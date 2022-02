Nach einer kurzen Pause nimmt die Bundesliga ihren Betrieb wieder auf. Im Zuge des 21. Spieltags spielt der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nachdem der VfB Stuttgart in den letzten drei Spielen nur einen Punkt holen konnte, kam den Schwaben die kurze Pause wohl gerade recht. Die Stuttgarter, die auf Platz 17. und damit auf einem Abstiegsplatz stehen, brauchen dringend Punkte. Mit drei Punkten abstand zum rettenden Ufer darf sich der VfB eigentlich keine Niederlagen mehr erlauben.

Mit ebenfalls nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen läuft das neue Jahr für die Frankfurter bisher genauso schlecht. Der Unterschied ist: Frankfurt kann mit einem Sieg zu den internationalen Plätzen aufschließen. Mit 28 Punkten und dem neunten Tabellenplatz werden die kommenden Spiele zeigen, wohin es für die Eintracht in der restlichen Saison geht.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Am heutigen Samstag (05. Februar) trifft der VfB Stuttgart im Zuge des 21. Spieltags auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

© getty Hiroki Ito trifft mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt heute live und in voller Länge. Um das Spiel sehen zu können, benötigt Ihr einen Zugang zum Angebot von Sky.

Bereits ab 14 Uhr werdet Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf alle Samstagsspiele eingestimmt.

Das Spiel VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt könnt Ihr heute auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 sehen. Kommentator des Spiels ist Jonas Friedrich. Parallel dazu wird bei Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt zu sehen sein werden.

Um im Livestream bei der Übertragung des Einzelspiels oder der Konferenz dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder via SkyTicket.

Des Weiteren könnt ihr die Konferenz am Samstag via Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt im Livestream verfolgen.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert auch in der Rückrunde jedes Bundesligaspiel für Euch mit. Beim Liveticker der Partie VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt seid Ihr Dank minütlicher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand.

Hier geht es zum Liveticker: VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz am Samstag.

Bundesliga: Der 21. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Freitag, 4. Februar 20.30 Uhr Hertha BSC VfL Bochum Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FC Augsburg Union Berlin Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg Samstag, 5. Februar 18.30 Uhr FC Bayern München RB Leipzig Sonntag, 6. Februar 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Sonntag, 6. Februar 17.30 Uhr VfL Wolfsburg SpVgg Greuther Fürth

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN hat nach Abpfiff die besten Szenen der Partie in Form von Highlights im Angebot. Gleiches gilt für die anderen Samstagspartien und für das gestrige Freitagsspiel.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen aktuell 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Zum 1. Februar steigt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden jedoch auf 29,99 Euro im Monatsabo und auf 274,99 Euro im Jahresabo an.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag