BVB, News und Gerüchte: Reus spricht über Karriereende - Hoffnung auf Hummels-Einsatz

BVB-Kapitän Marco Reus hat sich zu seiner Zukunft und seinen Zielen bis zum Karriereende äußert. Mats Hummels könnte gegen Bayer Leverkusen im Kader stehen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt's hier.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Reus plant Karriereende in Dortmund

Marco Reus sieht seine Zukunft weiterhin bei Borussia Dortmund. "Wir haben noch keine Gespräche geführt. Aber wie gesagt: Ich habe meinen Vertrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rundlief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?", sagte Reus im Interview mit der Bild am Sonntag.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer 2023 aus. Reus hoffe aber, dass auch danach "noch sehr viel" komme. "Derzeit fühle ich mich sehr gut und habe richtig Spaß daran, diese Truppe anzuführen. Es ist ja bekannt, dass ich mich hier sehr wohlfühle und mir dieser Verein sehr wichtig ist", betonte Reus. "Der BVB ist mein Verein, Dortmund ist meine Heimatstadt und ich würde meine Karriere hier gern beenden."

Bis dahin will er sich noch seinen Lebenstraum erfüllen und mit den Schwarz-Gelben unbedingt noch den Meistertitel holen.

© getty Marco Reus wechselte 2012 von Borussia Mönchengladbach zum BVB.

BVB, News: Hummels fit für Leverkusen?

Mats Hummels könnte dem BVB am Sonntag im Spiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr im LIVETICKER) womöglich doch zur Verfügung stehen.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, absolvierte der Innenverteidiger am Samstag Teile des Abschlusstrainings. Eine Kadernominierung oder ein Kurzeinsatz gegen Leverkusen sind nicht auszuschließen. Hummels hatte zuletzt aufgrund eines Infekts gefehlt.

Für Erling Haaland, der zuletzt sein baldiges Comeback angekündigt hatte, kommt die Partie aufgrund von muskulären Problemen noch zu früh. Ebenso für Emre Can, der sich im Spiel gegen den SC Freiburg einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hatte.

