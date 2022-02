FC Bayern München, News und Gerüchte: Nagelsmann wohl Fan von ManCity-Star - Tolisso vor Abschied?

Trainer Julian Nagelsmann hätte offenbar gerne einen Manchester-City-Star in seinen Reihen. Die Zeichen stehen bei Corentin Tolisso wohl auf Abschied. Manuel Neuer meldet sich erneut nach seiner Knie-OP. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick.

FC Bayern: Nagelsmann scharf auf ManCity-Star?

Trainer Julian Nagelsmann würde gerne Joao Cancelo beim FC Bayern München sehen. Laut der Sport Bild gilt er als großer Fan des Rechtsverteidigers von Manchester City.

Ein Transfer sei aktuell aber mehr als unrealistisch. Aktuell wäre Cancelo deutlich zu teuer für den deutschen Rekordmeister. Zumal der Portugiese in der vergangenen Woche seinen Vertrag bis 2027 vorzeitig verlängert hatte.

Stattdessen schauten sich die Münchner im Winter nach einer Backup-Lösung um. Ganz oben auf der Liste stand Denso Kasius, der aber vom FC Utrecht nach Italien zum FC Bologna wechselte.

Wie niederländische Medien zuerst berichtet hatten, wollten die Bayern den Transfer noch in letzter Sekunde unterbinden und sogar einen Privatjet schicken, um den 19-Jährigen persönlich von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen.

Nagelsmann ging also leer aus. Ein weiterer Anlauf, einen Rechtsverteidiger zu verpflichten, soll dem Bericht zufolge im Sommer folgen. Auch ein Mittelfeldspieler soll kommen. Tief in die Tasche greifen wollen die Bayern aber wohl weiterhin nicht.

FC Bayern: Tolisso tendiert angeblich zu Abschied

Corentin Tolisso spielt seit einigen Wochen im Trikot des FC Bayern groß auf. Trotzdem stehen die Zeichen angeblich auf Trennung.

Wie die Sport Bild berichtet, tendiert der Franzose zu einem Wechsel. Auch intern rechne man mit dem Abschied.

Der Vertrag von Tolisso läuft im Sommer aus, die Bayern würden also erneut einen Spieler ablösefrei verlieren. In der Vergangenheit hatte der Rekordmeister mehrfach keinen Abnehmer für den einstigen Rekordtransfer (41,5 Millionen Euro, 2017) gefunden, ehe sich der Mittelfeldspieler nach den Ausfällen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka - der weiterhin fehlt - mit starken Leistungen in die erste Elf gespielt hatte.

Deshalb hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, dass Tolisso womöglich doch noch einen neuen Vertrag vorgelegt bekommen könnte. Laut der Sport Bild ist dies für ihn aber keine Option.

Tolissos klares Ziel sei es, einen Stammplatz bei einem Top-Klub zu haben. Diesen hat er in München nicht, wenn Kimmich und Goretzka fit sind. Zuletzt hatte es Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid und seinem ehemaligen Klub Olympique Lyon gegeben.

FC Bayern: Neuer nach Knie-OP gut gelaubt

Kapitän Manuel Neuer vom deutschen Rekordmeister Bayern München scheint es zwei Tage nach seiner Knieoperation gut zu gehen.

Unter einem Bild auf seinem Instagram-Profil, das den Nationaltorhüter im "Team D"-Trainingsanzug auf Krücken im Schnee zeigt, schrieb er: "Sieht doch schon wieder ganz gut aus #packmas." Der 35-Jährige war am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert worden.

