BVB-Trainer Rose "natürlich nicht zufrieden" mit der BVB-Saison

Als "suboptimal" bezeichnet Trainer Marco Rose die laufende Saison für Bundesligist Borussia Dortmund. "Das würde es treffen, weil wir natürlich nicht zufrieden sind", sagte Rose im Interview mit der Sport Bild.

Man spüre "eine riesige Sehnsucht nach Titeln. Tabellenzweiter zu sein reicht nicht mehr. In den Pokal-Wettbewerben auszuscheiden - schlecht! Und manchmal reicht auch kein knapper Sieg."

Dieser Erwartungshaltung "müssen wir uns stellen und machen das auch", sagte der Coach, der beim BVB einen Paradigmenwechsel durchsetzen will: "Wir möchten unser Spiel nun sukzessive auch wieder um kämpferische Elemente bereichern, dabei aber das Fußballspielen nicht vernachlässigen."

Nationalspieler Niklas Süle, der ablösefrei von Rekordmeister Bayern München kommt, soll ein Schlüsselspieler dafür sein. Süle sei "ein guter Typ", ein "sehr erfahrener Mann", der "über Ruhe im Spielaufbau, Physis und Gier verfügt", schwärmte Rose.

BVB: Rose spricht über Haaland

Die ständigen Wechsel-Diskussionen um Starstürmer Erling Haaland nimmt Rose gelassen. "Ich habe jeden Tag Kontakt zu Erling und auch ein Gefühl für diesen Spieler und diesen Menschen", sagte der 45-Jährige: "Ich weiß, wie lange sein Vertrag läuft. Ich weiß, was wie wann entschieden werden muss. Es liegt intern alles auf dem Tisch, alle sind ehrlich zueinander."

Der Torjäger besitzt für den Sommer dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 80 Millionen Euro. Seit Monaten ranken sich deshalb Gerüchte, mehrere Top-Klubs sollen starkes Interesse zeigen. "Er wird irgendwann eine Entscheidung treffen, und der Verein wird sich gut darauf vorbereiten", erklärte er und schob nach: "Dass wir uns alle wünschen, dass er bleibt, ist doch klar!"

Haaland hatten nach dem 5:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg im Januar behauptet, er würde von den BVB-Verantwortlichen unter Druck gesetzt werden. "Erling ist ein gerade einmal 21 Jahre alter Mensch! Auch er hat mal einen emotionalen Tag, er geht nach dem Training nach Hause, ist alleine, liest vielleicht etwas, liest noch etwas und ist dann genervt. Alles prasselt auf ihn ein, und es kommt zu Momenten, in denen das Fass einfach voll ist. Das ist doch ganz normal, das ist menschlich", sagte Rose. Haaland gehe insgesamt "herausragend mit dieser Situation um", obwohl er seit Monaten im Fokus der Medien steht.

Gleichzeitig stellte Rose Haaland auf eine Stufe mit Robert Lewandowski vom FC Bayern, Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain und Karim Benzema von Real Madrid. Der Norweger sei "fraglos einer der besten Stürmer der Welt". Besonders die Wissbegierigkeit Haalands imponiere ihm: "Er ist in einem Alter, in dem er noch an Aspekten seines Spiels arbeiten kann, und nichts anderes will er übrigens auch. Erling hat eine steile Lernkurve, die seit dem Wechsel zum BVB explodiert ist."