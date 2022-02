Borussia Dortmund ist heute in der Bundesliga bei Union Berlin gefordert. Wir verraten Euch, wer die Partie des 22. Spieltags live im TV und im Livestream zeigt / überträgt.

Sichert Euch das DAZN-Abo und erlebt die Partie zwischen Union Berlin und dem BVB live!

Bundesliga, Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Datum, Zeit, Anpfiff, Infos

Am heutigen Sonntag, 13. Februar, finden zum Abschluss des 22. Bundesliga-Spieltags zwei Partien statt. Zur ersten Sonntagsbegegnung empfängt der Tabellenvierte Union Berlin den Tabellenzweiten Borussia Dortmund zum Spitzenspiel. Angepfiffen wird das Duell um 15.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei.

Beim BVB herrschte im Verlauf dieser Woche trotz der Verpflichtung von Niklas Süle zur kommenden Saison ein Stimmungstief. Schuld waren die Nachwehen der Niederlage gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Spieltag. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München scheint für den BVB in der momentanen Form außer Reichweite. Verliert der BVB heute in Berlin, ist auch Platz zwei noch in Gefahr.

Zur schlechten Stimmung trug auch die Nachricht bei, dass Torjäger Erling Haaland erneut ausfällt. "Er wird nicht spielen können", sagte Trainer Marco Rose am vergangenen Freitag: "Er ist noch nicht im Mannschaftstraining. Aber es ist nicht nur Erling. Auch Marius Wolf und Thomas Meunier fallen aus."

Doch auch Union plagen Personalprobleme. Trainer Urs Fischer muss heute gleich vier coronabedingte Ausfälle verkraften. Die beiden Abwehrspieler Niko Gießelmann und Dominique Heintz sowie Stürmer Andreas Voglsammer wurden ebenso wie Ersatz-Torhüter Jakob Busk positiv auf das Coronavirus getestet.

BVB: Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird Union Berlin vs. Borussia Dortmund heute nicht übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele im Livestream und ist dementsprechend heute die richtige Adresse für alle, die sich das Topspiel live ansehen wollen. Die Übertragung beginnt heute um 14.30 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist im Einsatz:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Daniel Herzog

DAZN zeigt in dieser Saison neben der Bundesliga mit der der Primera Division, der Serie A und Ligue 1 drei weitere europäische Topligen im Livestream. Der Streamingdienst hält zudem die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League. Doch auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Um das alles sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo müsst Ihr 29,99 Euro bezahlen, für ein Jahresabo 274,99 Euro. Wer ein Abo hat, kann sich das Spiel über die DAZN-App auch auf verschiedenen Endgeräten und dem Smart-TV ansehen.

DAZN zeigt die Partie ab 14.30 Uhr auch live auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1. Dafür benötigt Ihr allerdings entweder einen Sky-Q- oder einen Vodafone Giga-TV-Receiver plus dem benötigten Abo.

BVB: Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream? - Weitere Infos zu DAZN

BVB: Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Spieltag: 22. Spieltag der Bundesliga

22. Spieltag der Bundesliga Partie: Union Berlin vs. BVB

Union Berlin vs. BVB Datum: 13. Februar

13. Februar Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga, Union Berlin vs. Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Baumgartl, Knoche, Heintz - Trimmel, Prömel, Gießelmann - Becker, Haraguchi - Awoniyi, Michel

Luthe - Baumgartl, Knoche, Heintz - Trimmel, Prömel, Gießelmann - Becker, Haraguchi - Awoniyi, Michel BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Reyna, Bellingham - Reus, Brandt - Malen

Bundesliga, 22. Spieltag: Die aktuelle Tabelle