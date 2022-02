Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga duellieren sich am heutigen Tag der VfL Bochum und RB Leipzig. Die komplette Begegnung des 24. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Nach dem Weiterkommen in der Europa League muss RB Leipzig heute gegen den VfL Bochum antreten. Gewinnt RB heute sein drittes Spiel in Serie oder bleibt der VfL Bochum auch im sechsten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

VfL Bochum vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutigen Gäste mussten unter der Woche in der Europa League ran und konnten sich am Ende gegen Real Sociedad San Sebastian mit 3:1 durchsetzen und das Achtelfinale des Wettbewerbs erreichen. Der VfL Bochum dagegen kam am letzten Spieltag in der Liga gegen den Tabellenvorletzten VfB Stuttgart nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Wird die Doppelbelastung heute für Leipzig zum Problem oder kann das Team von Domenico Tedesco in der Liga ihren dritten Erfolg in Serie einfahren?

Vor Beginn: Die Partie wird heute ab 15.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig.

VfL Bochum vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano, Löwen, Rexhbecaj, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Asano, Löwen, Rexhbecaj, Holtmann - Polter RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan - Henrichs, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Szoboszlai, Forsberg - Poulsen

VfL Bochum vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

