21 Platz 20: GEORGINIO RUTTER am 21. Februar 2021 für die TSG Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen. Alter: 18 Jahre, 10 Monate, 1 Tag. © imago images 3/21 Platz 19: WERNER GRAU am 26. September 1964 für den FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 17 Tage. © imago images 4/21 Platz 18: JOSHUA SARGENT am 7. Dezember 2018 für den SV Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 17 Tage. © imago images 5/21 Platz 17: REISS NELSON am 15. September 2018 für die TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 5 Tage. © imago images 6/21 Platz 16: NORBERT FRUCK am 2. Oktober 1976 für den MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen. Alter: 18 Jahre, 9 Monate, 4 Tage. © imago images 7/21 Platz 15: HUGO NOVOA am 23. Oktober 2021 für RB Leipzig gegen die SpVgg Greuther Fürth. Alter: 18 Jahre, 8 Monate, 29 Tage. © imago images 8/21 Platz 14: HEINZ WILHELMI am 27. April 1973 für den 1. FC Kaiserslautern gegen Kickers Offenbach. Alter: 18 Jahre, 8 Monate, 8 Tage. © imago images 9/21 Platz 13: JÜRGEN JENDROSSEK am 15.Oktober 1966 für den 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Alter: 18 Jahre, 7 Monate, 21 Tage. © imago images 10/21 Platz 12: JOSHUA ZIRKZEE am 18. Dezember 2019 für den FC Bayern München gegen den SC Freiburg. Alter: 18 Jahre, 6 Monate, 26 Tage. © imago images 11/21 Platz 11: PETER PESCHEL am 11. August 1990 für den VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Alter: 18 Jahre, 6 Monate, 16 Tage. © imago images 12/21 Platz 10: JULIAN WIESSMEIER am 14. Mai 2011 für den 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96. Alter: 18 Jahre, 6 Monate, 10 Tage. © imago images 13/21 Platz 9: AYMEN BARKOK am 20. November 2016 für Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Alter: 18 Jahre, 5 Monate, 30 Tage. © imago images 14/21 Platz 8: HERBERT DEMANGE am 22. Oktober 1977 für den FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum. Alter: 18 Jahre, 4 Monate, 28 Tage. © imago images 15/21 Platz 7: RAINER BONHOF am 15. August 1970 für Borussia Mönchengladbach gegen Kickers Offenbach. Alter: 18 Jahre, 4 Monate, 17 Tage. © imago images 16/21 Platz 6: HEUNG-MIN SON am 30. Oktober 2010 für den Hamburger SV gegen den 1. FC Köln. Alter: 18 Jahre, 3 Monate, 22 Tage. © imago images 17/21 Platz 5: JOEL MATIP am 7. November 2009 für den FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Alter: 18 Jahre, 2 Monate, 30 Tage. © imago images 18/21 Platz 4: MATTHIAS GINTER am 21. Januar 2012 für den SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Alter: 18 Jahre, 2 Tage. © imago images 19/21 Platz 3: PETER KNÄBEL am 15. September 1984 für den VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Alter: 17 Jahre, 11 Monate, 13 Tage. © imago images 20/21 Platz 2: RALF AUGUSTIN am 9. September 1978 für Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Alter: 17 Jahre, 11 Monate, 13 Tage. © getty 21/21 Platz 1: TOM ROTHE am 16. April 2022 für Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Alter: 17 Jahre, 5 Monate, 18 Tage.

BVB: Gerücht: Haaland mit City einig?

Der Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City nimmt offenbar konkrete Formen an. Wie die Daily Mail meldet, hat sich der Klub mit dem Angreifer von Borussia Dortmund auf einen Vertrag geeinigt.

Nach Informationen der englischen Zeitung wurde ein finanzielles Paket geschnürt, das Haaland zum bestbezahlten Spieler der Premier League mit einem Wochengehalt von mehr als 500.000 Pfund machen würde. Das wären knapp 600.000 Euro.

Hier geht's zur ausführlichen News.

Borussia Dortmund: Die nächsten Spiele