FC Bayern, News und Gerüchte: Manuel Neuer vor Blitz-Rückkehr

Manuel Neuer könnte nach seiner Mesniskus-OP schneller als zunächst gedacht ins Tor des FC Bayern zurückkehren. Zvjezdan Misimovic hat in einem Interview darüber gesprochen, was den Bayern derzeit fehlt. Außerdem: Robert Lewandowski lässt mit Aussagen zu seiner Zukunft aufhorchen. Aktuelle News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, News: Manuel Neuer vor Blitz-Rückkehr

Nur drei Wochen nach seiner Operation am Meniskus steht eine Rückkehr von Manuel Neuer in den Kasten des FC Bayern wohl kurz bevor. Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich nach dem 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sehr optimistisch.

"Manu steigt nächste Woche wieder ins torwartspezifische Training ein und wird dann auch wieder mit der Mannschaft trainieren", sagte Nagelsmann. Wenn da dann alles gut laufe, sei sogar schon ein Einsatz gegen Bayer Leverkusen am 5. März wieder eine Option.

Dass der Keeper aber spätestens wieder im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen RB Salzburg für die Münchner zwischen den Pfosten stehen werde, sei "sehr wahrscheinlich", betonte Nagelsmann. Im Hinspiel spielte Bayern in Salzburg nur unentschieden (1:1), die Rückkehr von Neuer könnte der Mannschaft neuen Schwung geben.

FC Bayern, News - Misimovic: "Einer wie Thiago fehlt Bayern"

Zvjezdan Misimovic spielte von 1996 bis 2004 beim FC Bayern und lebt auch heute noch mit seiner Familie in München. Im Gespräch mit der AZ hat der Bosnier sich zur aktuellen Form der Bayern geäußert und erklärt, was dem Team aktuell fehlt.

Der 39-Jährige ist der Auffassung, dass die Ausfälle von Manuel Neuer, Alphonso Davies und Leon Goretzka besonders wehtun: "Diese drei Spieler sind kaum zu ersetzen. Über Manu brauchen wir nicht reden, er ist seit Jahren der weltbeste Torhüter. Davies fehlt mit seiner Schnelligkeit und Präsenz, Goretzka genauso. Mit seiner Power erinnert mich Goretzka immer an Michael Ballack."

Misimovic weiter: "Ich bin schon der Meinung, dass der Kader nicht so stark aufgestellt ist wie in den vergangenen Jahren. Es gab schmerzhafte Abgänge wie die von David Alaba, Jérôme Boateng oder Thiago. Da muss man sich als Mannschaft erst wieder neu orientieren und finden." Thiago habe dagegen "das Spiel an sich gerissen, einer wie er fehlt den Bayern aktuell, einen solchen Spielertyp sehe ich nicht im Kader."

Zudem erklärte Misimovic, dass Florian Wirtz von Bayer Leverkusen für den Rekordmeister interessant sei: "Es ist immer der Anspruch des Klubs gewesen, die besten deutschen Spieler zu holen. Wirtz gehört definitiv dazu."

FCB-Transfers: Wende bei Christensen - "rührt" Gnabry bald königlich? © imago images 1/41 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/41 SERGE GNABRY: Die Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung über 2023 hinaus stocken angeblich. Ein Treffen Mitte Februar soll kein Ergebnis eingebracht haben, beide Parteien liegen laut Sport Bild weit auseinander. © getty 3/41 Nun soll sich angeblich auch Real Madrid eingeschaltet haben und für Gnabry interessieren. Wie Sport1 berichtet soll er aber erst 2023 nach Auslaufen seines Vertrags kommen. Dort würde er auch auf seinen ehemaligen Teamkollegen David Alaba treffen. © getty 4/41 FCB-Trainer Julian Nagelsmann sprach sich im Dezember für Gnabry aus: "Ich kenne Serge schon Ewigkeiten und schätze ihn als Mensch und als Spieler sowieso. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert." © getty 5/41 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Bayern-Torjäger ist aktuell in Topform, in dieser Saison steht er wettbewerbsübergreifend bereits bei 39 Toren. Sein Vertrag läuft 2023 aus. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um seine Zukunft. © getty 6/41 Die Sport Bild berichtete, dass sich der 33-Jährige ein langfristiges Vertragsangebot wünsche, quasi als Wertschätzung seitens des Klubs. Als Ü30-Spieler fällt er aber in die Kategorie, die beim FCB eigentlich eher Einjahresverträge bekommt. © getty 7/41 Die Gerüchte um Erling Haaland stießen Lewandowski in der Vergangenheit durchaus sauer auf. Auf den Topverdiener der Bayern soll nach neuesten Infos von Sport1 noch immer kein neues Angebot bekommen haben. Es ist von "Stillstand" die Rede. © getty 8/41 "Lewandowski ist der beste Stürmer, den es überhaupt gibt. Über 2023 hinaus wäre uns das (eine Verlängerung, d.Red.) natürlich am liebsten. Man sieht ja nicht mal im Ansatz, dass er irgendwo etwas abgebaut hat", sagte dagegen FCB-Boss Kahn im Vorjahr. © getty 9/41 Deshalb seien die Gerüchte, wonach ERLING HAALAND vom BVB nach München wechseln könnte, laut Rummenigge eine Fabel. "Der FC Bayern wird sich nicht um Haaland bemühen. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach ... © getty 10/41 ... aus Respekt und Anerkennung gegenüber Robert Lewandowski", sagte er. Haalands Zukunft ist ein heißes Thema für sich. Zuletzt fühlte er sich von seinem Klub unter Druck gesetzt. Der BVB hätte gerne zeitnah Planungssicherheit. © getty 11/41 Laut Sport Bild soll der FCB bei Haalands Berater Mino Raiola generell Interesse hinterlegt haben. Eine Verpflichtung im Sommer erscheint aber unrealistisch. Zumal ein langfristiger Deal mit Lewandowski Haalands Perspektiven in München schmälern würde. © getty 12/41 In der Offensive stehen laut Sport Bild auch LAUTARO MARTINEZ (Inter Mailand) und FEDERICO CHIESA (Juventus) als Alternativen auf dem Zettel. © getty 13/41 Mit NIKLAS SÜLE muss sich der FC Bayern im Sommer von einem langjährigen Ruhepol in der Abwehrreihe verabschieden. Der Nationalspieler fühlte sich offenbar zu wenig wertschätzt und lehnte ein Angebot der Münchner ab. © getty 14/41 Angeblich auch aufgrund eines zu geringen Gehaltsvorschlags. Süle geht im Sommer zu Borussia Dortmund und hinterlässt Fragezeichen in der Bayern-Abwehr: Wer kann die zuletzt schwächelnde Hintermannschaft der Münchner nachhaltig verstärken? © getty 15/41 Als heißer Kandidat gilt Chelsea-Verteidiger ANDREAS CHRISTENSEN, den die Bayern bereits seit längerer Zeit als ablösefreien Transfer im Blick haben. Laut Sport Bild sollen Salihamidzic & Co. einen neuen Vorstoß gewagt haben. © getty 16/41 Das abgegebene Angebot soll derzeit aber noch zu niedrig sein, die Christensen-Seite erwarte eine Aufstockung. Der Spieler selbst wolle sich komplett auf seine Saison bei Chelsea konzentrieren und überlässt die Vereinssuche seinen Beratern. © getty 17/41 Kurze Zeit später bestätigte die Bild zudem Sky-Berichte, wonach es die Chelsea-Verantwortlichen als am wahrscheinlichsten ansehen, dass der Däne zu Barca wechselt. V.a. mit den Katalanen würden Gespräche geführt werden, dies wisse man auch bei Bayern. © getty 18/41 Ein weiterer Kandidat ist ANTONIO RÜDIGER, dessen Vertrag beim FC Chelsea ebenfalls nach der Saison ausläuft. Gerüchte um einen Wechsel zu Bayern gibt es schon längere Zeit. "Natürlich ehrt das einen", sagte er Anfang Oktober diesbezüglich. © getty 19/41 SPOX und GOAL hatten bereits Ende September Berichte bestätigen können, dass der deutsche Rekordmeister Kontakt zu Antonio Rüdigers Berater aufgenommen hat. © getty 20/41 NICO SCHLOTTERBECK überzeugt mit guten Leistungen und der SC Freiburg bereitet sich offenbar bereits auf einen Abschied vor. "Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann", sagte er zuletzt der Sport Bild. © getty 21/41 Mit Hasan Salihamidzic soll es Gerüchten zufolge bereits Gespräche gegeben haben. Das wollte Schlotterbeck aber nicht kommentieren. Sport Bild zufolge gibt es hierbei keine neuen Entwicklungen. © getty 22/41 RYAN GRAVENBERCH: Der FC Bayern München hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge großes Interesse an einer Verpflichtung des Ajax-Talents. Auch das Talent soll laut der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad einen Wechsel anstreben. © getty 23/41 KARIM ADEYEMI: Galt lange Zeit als Wunschlösung im Falle eines Coman-Abschieds. Nach Informationen von SPOX und GOAL hat der BVB aber die besten Karten beim Salzburger. Zudem soll laut Bild bereits eine Einigung bestehen. © getty 24/41 Mit der langfristigen Vertragsverlängerung von KINGSLEY COMAN bis 2027 hat der FC Bayern zuletzt Fakten geschaffen und eine Baustelle geschlossen. Der zeitweise als Nachfolger gehandelte Ousmane Dembele ist damit auch kein Thema mehr. © getty 25/41 MANUEL NEUER: Der Vertrag der Nummer eins läuft 2023 aus. Sport1 berichtete schon im November, dass bereits Gespräche über eine Verlängerung stattfanden. Neuer will angeblich keinen Einjahresvertrag unterschreiben. © imago images / GEPA pictures 26/41 Laut Sport Bild tendiert der Keeper nicht zu einem Abschied. Weitere Gespräche soll es im Frühjahr geben. Neuer sagte zudem der Bild, dass er "keine Vorgabe" habe, wann er seine Karriere beenden wolle: "Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist." © getty 27/41 ALEXANDER NÜBEL gefällt das natürlich nicht. "Dann werde ich in den kommenden zwei, fünf oder zehn Jahren keine Chance haben", sagte Nübel im kicker zu einem möglichen Neuer-Verbleib. Der Keeper ist noch bis Sommer 2023 an die AS Monaco verliehen. © getty 28/41 "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", sagte er. Sollte Neuer seinen Vertrag tatsächlich verlängern, sind die Tage des ehemaligen Schalkers an der Isar gezählt. Das ist so gut wie sicher. © getty 29/41 Nübel-Berater Stefan Backs sagte bei Sport1, dass man in diesem Fall kreativ werden müsse: "Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden." © getty 30/41 THOMAS MÜLLER: Der Vertrag des Offensiv-Allrounders läuft nur noch bis 2023, aber auch aktuell gilt: "Müller spielt immer." Laut Sport Bild drängt Müller aktuell nicht auf einen Vereinswechsel. Eine Vertragsverlängerung gilt als wahrscheinlich. © getty 31/41 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des einstigen 41,5-Millionen-Manns läuft zum Saisonende aus, sein Abschied schien klar. Der Franzose spielte sich aber als Vertretung von Joshua Kimmich und/oder Leon Goretzka zuletzt wieder in den Fokus. © getty 32/41 Seine starken Leistungen haben bei den Bayern-Bossen angeblich zu einem Umdenken geführt. Das berichtet der kicker. Sollte Tolisso seine Leistungen bestätigen, winkt ihm demnach ein neuer Vertrag. © getty 33/41 TANGUY NIANZOU: Ungeachtet seiner guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen muss sich Nianzou mit der Ersatzbank und sporadischen Kurzeinsätzen begnügen. Die Konkurrenz in der Innenverteidigung droht ihm zum Verhängnis zu werden. © FC Bayern München 34/41 Eine Lösung wäre eine Leihe bis Saisonende. Dieses Szenario kommt nach Informationen von SPOX und GOAL für die Spielerseite aber nicht in Frage, Nianzou will die Saison in München beenden und anschließend seine Situation bewerten. © getty 35/41 BOUNA SARR: Den Rechtsverteidiger würden die Münchner mit Kusshand abgeben. Der Dauer-Bankdrücker spielt kaum, zumal Nagelsmann zwischenzeitlich Josip Stanisic als Ersatz von Benjamin Pavard aufgebaut hat. © getty 36/41 So dürfte es für die Bayern auch im Winter schwierig werden, Sarr loszuwerden. Denn: Kein Interessent wird bereit sein, ihn auch nur ansatzweise so fürstlich zu entlohnen wie der FCB. Schon im Sommer scheiterte es daran. © getty 37/41 Sarr, für den der FCB vor einem Jahr acht Millionen Euro an Olympique Marseille überwies, hat jedoch noch einen Vertrag bis 2024. Das große Problem ist Sarrs fehlende Bereitschaft, auf sein fast vier Millionen Euro schweres Jahresgehalt zu verzichten. © getty 38/41 MARC ROCA: Bekam zuletzt aufgrund der vielen Ausfälle seine Chance auf der Sechs. Und er machte seine Sache durchaus gut, erntete im Dezember sogar ein Sonderlob von Julian Nagelsmann. Ein zeitnaher Abschied ist damit zunächst vom Tisch. © getty 39/41 PAUL WANNER: Der 16-Jährige schrieb als jüngster Bayern-Spieler in der Bundesliga Geschichte. Doch sein Verbleib in München über den Sommer hinaus ist wegen seines auslaufenden Arbeitspapiers ungewiss. © getty 40/41 Der kicker berichtete, dass die Bayern-Bosse Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marko Neppe intensiv um einen Verbleib Wanners kämpfen sollen. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen. © imago images 41/41 PRINCE ANING: Das 17 Jahre alte Ajax-Talent soll laut Voetbal International auch das Interesse der Bayern geweckt haben. Laut Ruhr Nachrichten soll aber auch der BVB an dem Linksverteidiger dran sein.

FC Bayern, News: Lewandowski reagiert auf Brazzo-Aussagen

Auf die Frage, ob die Bayern möglicherweise im Sommer bei einem Angebot von 50 Millionen Euro Ablöse für Robert Lewandowski schwach werden könnten, wurde Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic deutlich: "Nein, Lewa ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen, deswegen kommt das überhaupt nicht infrage", sagte er am Samstagabend bei Sky.

Darauf reagierte der Torjäger, der beim FC Bayern noch bis Sommer 2023 unter Vertrag steht aber überraschend mit den Worten: "Ich höre das zum ersten Mal." Hier gibts alle Infos.

FC Bayern: Die kommenden Spiele