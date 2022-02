Der 22. Spieltag der Bundesliga neigt sich dem Ende zu, am heutigen Sonntag empfängt Union Berlin zuhause Borussia Dortmund. Hier gibt's den Liveticker zur Partie.

Zweiter gegen Sechster der Bundesliga, das Duell zwischen dem BVB und Union Berlin verspricht Spannung. Wer am heutigen Sonntag die Oberhand behält, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Union Berlin vs. BVB: Bundesliga JETZT im Liveticker - Statistiken zum Spiel

Bundesliga: Union Berlin vs. BVB - Vor Beginn

Union Berlin vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Da lässt es sich in der politischen Haupt-, aber fußballerischen Kleinstadt Berlin doch wesentlich ruhiger arbeiten. Da beschäftigt man sich dann eher damit, dass alleine vier Spieler wegen Corona ausfallen (Heintz, Gießelmann, Voglsammer und Ersatz-Goalie Busk). Und dazu ist auch Khedira noch gesperrt. Urs Fischer konnte schon mal auf eine dickere Personaldecke zurückgreifen.

Vor Beginn: Für viele Schlagzeilen sorgte unter der Woche vor allem der anstehende Wechsel von Süle ZUM BVB, sonst geht es ja im Zusammenhang mit Wechseln und den Westfalen eher darum, WOHIN Haaland wechselt. Real, PSG - Hauptsache Geldrangliste.

Vor Beginn: Unter dem Strich stehen sich hier zwei Verlierer des letzten Spieltages gegenüber, wobei der Druck, der auf dem BVB lastet, natürlich deutlich größer ist. Vor allem nach der Abreibung durch Leverkusen (2:5).

Vor Beginn: Und Union? Sechs Partien in Folge (inklusive Pokal) blieben die Köpenicker ungeschlagen, doch die Serie endete am letzten Wochenende, als es in Augsburg eine Niederlage setzte (0:2). Alles in allem sieht es wieder nach einer sehr starken Saison aus, die Hauptstädter sind auf bestem Wege, auch in der kommenden Spielzeit international aufzulaufen.

Vor Beginn: Und die Werkself macht mächtig Druck von hinten, da steht womöglich demnächst ein Überholungsmanöver an. Die Werkfself robbte sich gestern (4:2 gegen Stuttgart) bis auf zwei Zähler an die Westfalen heran.

Vor Beginn: Dann schauen wir uns mal die Formkurven beider Teams an. Die Leistungen des BVB waren zuletzt etwas erratisch. Niederlage gegen die Hertha, Sieg in Frankfurt, Kantersieg gegen Freiburg, Aus im Pokal gegen St. Pauli, Sieg in Hoffenheim, dann eine Packung gegen Leverkusen kassiert.

Vor Beginn: Wie gesagt, ein Remis würde beiden helfen, aber ein solches gab es bei Duellen dieser beiden Teams noch nie. Jedenfalls nicht in der Liga. Strenggenommen aber schon, da Pokalspiele, bei denen die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, ja als Remis gewertet werden. Egal, das wird jetzt zu kompliziert. So viel aber an dieser Stelle noch: Es gewann bei Aufeinandertreffen dieser beiden Teams IMMER die Heimmannschaft. Wozu noch anpfeifen?

Vor Beginn: Nach der Pleite gegen Leverkusen der BVB mit zwei Veränderungen. Hummels kehrt zurück in die Startelf, ersetzt Meunier, der wegen muskulärer Probleme ausfällt. Ferner beginnt Witsel für Hazard.

Vor Beginn: Der BVB läuft mit dieser Formation auf: Kobel - Zagadou, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Dahoud, Witsel - Brandt, Malen, Reus.

Vor Beginn: Auf die Personalprobleme bei Union gehe ich gleich noch näher ein. Zunächst nur die Konsequenzen davon: Fünf Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen den FCA. Heintz, Gießelmann, Haraguchi und Voglsammer fehlen ebenso wie Khedira. Dafür starten Jaeckel, Prömel, Oczipka, Öztunali und Michel.

Vor Beginn: So spielt Union: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Traimmel, Prömel, Oczikpka - Becker, Öztunali - Awoniyi, Michel.

Vor Beginn: Gestern leisteten sich die Bayern einen Stolperer in Bochum. Nun liegt es am BVB zu zeigen, dass das überhaupt relevant ist. Können die Dortmunder den Rückstand auf den Ligaprimus verkürzen? Oder wirft Union die Leipzig wieder aus den CL-Rängen? Ein Remis würde für beides sorgen. Spitzenspiel, Spieltag 22.

Vor Beginn: Beide Mannschaften haben Niederlagen vom vergangenen Spieltag wiedergutzumachen. Nimmt man das Hinspiel als Grundlage, dürfte sich der BVB die größeren Chancen ausrechnen, diesen Vorsatz umzusetzen - die Borussen gewannen zuhause im September nämlich 4:2.

Vor Beginn: Der Anpfiff ist heute für 15.30 Uhr angesetzt, gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsspiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund.

Bundesliga, Union Berlin vs. BVB: Offizielle Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Prömel, Oczipka, Becker, Öztunali - Awoniyi, Michel

BVB: Kobel - Zagadou, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel, Bellingham, Reus, Brandt - Malen

Union Berlin vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

