BVB-U19-Coach Mike Tullberg im Interview: "Die Bühne ist groß - aber sie bleibt unser Spielplatz!"

Als jüngste Mannschaft im Wettbewerb hat es die U19 vom BVB ins Viertelfinale der Youth League geschafft - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Vor dem Spiel gegen Atletico Madrid (16.30 Uhr im LIVETICKER) spricht Trainer Mike Tullberg über die Chancen aufs Weiterkommen, über das Erfolgsgeheimnis seiner Mannschaft und über seine eigene Zukunft.

Tullberg erklärt außerdem, was er Toptalent Jamie Bynoe-Gittens zutraut und worauf sich sein Team gegen Atletico einstellen muss.

Herr Tullberg, wie groß ist die Vorfreude?

Mike Tullberg: Die Vorfreude ist natürlich groß. Wir haben in allen Wettbewerben gute Spiele abgeliefert und sind überall noch dabei. In der Meisterschaft haben wir sieben Punkte Vorsprung auf Platz zwei, im DFB-Pokal sind wir zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Finale und in der Youth League sind wir jetzt so weit gekommen wie noch nie. Wir stehen als jüngste Mannschaft im Viertelfinale. Die Jungs haben sich das Spiel verdient. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir sehr viele Dortmunder Jungs in der Mannschaft haben, die seit der U9 bei uns sind. Das kann den Jungs keiner mehr wegnehmen. Davon können wir uns jedoch nichts kaufen. Wir gehen als Underdog in das Spiel, wollen aber natürlich gewinnen.

Die Partie findet im Signal Iduna Park statt. Bis zu 25.000 Zuschauer sind zugelassen, der Eintritt ist frei. Was bedeutet es den Spielern, vor dieser Kulisse spielen zu dürfen?

Tullberg: Dabei geht es um genau das, was ich der Mannschaft seit Sommer sage. Sie sind alle mal als kleine Jungs mit einem Ball auf den Spielplatz gegangen. Irgendwann wurde der Spielplatz gegen einen Rasenplatz ausgetauscht. Man hofft, dass der Spielplatz und damit die Bühne immer größer wird. Das haben wir durch unsere Erfolge geschafft. Für uns heißt das: Auch wenn die Bühne groß ist, bleibt es unser Spielplatz. Wir wollen das abrufen, was wir können und Spaß haben. Die Vorfreude auf das Stadion und die Unterstützung der Fans ist definitiv größer als die Aufregung.

Das Spiel beginnt um 16.30 Uhr, die Profis spielen nur wenige Stunden später in Mainz. Ärgert Sie diese Konstellation?

Tullberg: Ich bin nicht Terminplaner bei der DFL. Aber natürlich wäre es besser gewesen, wenn die Konstellation eine andere gewesen wäre. Es ist, wie es ist. Wenn unsere Partie beendet ist, drücke ich Marco Rose und den Jungs die Daumen. Wir sind alle dafür da, dass die Profis Erfolg haben.

Tullberg: "Wir sind eine echte Mannschaft"

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steht eine U19 von Borussia Dortmund im Viertelfinale der UEFA Youth League- und das als jüngstes Team im Wettbewerb. Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?

Tullberg: Genau dieses Wort: Wir sind eine echte Mannschaft. Darauf haben wir im Sommer total viel Wert gelegt. Wir haben von Beginn an alle Spieler eingesetzt, haben es geschafft, ein Team zu formen. Nur ein Beispiel: Im NRW-Pokal haben wir beim Final-Sieg gegen Schalke sieben Spieler eingesetzt, die nicht immer gesetzt waren. Wir sind in der Breite gut besetzt. Jeder hat seine Rolle, jeder weiß um seine Verantwortung. Wir schaffen es immer wieder, die Spiele durch Einwechslungen zu verändern. Wir versuchen vorzuleben, dass man dem anderen auch etwas gönnen muss. Das ist der Schlüssel für uns.

Viel Transfer-Theater: Die Youth-League-Überflieger des BVB © getty 1/22 Borussia Dortmund ist erstmals in das Viertelfinale der UEFA Youth League eingezogen. Am Dienstag setzte sich die Mannschaft im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Manchester United durch. © getty 2/22 Der BVB war überhaupt der einzige deutsche Klub, der sich für die K.o.-Phase qualifiziert hat. Der FC Bayern, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg scheiterten in der Gruppenphase, der 1. FC Köln über den Meisterweg. © getty 3/22 Für Dortmund geht es im Viertelfinale am 15. März gegen Atletico Madrid. Wer sind die spannendsten Spieler im BVB-Kader? © getty 4/22 Silas Ostrzinski (18, Tor): Kam 2018 zum BVB und spielt bereits seit 2020 für die U19. Dort war Ostrzinski zunächst Ersatz hinter dem gleichaltrigen Marian Kirsch, ehe er sich einen Stammplatz erkämpfte. © imago images 5/22 Beim Elfmeterschießen gegen United avancierte Ostrzinski zum Helden, indem er zwei gegnerische Elfer hielt. Durchaus ein Vorteil: seine Körpergröße von 1,98 Meter. © getty 6/22 Nnamdi Collins (18, Innenverteidigung): Kam 2016 von Düsseldorf nach Dortmund - und blockte seitdem Avancen von internationalen Top-Klubs ab. Der FC Chelsea, Manchester City und Juventus Turin lockten vergeblich mit hohen Handgeldern. © getty 7/22 Mit seiner Körpergröße von 1,91 Metern ist Collins physisch robust und gilt außerdem als einer der schnellsten Spieler im BVB-Nachwuchs. Nach Knieproblemen zu Beginn der Saison aktuell aus der U19-Startelf nicht wegzudenken. © getty 8/22 Soumaila Coulibaly (18, Innenverteidigung): Im Sommer 2021 von PSG verpflichtet, fehlte zunächst aber wegen eines Kreuzbandrisses. Dann sammelte er Spielpraxis in der 3. Liga. Beim 1:1 gegen Augsburg saß er erstmals bei den Profis auf der Bank. © getty 9/22 Tom Rothe (17, Linksverteidigung): Kam im Sommer 2021 vom FC St. Pauli nach Dortmund und avancierte in der U19 sofort zum Stammspieler. Ihm wird eine beeindruckende Mentalität nachgesagt. © getty 10/22 Lion Semic (18, Rechtsverteidigung): Semic spielt schon seit 2017 in der Dortmunder Jugend. Gilt als offensivstarker Außenbahnspieler und überzeugt vor allem mit seinem brutalen Tempo. Im Herbst fehlte er länger wegen eines Muskelfaserrisses. © imago images 11/22 Dennis Lütke-Frie (18. Mittelfeld): Der Kapitän spielt schon seit Kindestagen für den BVB und stand in der aktuellen Saison in jedem Pflichtspiel auf dem Platz. Seit der U15 spielt Lütke-Frie auch regelmäßig in den deutschen U-Nationalmannschaften. © getty 12/22 Abdoulaye Kamara (17, Mittelfeld): Kam im Sommer 2021 von PSG nach Dortmund und unterschrieb direkt einen Profivertrag. Er gilt in seinem Auftreten als sehr selbstbewusst. © getty 13/22 In der aktuellen Saison pendelte Kamara zwischen der U19 und der Reservemannschaft in der 3. Liga. Dort löste er Youssoufa Moukoko als jüngsten eingesetzten Spieler der Geschichte ab. © imago images 14/22 Göktan Gürpüz (19, Mittelfeld): Spielte fünf Jahre lang in der Jugend von Schalke, ehe er 2016 zum großen Rivalen wechselte. Kürzlich unterschrieb er einen Profivertrag - genau wie sein Bruder Gökdeniz, der aktuell für die U17 spielt. © imago images 15/22 Gürpüz gilt als hervorragender Techniker, als klassischer Zehner. "Der Junge wird irgendwann Bundesliga spielen", sagte U19-Trainer Mike Tullberg den Ruhr Nachrichten, merkte aber an: "Er ist ein Spätentwickler, aber der Körper wird auch kommen." © getty 16/22 Jamie Bynoe-Gittens (17, Rechtsaußen): Gegen seine Landsmänner von United ebnete er mit seinem Doppelpack in der regulären Spielzeit den Einzug ins Elfmeterschießen. Er kam im Sommer 2020 von Manchester City zum BVB. © getty 17/22 Seitdem hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, für die Dortmunder U19 kam er insgesamt erst bei elf Pflichtspielen zum Einsatz. Die Ausbeute ist aber stark: neun Tore, drei Assists. Vergangenen Sommer durfte er bei den Profis mittrainieren. © imago images 18/22 Bradley Fink (18, Sturm): Geboren in der Schweiz besitzt Fink auch die englische Staatsbürgerschaft. Er kam 2019 mit Nebengeräuschen vom FC Luzern nach Dortmund - und bewährte sich dort seitdem als absolute Tormaschine. © imago images 19/22 In 50 Pflichtspielen für diverse Dortmunder Jugendmannschaften schoss der 1,93 Meter große Brecher schon 42 Tore. Im Laufe dieser Saison wurde er zur Drittligamannschaft hochgezogen. Gegen United musste er wegen einer Gelbsperre passen. © getty 20/22 Julian Rijkhoff (17, Sturm): Wechselte im Januar 2021 mit viel Getöse von Ajax Amsterdam nach Dortmund. Sogar Oranje-Legende Marco van Basten meldete sich zu Wort und attestierte seinem Landsmann ein "sehr schlechtes Management". © getty 21/22 In Dortmund erarbeitete sich Rijkhoff schon mit 16 Jahren einen Stammplatz bei der U19, in dieser Saison gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 19 Tore. Auch in der niederländischen U17 gesetzt. © getty 22/22 Mike Tullberg (36, Trainer): Der Däne trainierte in der Saison 2019/20 die Reservemannschaft, ehe ihm die U19 anvertraut wurde. Die A-Jugend-Bundesliga führt seine Mannschaft aktuell souverän an.

Auf was müssen sich Ihre Spieler gegen Atletico Madrid einstellen?

Tullberg: Sie sind mit den Profis zu vergleichen. Sie sind gegen den Ball sehr, sehr diszipliniert. Ich habe selten eine Jugendmannschaft gesehen, die defensiv so gut umschaltet. Sie sprinten teilweise mit zehn Spielern dem Ball hinterher, lassen kaum Räume. Wenn man gegen sie zurückliegt, wird es echt schwierig. Wenn man aber in Führung geht, müssen sie ihre Struktur ein bisschen aufbrechen. Und dann haben sie Einzelspieler, die teilweise schon herausragend sind. Ibra Camara könnte eigentlich auch bei den Profis Champions League spielen. Auch Javi Serrano oder Carlos Martin vorne im Sturm sind top Kicker. Wie wir ist auch Atletico eine echte Mannschaft, das macht uns beide stark.

Wie schätzen Sie die Chancen aufs Weiterkommen ein?

Tullberg: Unser Plan muss aufgehen und die Jungs müssen einen guten Tag erwischen. Es wird auf die Tagesform ankommen. Wir nehmen durch unsere Ergebnisse und Leistungen in den vergangenen Monaten schon viel Selbstvertrauen mit in das Spiel. Aber international ist das natürlich immer etwas anderes. Genau das wollen wir aber haben, das fordert und formt die Jungs, ist wahnsinnig wichtig für die Ausbildung. Wir brauchen uns auf keinen Fall verstecken. Wir wollen jedes Spiel gewinnen - egal gegen wen.