Bundesliga-Thesen zum 25. Spieltag: Hertha BSC in der Sackgasse - Hütters Idee zerschellt

Hertha BSC taumelt dem Abstieg entgegen - und niemand schreitet ein. Gladbachs Trainer Adi Hütter hat sich gegen Stuttgart komplett verzockt, beim VfB könnte ein Bankdrücker plötzlich zum Schlüsselspieler werden. Das und noch mehr in den Thesen zum 25. Spieltag.

1. Hertha steckt in der Sackgasse

Wenn man das ganze Berliner Elend begreifen will, genügt im Prinzip schon ein Blick auf Ex-Stürmer Krzysztof Piatek beim AC Florenz: Der Pole war für die Hertha offenbar nicht mehr gut genug, spielte kaum und wurde auch aus finanziellen Gründen deshalb mit Kaufoption in die Toskana verliehen. In Berlin erzielte Piatek in neun Einsätzen ein Tor - in Florenz sind es nun in ebenfalls neun Pflichtspielen schon deren sechs.

Nun sind Quervergleiche immer schwierig, aber die Tendenz dürfte klar sein: Im Berliner Dress erreicht kein Spieler Normalform oder wächst sogar über sich hinaus, das genaue Gegenteil ist der Fall. Jeder einzelne Spieler passt sich sofort und komplett den desaströsen Leistungen der Kollegen an, gute Bundesligaspieler wie Marco Richter, Suat Serdar, Lucas Tousart oder das aktuellste Beispiel Marc-Oliver Kempf sind ein Schatten ihrer selbst.

Dazu kommen wenig brauchbare Ideen von Trainer Tayfun Korkut, der es gegen Frankfurt mit schnellen Flügelspielern im 4-3-3 versuchte und dem Pressing des Gegners damit in die Karten spielte. Korkut reagierte dann zu spät mit einer anderen Ausrichtung und den entsprechenden Wechseln. Der Trainer darf aber trotzdem weitermachen, weil an seinem Schicksal auch für Sportchef Fredi Bobic jede Menge hängt. Und so manövriert sich Hertha BSC immer tiefer in eine Spirale, an dessen Ende der Abstieg stehen könnte. Die letzten Wochen jedenfalls lassen keinen anderen Schluss mehr zu.

2. Hütter hat sich gegen den VfB verzockt

Borussia Mönchengladbach versuchte es in Stuttgart mit einer neuen Grundordnung und einer neuen Spielausrichtung. Ein nachvollziehbarer Gedanke aus Trainersicht nach den Enttäuschungen der letzten Wochen und einer wahren Flut an Gegentoren. Aber: Was sich Adi Hütter da ausgedacht hatte mit seinem 4-3-3 und einer sehr tiefen Verteidigungsformation, dem Fokus auf enge Abstände im Zentrum und in den Halbspuren und sogar Manndeckung gegen einzelne VfB-Spieler, entpuppte sich schon sehr früh in der Partie als wenig vorteilhaft - im Gegenteil: Weil Gladbach besonders auf dem rechten Flügel massive Probleme mit den Stuttgarter Überladungen hatte und für hohe Bälle hinter die Abwehrkette keinen Mechanismus vorbereitet hatte, zerschellte Hütters Idee komplett.

Warum der Trainer dem fragwürdigen (Defensiv-)Treiben seiner Spieler ohne jede inhaltliche Korrektur einfach nur zuschaute und nicht schon nach 20, 45 oder 60 Minuten einen Schnitt und die dringend notwendigen Anpassungen vornahm, bleibt wohl sein Geheimnis. Jedenfalls waren das Unbehagen und das offenbar auch wenig einstudierte Timing der Gladbacher Spieler im Übergeben und Übernehmen derart offensichtlich, dass die Mannschaft förmlich um Impulse von außen bettelte - diese aber nicht bekam. Die nicht nur zwischen den Zeilen kritischen Anmerkungen von Yann Sommer, Jonas Hofmann und Christoph Kramer rückten auch den eigenen Trainer in den Fokus: Denn diese Niederlage in Stuttgart geht zu großen Teilen auch auf Adi Hütter.

Noten: Müller mit unrühmlicher Premiere - Upamecano erneut vogelwild © getty 1/31 Der FC Bayern ist gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinaus gekommen. Bei den Bayern feiert Thomas Müller ein unrühmliches Debüt, Dayot Upamecano liefert den nächsten vogelwilden Auftritt ab. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/31 LUKAS HRADECKY: Verschuldete das 0:1 mit, als er sich bei der Ecke völlig verschätzt und für Konfusion sorgt. Leistete sich mal wieder ein paar Unsicherheiten. Stark dann in der 62. Minute im Eins gegen Eins gegen Sabitzer. Note 4. © imago images 3/31 JONATHAN TAH: Beim 0:1 kracht er mit Hincapie zusammen und sorgt dafür, dass Süle einschießen kann. Auffällig lautstark, versuchte die Mannschaft immer wieder rauszuschieben, damit man sich nicht hinten reinstellt. Note 3,5. © imago images 4/31 EDMON TAPSOBA: Anfangs auffällig viele schlampige Pässe im Aufbau, die dafür sorgten, dass Leverkusen lange keine Entlastung hatte. Fing sich dann etwas und war dann auch zuverlässiger als erster Passgeber hinten heraus. Note 3. © imago images 5/31 PIERO HINCAPIE: Beim 0:1 kracht er bei der Ecke mit Tah zusammen, so war Platz für Süles Tor. Ansonsten wie immer sehr körperlich unterwegs, auch wenn manchmal zu überhastet. Das Wichtigste: Er meldete Lewandowski ab. Note 2,5. © imago images 6/31 JEREMIE FRIMPONG: Versuchte den Korridor auf der rechten Seite zu nutzen, wenn Richards weit aufrückte (was er oft tat) und setzte zu vielen Sprints an, dann aber auch oft umsonst, weil die Bälle nicht kamen. Tauchte oft brotlos im Strafraum auf. Note 4. © imago images 7/31 CHARLES ARANGUIZ: Aktivposten bei Leverkusen im Zentrum mit vielen Ballgewinnen (wichtig gegen Musiala, 8.) und viele Ballkontakten. Muss aber in der 45. Minute eigentlich das 2:1 machen, als er allein vor Ulreich auftaucht. Note 3. © imago images 8/31 KEREM DEMIRBAY: Anfangs lief das Spiel komplett an ihm vorbei. Hatte nach 35 Minuten gerade mal elf Ballkontakte. Leitete dann das 1:1 durch seinen scharfen Freistoß ein und war dann im zweiten Durchgang deutlich präsenter. Note 3. © imago images 9/31 MITCHEL BAKKER: Hatte auf seiner Seite anfangs keinen Spaß gegen Coman, der immer wieder anlief und viel unterwegs war. Sah dann nach 32 Minuten Gelb und hatte Glück (81.) nicht vom Platz zu fliegen. Seoane nahm ihn dann sofort runter. Note 4. © imago images 10/31 MOUSSA DIABY: Es war nicht der Tag des zuletzt starken Franzosen. Er musste lange mehr anlaufen als weglaufen. Die wenigsten Ballaktionen in der Leverkusener Startelf. Die einzig starke Offensivaktion kurz vor seiner Auswechslung (87.). Note 4,5. © imago images 11/31 AMINE ADLI: Unglücksrabe der ersten Hälfte: Hatte gleich drei (8., 42., 43.) Riesenchancen, die er allesamt auf verschiedenster Weise nicht machte und Leverkusens Führung auf dem Gewissen hatte. Auch kurz nach dem Seitenwechsel mit einer Chance. Note 4. © imago images 12/31 FLORIAN WIRTZ: Erste Offensivaktion erst in der 33. Minute, als Pavard gegen ihn klärt. Bis dahin wie die gesamte Bayer-Offensive nicht existent. Dafür fleißig gegen den Ball. Traf in der 56. das Außennetz, sonst wenig Torgefahr. Note 4. © imago images 13/31 EXEQUIEL PALACIOS: Kam in der 70. Spielminute für Adli, half dann defensiv ordentlich mit, fiel aber nicht sonderlich auf. Note 3,5. © getty 14/31 ODILON KOSSOUNOU: Kam für Bakker in der 82. Minute, um eine Gelb-Rote-Karte zu vermeiden. Hatte einen starken Ballgewinn. Keine Bewertung. © getty 15/31 LUCAS ALARIO: Kam in der 89. Minute für Wirtz. Zwei Ballkontakte – mehr war nicht. Keine Bewertung. © getty 16/31 SARDAR AZMOUN: Kam in der 89. Minute für Diaby und feierte damit sein Bundesliga-Debüt. Bekommt bald bestimmt mehr Spielzeit. Keine Bewertung. © imago images 17/31 SVEN ULREICH: Reagierte vor der Pause zweimal stark gegen Adli und Aranguiz, auch beim Schuss von Frimpong kurz vor Spielende auf dem Posten. An Müllers Eigentor trifft den Neuer-Vertreter keine Schuld. Note: 3. © getty 18/31 BENJAMIN PAVARD: Ein guter Auftritt des Franzosen. Hatte seine rechte Abwehrseite weitestgehend im Griff, darüber hinaus schaltete er sich immer wieder ins Angriffsspiel mit ein. Vor allem gegen Spielende mit einigen gefährlichen Hereingaben. Note: 2,5. © getty 19/31 NIKLAS SÜLE: Bestätigte die gute Form der vergangenen Wochen. Gab auf dem Platz den lautstarken Antreiber und Motivator. Defensiv ohne Fehl und Tadel. Erzielte das Bayern-Tor nach schöner Direktabnahme. Note: 2,5. © imago images 20/31 DAYOT UPAMECANO: Ein ständiger Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Defensive. Leistete sich gleich mehrere Male haarsträubende Ballverluste gegen Adli und hatte Glück, dass dieser die Möglichkeiten nicht zu nutzen wusste. Note: 5. © imago images 21/31 OMAR RICHARDS: Bekam die schnellen Leverkusen-Stürmer Adli und Diaby nie wirklich in den Griff. Offensiv mit wenig Durchschlagskraft. Musste nach 60 Minuten für Sane weichen. Note: 4,5. © imago images 22/31 JOSHUA KIMMICH: Schaffte es zu keinem Zeitpunkt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Offensiv ohne die großen Momente, defensiv half er für seine Hinterleute ein ums andere Mal aus. Note: 3,5. © imago images 23/31 JAMAL MUSIALA: Fungierte als Bindungsstück zwischen Defensive und Offensive und war Ausgangspunkt vieler guter Bayern-Angriffe. Im Gegensatz dazu aber auch mit vielen leichtfertigen Ballverlusten. Note: 3. © imago images 24/31 SERGE GNABRY: Zu Beginn noch recht unauffällig, taute er mit fortschreitender Spieldauer immer weiter auf. Wechselte immer wieder die Positionen und machte viele Meter. Hatte Pech bei seiner Außennetz-Treffer kurz vor dem Pausenpfiff. Note: 2,5. © getty 25/31 THOMAS MÜLLER: Der Unglücksrabe des Nachmittags. Bei Lewandowskis Chance nach 16 Minuten stand er ungünstig im Weg, den Leverkusener Ausgleich besorgte er mit seinem (Premieren-)Eigentor selbst. Offensiv zudem völlig blass. Note: 5. © getty 26/31 KINGSLEY COMAN: Holte sich viele Bälle in der eigenen Hälfte ab und beackerte seine Seite unermüdlich. Ließ in seinen Aktionen aber die letzte Konsequenz vermissen. Verzeichnete die zweitmeisten Münchner Ballverluste (16). Note: 4. © imago images 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Bayerns Top-Torjäger wurde von Leverkusens Innenverteidigung völlig abgemeldet und hing über die kompletten 90 Minuten in der Luft. Verzeichnete keinen einzigen nennenswerten Abschluss. Note: 4,5. © getty 28/31 LEROY SANE: War am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt als Joker noch Matchwinner gewesen, gegen Leverkusen gelang ihm das nicht. Offensiv ohne nennenswerte Aktion. Note 4. © getty 29/31 MARCEL SABITZER: Hatte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung die Riesenchance zur Führung, scheiterte aber freistehend vor Hradecky. Abgesehen davon ein farbloser Auftritt. Note: 4. © getty 30/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde spät als zweiter Stürmer neben Lewandowski hineingeworfen, einen Abschluss verzeichnete er aber nicht. Keine Bewertung. © imago images 31/31 BOUNA SARR: Kam für die letzten fünf Minuten für Coman. Hatte sogar noch zwei, drei gute Aktionen - konnte das Remis aber dann nicht mehr abwenden. Keine Bewertung.

3. Wird Stuttgarts Bankdrücker zum Schlüsselspieler?

Beim VfB kommen endlich die Verletzten zurück, gegen Gladbach fehlten nur noch Silas und der angeschlagene Orel Mangala. So gut wie am Wochenende war Stuttgart zuletzt am ersten Spieltag aufgestellt - und trotzdem bleibt Atakan Karazor offenbar gesetzt. Große Teile der Saison war Karazor ein Ergänzungsspieler und wenn er doch mal von Beginn an ran durfte, wusste er nur selten zu überzeugen.

Jetzt vertraut ihm Trainer Pellegrino Matarazzo aber sogar alleine das Mittelfeldzentrum an. Die Rückkehr zur Viererkette mit nur einem Sechser vor der Abwehr könnte sich als entscheidender Wendepunkt im Abstiegskampf entpuppen. Weil damit ein anderer schöner Nebeneffekt entsteht: Wataru Endo kann endlich wieder offensiver spielen und auf der Acht seine oft unterschätzten Qualitäten im Spiel mit dem Ball einbringen. Endo war wegen vieler Länderspielreisen in der Hinserie merklich überspielt, kommt jetzt in der entscheidenden Phase und auf einer sehr passenden Position aber wieder voll in Fahrt.

Und das nicht nur als Torschütze und Arbeitsbiene, sondern auch als Anführer einer Mannschaft, die jetzt genau solche positiven Typen braucht wie Endo, Karazor, den immer emsigen Chris Führich oder auch Borna Sosa, der ein neuerliches Negativerlebnis partout nicht zulassen wollte. Der VfB hat nur ein Spiel gewonnen nach zuletzt neun Partien ohne Dreier. Aber im Gegensatz zu manch anderer Mannschaft im Tabellenkeller stimmen die fußballerischen Leistungen und die Mentalität.

4. Bielefeld kann so nicht bestehen

Arminia Bielefeld hat ein Offensivproblem, das hat nicht nur die 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg einmal mehr gezeigt. Die Arminia ist immer nur dann gefährlich, wenn das Offensivspiel so einfach wie möglich bleibt und dann die beiden Farbtupfer Patrick Wimmer und Masaya Okugawa einen genialen Moment einstreuen. Wimmer und Okugawa wurden von Augsburg am Freitag aber hartnäckig bearbeitet, teilweise heftig attackiert und damit aus dem Spiel genommen.

Und wenn die Arminia mit einer an diesem Abend sehr alten Mannschaft auch in ihren Kernkompetenzen nicht dagegen oder mithalten kann, kommt einer derart ernüchternde Vorstellung heraus. Augsburg war einfach giftiger und griffiger, lief mehr und deutlich intensiver als Bielefeld und rannte den Gegner in einer Disziplin förmlich in Grund und Boden: Den ordentlichen 251 Sprints der Arminia setzte Augsburg sagenhafte 316 Sprints entgegen.

Auch Keeper Stefan Ortega wurde immer wieder im Vollsprint attackiert, der dann nur noch lange Bälle schlagen konnte - die wiederum der FCA vergleichsweise problemlos verteidigen konnte gegen jene Mannschaft, die eigentlich die meisten Kopfballduelle der Liga gewinnt. Bielefeld wurde im Prinzip mit den eigenen Waffen geschlagen: Mit einer harten Spielweise, enorm hohem Laufaufwand und der nötigen Effizienz vor dem Tor. Die Arminia benötigt ganz schnell alternative Ansätze, speziell im Spiel mit dem Ball. "Nur" einigermaßen sicher stehen wird am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen.

