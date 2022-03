BVB, News und Gerüchte: Haaland-Comeback rückt näher - Youngster rückt wohl in Profi-Kader

BVB-Torjäger Erling Haaland ist seinem Comeback einen großen Schritt näher gekommen. Als Reaktion auf die angespannte Personalsituation in der Defensive rückt offenbar Lennard Maloney in den Profikader auf. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Haaland vor Comeback - Reus fehlt im Training

Borussia Dortmund kann womöglich bald wieder auf die Dienste seines Torjägers Erling Haaland zählen. Der Norweger absolvierte laut Ruhr Nachrichten am Mittwoch das gesamte Mannschaftstraining und blieb dabei beschwerdefrei.

Eine Rückkehr auf den Platz sei mit Blick auf das Spiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 17.30 Uhr im LIVETICKER) demzufolge nicht ausgeschlossen. Zudem könnte auch Giovanni Reyna, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen fehlte, wieder mit von der Partie sein. Marco Reus fehlte indes im Mannschaftstraining am Mittwoch, über die Gründe für seine Abwesenheit war zunächst nichts bekannt.

Haaland fehlt dem BVB seit Ende Januar, im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (3:2) hatte der Norweger einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Die Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr erfüllten sich nicht.

Der 21-Jährige verpasste seither insgesamt sechs Pflichtspiele. Mit 23 Treffern in 20 Pflichtspielen ist Haaland Dortmunds Toptorjäger.

BVB, News: Youngster Maloney im Dortmunder Profikader?

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle in der Defensive steht Lennard Maloney offenbar vor einer Berufung in den Profikader. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger zählt in der Drittligamannschaft der Dortmunder zum Stammpersonal (19 Spiele, ein Tor), trainierte laut Ruhr Nachrichten aber am Mittwoch bei den Profis.

In der Bundesliga kam Maloney bislang in dieser Saison zu einem Kurzeinsatz - im Hinspiel bei Arminia Bielefeld. Am Sonntag könnten gegen die Ostwestfalen weitere Erstligaminuten hinzukommen.

Die Dortmunder müssen in der Abwehr auf Mats Hummels und Raphael Guerreiro verzichten. Das Duo wurde positiv auf Corona getestet. Zudem fehlen Dan-Axel Zagadou und Thomas Meunier verletzungsbedingt. Auch Manuel Akanji, der die vergangenen drei Pflichtspiele verpasste, ist noch fraglich.

