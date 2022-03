Lothar Matthäus exklusiv: Darum ist die Bundesliga bei jungen Talenten so stark

Seit 2016 kürt GOAL mit dem NXGN-Award jedes Jahr die 50 größten Talente der Welt. 2022 darf sich vor allem die Bundesliga freuen: Jude Bellingham vom BVB landete als Gewinner ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt vom Leverkusener Florian Wirtz auf Platz 2 und Jamal Musiala vom FC Bayern auf Platz 4. Heißt: Die Bundesliga ist DIE Top-Liga für Talente.

Und trotzdem sieht sich der deutsche Nachwuchs einer gefährlichen Entwicklung ausgesetzt. Im Gespräch mit SPOX und GOAL ordnet Weltfußballer Lothar Matthäus das Ergebnis ein.

"Das sieht gut aus - vor allem für die Bundesliga. Dass die Bundesliga-Spieler Spieler so hoch positioniert sind, macht Spaß", sagt Matthäus, als ihm SPOX und GOAL die Ergebnisse des NXGN-Awards 2022 präsentieren. Mit Jude Bellingham, Florian Wirtz und Jamal Musiala wurden gleich drei Talente aus der Bundesliga unter die Top 4 gewählt.

Youssoufa Moukoko (Platz 8), Ricardo Pepi (Platz 10) und Luca Netz (Platz 15) runden das insgesamt sehr gute Bild der Bundesliga ab. Einziger Spieler unter den Top 4, der nicht in Deutschland spielt, ist Barcelonas Gavi. Matthäus: "Er könnte auch etwas weiter oben stehen, er performt hervorragend."

Insgesamt hält er die Wahl an der Spitze für gelungen: "Bellingham und Wirtz haben mehr Einsätze als Musiala. Musiala hat noch Luft nach oben, wenn er mehr Spielzeit bekommt. Dann könnte er in der Rangliste nach oben klettern."

Bei Moukoko geht der Weltfußballer von 1991 dagegen nicht ganz mit: "Warum er auf Platz acht steht, erschließt sich mir nicht ganz", sagt Matthäus. "Er hat kaum Einsatzzeiten, kann gar nicht zeigen, welche Qualität er hat. Aber anhand der Platzierung sieht man, wie hoch er eingeschätzt wird."

NXGN 2022: Das sind die 50 besten Nachwuchsspieler der Welt © imago images 1/52 Das Warten hat ein Ende! Die Sieger von NXGN 2022 stehen fest und die Bundesliga ist im Ranking der größten Talente bärenstark vertreten und in den Top 10 besser als jede andere Top-Liga. Das finale Ranking von 2022 im Überblick. © Real Madrid CF 2/52 Platz 50: BRUNO IGLESIAS (Real Madrid) © imago images 3/52 Platz 49: ENDRICK (Palmeiras Sao Paulo) © Arsenal.com 4/52 Platz 48: MARCELO FLORES (FC Arsenal) © imago images 5/52 Platz 47: ROONY BARDGHJI (FC Kopenhagen) © imago images 6/52 Platz 46: GABRIEL SLONINA (Chicago Fire) © imago images 7/52 Platz 45: LUCAS GOURNA-DOUATH (AS St. Etienne) © getty 8/52 Platz 44: SHOLA SHORETIRE (Manchester United) © getty 9/52 Platz 43: MATHEUS FRANCA (U20 Flamengo Rio de Janeiro) © imago images 10/52 Platz 42: EDOUARD MICHUT (Paris Saint-Germain) © getty 11/52 Platz 41: BRYAN OKOH (RB Salzburg) © imago images 12/52 Platz 40: KAIDE GORDON (FC Liverpool) © getty 13/52 Platz 39: Valentin Barco (Boca Juniors) © imago images 14/52 Platz 38: WAHID FAGHIR (VfB Stuttgart) © imago images 15/52 Platz 37: CARNEY CHUKWUEMKA (Aston Villa) © imago images 16/52 Platz 36: ROKO SIMIC (RB Salzburg) © getty 17/52 Platz 35: ALEJANDRO BALDE (FC Barcelona) © imago images 18/52 Platz 34: ADAM KARABEC (Sparta Prag) © getty 19/52 Platz 33: ISAK BERGMANN JOHANNESSON (FC Kopenhagen) © getty 20/52 Platz 32: LEVI COLWILL (Huddersfield Town) © imago images 21/52 Platz 31: NACI UNUVAR (Ajax Amsterdam II) © imago images 22/52 Platz 30: KAIKY (r., FC Santos) © imago images 23/52 Platz 29: ANDREAS SCHJELDERUP (FC Nordsjaelland) © getty 24/52 Platz 28: CHARLIE PATINO (FC Arsenal) © getty 25/52 Platz 27: XAVI SIMONS (Paris Saint-Germain) © imago images 26/52 Platz 26: MALO GUSTO (Olympique Lyon) © imago images 27/52 Platz 25: KAYKY (Manchester City U23) © imago images 28/52 Platz 24: CADEN CLARK (New York Red Bulls) © imago images 29/52 Platz 23: LIAM DELAP (Manchester City U23) © getty 30/52 Platz 22: HANNIBAL MEJBRI (Manchester United) © imago images 31/52 Platz 21: FELIX AFENA-GYAN (AS Rom) © imago images 32/52 Platz 20: ROMEO LAVIA (Manchester City U23) © getty 33/52 Platz 19: KACPER KOZLOWSKI (Royale Union Saint Gilloise) © getty 34/52 Platz 18: ILIAS AKHOMACH (FC Barcelona) © imago images 35/52 Platz 17: ILAIX MORIBA (FC Valencia) © getty 36/52 Platz 16: MOHAMED-ALI CHO (SCO Angers) © getty 37/52 Platz 15: LUCA NETZ (Borussia Mönchengladbach) © imago images 38/52 Platz 14: MARCOS LEONARDO (FC Santos) © GEPA 39/52 Platz 13: YUSUF DEMIR (Rapid Wien) © imago images 40/52 Platz 12: MATIAS SOULE (Juventus Turin U23) © imago images 41/52 Auf Platz elf sollte eigentlich Arsen Zakharyan (Dinamo Moskau) stehen. Diese Entscheidung wurde vor der russischen Invasion in der Ukraine getroffen. Die Existenz von NXGN liegt darin begründet, junge talentierte Fußballer für ihre Leistungen zu feiern. © imago images 42/52 Dennoch unterstützen wir den Ausschluss Russlands aus Klub- und Nationalmannschaftswettbewerben. Wir wollen die Teams, für die Zakharyan spielt, weder unterstützen noch stärken. Daher haben wir uns dazu entschlossen, den elften Platz freizulassen. © getty 43/52 Platz 10: RICARDO PEPI (FC Augsburg) © getty 44/52 Platz 9: BENJAMIN SESKO (RB Salzburg) © getty 45/52 Platz 8: YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund) © getty 46/52 Platz 7: DEVYNE RENSCH (Ajax Amsterdam) © getty 47/52 Platz 6: RAYAN CHERKI (Olympique Lyon) © getty 48/52 Platz 5: HARVEY ELLIOTT (FC Liverpool) © getty 49/52 Platz 4: JAMAL MUSIALA (FC Bayern München) © getty 50/52 Platz 3: GAVI (FC Barcelona) © getty 51/52 Platz 2: FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen) © getty 52/52 Platz 1: JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund)

Lothar Matthäus: Diesen Ratschlag gebe ich jungen Spielern

Stichwort Einsatzzeiten: Für Matthäus ist Spielpraxis der Schlüssel zum Erfolg. Während Bellingham, Wirtz und mittlerweile auch Musiala regelmäßig spielen, hängen Moukoko (auch verletzungsbedingt) und Pepi bei ihren Vereinen etwas durch. "Beides sind talentierte Spieler, aber sie müssen eben spielen", sagt Matthäus. "Ohne Spielzeit kannst du dich nicht entwickeln, ohne Spielzeit kommst du nicht ins Rampenlicht. Nur Training allein reicht nicht. Bei Ratschlägen an junge Spieler war mir das immer am Wichtigsten: Guckt nicht zuerst auf die großen Verträge, sondern auf die Einsatzzeiten, die euch ein Trainer geben kann!"

Die Chancen dafür sind für Talente in der Bundesliga so gut wie in kaum einem anderen Land. Das Durchschnittsalter in der höchsten deutschen Spielklasse beträgt 25,7 Jahre. Spanien (27,8), England (27,3) und Italien (26,9) liegen darüber - nur Frankreich (25,6) steht im Vergleich der Top-Ligen noch einen Tick besser da als die Bundesliga.

Im weltweiten Kampf um die Top-Talente ist das ein riesiger Vorteil. "In England werden eher die fertigen, erfahrenen Spieler geholt. Die kommen auch zu ihren Einsatzzeiten - die jungen Spieler dann dementsprechend weniger", sagt Matthäus. "Das hat man schon bei Sancho gemerkt. Er kam von der Insel und hat in der Bundesliga die Chance gesehen, in seinem Alter eher auf Einsätze auf hohem Niveau zu kommen als in der Premier League."

Mit durchschlagendem Erfolg. Sancho entwickelte sich in Dortmund zum Topspieler und wechselte nach vier Jahren in Deutschland für stolze 85 Mio. Euro zurück auf die Insel zu Manchester United.

© getty Lothar Matthäus wurde 1991 Weltfußballer.

Bundesliga als Sprungbrett: Es gibt zwei Haken

Doch bei der Entwicklung der Bundesliga hin zur internationalen Top-Nachwuchs-Liga gibt es gleich zwei Haken: Zum einen wird die höchste deutsche Spielklasse immer mehr zur Durchgangsstation eben dieser Top-Talente ins Ausland - nach Sancho wechselten u.a. auch Leon Bailey, Kai Havertz, Timo Werner und Ibrahima Konate in die Premier League - und zum anderen geht der Trend der Vereine auch selbst dahin, verstärkt Talente aus dem Ausland zu holen. Für den deutschen Nachwuchs durchaus eine Gefahr.

Der FC Bayern verpflichtete beispielsweise in den vergangenen Monaten mehrere Spieler aus ganz Europa und darüber hinaus: Lovro Zvoranek (16) aus Kroatien (Slaven Belupo), Liu Shaoziyang (18) aus China (von Kooperations-Klub Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns), Jonathan Asp Jensen (16) aus Dänemark (FC Midtjylland), Matteo Perez Vinlöf (16) aus Schweden (Hammarby) und Hyun-ju-Lee (18) aus Südkorea (mit Kaufoption von den Pohang Steelers ausgeliehen).

Darüber hinaus ist der Rekordmeister an Alejandro Jimenez (16/ Real Madrid), Ayman Kari (17) und Warren Zaire-Emery (16)/beide PSG) interessiert. SPOX und GOAL berichteten exklusiv.

Auch der BVB wird im Jugendbereich immer internationaler, konzentriert sich dabei auf England (Bellingham, Bynoe-Gittens) und Frankreich und hat dazu auch die Niederlande und Skandinavien im Blick.

Und selbst der amerikanische Markt wird für deutsche Vereine - nicht zuletzt aus Marketing-Gründen - immer interessanter. Bayern ging schon 2018 eine Kooperation mit Partnerverein FC Dallas ein, lädt seitdem Talente zum Probetraining nach München ein.