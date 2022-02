BVB, News und Gerüchte: Dortmund will offenbar mit Matthias Sammer verlängern

Berater Matthias Sammer soll seinen Vertrag beim BVB verlängern. Hat der BVB ein Interesse an Niklas Süle? Außerdem: Nike und Puma reißen sich um einen Deal mit Erling Haaland. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier gibt's die BVB-News und -Gerüchte vom gestrigen Tag.

Dortmund, Gerücht: BVB will mit Sammer verlängern

Nach Informationen der Sport Bild zeichnet sich beim BVB eine Vertragsverlängerung in der Riege der Verantwortlichen an. Offenbar soll Berater Matthias Sammer ein neues Arbeitspapier in Dortmund unterzeichnen. Dafür wurden für die kommenden Wochen Gespräche einberufen.

Konkret soll über die Zukunft des externen Beraters geredet werden. Der Vertrag des 54-Jährigen läuft aktuell noch bis zum Sommer. Die Führungsetage der Schwarz-Gelben soll sich für eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen haben.

"Er berät mich in allen sportlichen Fragen und auch als kritischer Gegenpol. Er ist dafür hoch qualifiziert", schwärmte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im vergangenen Jahr auf der Aktionärsversammlung über den 54-Jährigen.

Lediglich beim Thema Gehalt müsste Sammer Einbußen hinnehmen. Laut Sport Bild verdient der Berater derzeit etwa 500.000 Euro jährlich, wegen der Corona-geplagten BVB-Kasse müsste dies nach unten angepasst werden. Für Sammer selbst soll das jedoch keine Rolle spielen.

BVB, Gerücht: Dortmund mit Interesse an Süle?

Borussia Dortmund hat nach Informationen von SPOX und GOAL Interesse an einer Verpflichtung von Bayern-Verteidiger Niklas Süle. Dieser verlässt die Münchner im Sommer ablösefrei.

Laut Sport1 hat der BVB bereits Kontakt zu Süle aufgenommen. Demnach soll die Borussia mit der Seite des Nationalspielers Gespräche führen, um die Möglichkeit eines Transfers zur kommenden Saison auszuloten. Bereits vor Süles Wechsel von der TSG Hoffenheim nach München hatte der BVB seine Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt.

Süle war 2017 für 20 Millionen Euro an die Isar gewechselt. Kürzlich waren die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gescheitert, der 26-Jährige lehnte ein Angebot des deutschen Rekordmeisters ab und wird den Verein nach fünf Jahren verlassen.

Mehr Infos dazu gibt's hier.

BVB, Gerücht: Nike und Puma reißen sich um Haaland

Mit seinen gerade einmal 21-Jahren hat sich Erling Haaland bereits eine eigene Marke im Fußball-Business aufgebaut. Kein Wunder also, dass sich viele Firmen und Unternehmen um den Norweger reißen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, winkt Haaland ein millionenschwerer Ausrüster-Deal.

Demnach liefern sich Nike und Puma ein hart umkämpftes Duell um Haaland. Zuletzt hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass der Norweger weiterhin bei Nike bleiben würde.

Beim Sportartikelhersteller hatte der 21-Jährige einst, damals noch im Trikot von RB Salzburg, einen Vertrag mit einem Verdienst von einer Millionen Euro unterschrieben. Nun sei Puma in den Poker eingestiegen.

Beide Ausrüster würden mit einem hoch dotierten Fünfjahresvertrag locken. Je nach Erfolg könnte Haaland bis zu 50 Millionen Euro verdienen. Noch im Februar werde sich der Torjäger gemeinsam mit seinem Berater Mino Raiola entscheiden.

