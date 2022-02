BVB, News und Gerüchte - Stürmer-Legende über Haaland: "Passt zu Klopp"

Die niederländische Stürmer-Legende Ruud Gullit hat über den passenden Verein für Erling Haaland gesprochen. Bei den Gesprächen über Youssoufa Moukokos Zukunft stehen die entscheidenden Wochen an. Außerdem: Pique hat Haaland davor gewarnt zu Real Madrid zu wechseln. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier gibt's die BVB-News und -Gerüchte vom gestrigen Tag.

BVB, News: Gullit denkt Haaland passt zu Klopp und Liverpool

In einem Interview mit der Bild hat sich die holländische Stürmer-Legende zur Zukunft von Erling Haaland geäußert und dabei vor allem Jürgen Klopp und den FC Liverpool hervorgehoben.

Angesprochen auf den Klub, der für den Norweger aus seiner Sicht am besten wäre erklärte er: "Ich sehe ihn in England, denke aber, dass er nicht zu Manchester United geht. City wäre gut für ihn, wegen Pep Guardiola. Aber auch Jürgen Klopp und Liverpool wären toll. Was Jürgen mit diesem Klub gemacht hat, ist unglaublich. Man muss ihn einfach lieben und er ist immer hungrig. Das passt zu Haaland."

Einen Wechsel zum FC Barcelona kann sich Gullit derweil aber nicht vorstellen. "In Spanien ist nur Real eine Option", erklärte Gullit und fügte hinzu: "Das sind die drei Klubs, die das Rennen um Erling machen werden."

BVB, Gerücht: Moukoko-Zukunft? Entscheidung naht

Am vergangenen Samstag erzielte Youssoufa Moukoko beim Spiel der Dortmunder U23 seinen ersten Treffer seit über zehn Monaten, nachdem er zuvor lange wegen einer Verletzung pausieren musste. BVB-Coach Marco Rose sah sich das Spiel von der Tribüne aus an. Moukoko ist wieder komplett fit und eine Option für Rose, seine Zukunft beim BVB ist allerdings noch nicht geklärt.

Moukokos Vertrag beim BVB läuft noch bis 2023. Sein Berater forderte zuletzt mehr Einsatzzeit für seinen Schützling und sagte sinngemäß, dass dieser sich bald über seine Zukunft entscheiden müsse. Die Gespräche sollen nun in die entscheidende Phase gehen.

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Sturm-Juwel bereits seit einigen Monaten. Diese seien zwischenzeitlich jedoch ins Stocken gekommen, was bei einer längeren Verletzungspause aber nicht ungewöhnlich sei.

Die Verantwortlichen der Borussia sollen demnach weiterhin zuversichtlich sein, dass Moukoko dem BVB auch über 2023 hinaus erhalten bleiben wird.

Einer traf in 87 Spielen nie! Die Tor-Durststrecken der BVB-Spieler © getty 1/27 Erling Haaland hat nur ein paar Minuten gebraucht, einige andere BVB-Profis aber gleich mehrere Monate oder sogar Jahre für ihr erstes Tor in Schwarz-Gelb - oder haben nie für den BVB getroffen. SPOX zeigt die Spieler mit den längsten Durststrecken. © getty 2/27 PLATZ 25: Ömer Toprak (2017 bis 2019) - 35 Spiele... hat nie getroffen © getty 3/27 PLATZ 25: Erik Durm (2013 bis 2018) - 35 Spiele © imago images 4/27 PLATZ 24: Karsten Baumann (1998 bis 2000) - 36 Spiele © getty 5/27 PLATZ 23: Sven Bender (2009 bis 2017) - 39 Spiele © getty 6/27 PLATZ 21: Lukasz Piszczek (2010 bis 2021) - 40 Spiele © imago images 7/27 PLATZ 21: Werner Schneider (1977 bis 1981) - 40 Spiele © imago images 8/27 PLATZ 19: Lothar Geisler (1957 bis 1967) - 42 Spiele © imago images 9/27 PLATZ 19: Thomas Franck (1990 bis 1996) - 42 Spiele © imago images 10/27 PLATZ 17: Herbert Hein (1979 bis 1984) - 44 Spiele © imago images 11/27 PLATZ 17: Thomas Helmer (1986 bis 1992) - 44 Spiele © imago images 12/27 PLATZ 16: Hans-Joachim Andree (1970 bis 1973) - 45 Spiele © imago images 13/27 PLATZ 15: Hans-Joachim Wagner (1974 bis 1983) - 47 Spiele © imago images 14/27 PLATZ 14: Klaus Brakelmann (1967 bis 1971) - 49 Spiele... hat nie getroffen © imago images 15/27 PLATZ 12: Robert Nikolic (1988 bis 1991) - 51 Spiele... hat nie getroffen © getty 16/27 PLATZ 12: Moritz Leitner (2011 bis 2016) - 51 Spiele... hat nie getroffen © imago images 17/27 PLATZ 10: Wolfgang Paul (1961 bis 1970) - 52 Spiele © imago images 18/27 PLATZ 10: Stefan Reuter (1992 bis 2004) - 52 Spiele © imago images 19/27 PLATZ 8: Thomas Kroth (1988 bis 1990) - 53 Spiele... hat nie getroffen © imago images 20/27 PLATZ 8: Dede (1998 bis 2011) - 53 Spiele © imago images 21/27 PLATZ 7: Wolfgang Feiersinger (1996 bis 2000) - 57 Spiele... hat nie getroffen © imago images 22/27 PLATZ 6: Delron Buckley (2005 bis 2009) - 58 Spiele © getty 23/27 PLATZ 5: Julian Weigl (2015 bis 2019) - 62 Spiele © imago images 24/27 PLATZ 3: Branko Rasovic (1969 bis 1974) - 79 Spiele... hat nie getroffen © getty 25/27 PLATZ 3: Marcel Schmelzer (2009 bis heute) - 79 Spiele © imago images 26/27 PLATZ 2: Jupp Tenhagen (1981 bis 1984) - 87 Spiele... hat nie getroffen © imago images 27/27 PLATZ 1: Christoph Metzelder (2000 bis 2007) - 91 Spiele

BVB, News: Pique warnt Haaland vor Real-Wechsel

Der Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid im Sommer gilt als wahrscheinlich, die Bild berichtete zuletzt sogar von einer Einigung der beiden Parteien.

Genau darin sieht Gerard Pique, der seit 2008 beim FC Barcelona spielt, das Problem bei einem möglichen Wechsel von Haaland zu den Königlichen. Der Norweger wird schon länger mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht, auch wenn zuletzt berichtet wurde, dass sich Real aus dem Haaland-Poker zurückziehen könnte.

Pique erklärte in einem Livestream mit dem Streamer Ibai Llanos auf der Plattform Twitch, dass er an Stelle von Haaland nicht zum gleichen Verein wie Mbappe wechseln würde: "Wenn ich Haaland wäre und den Ballon d'Or gewinnen wollte, würde ich nicht zur selben Mannschaft wechseln wie Mbappe."

BVB, Spielplan: Die kommenden Spiele