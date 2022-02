BVB, News und Gerüchte: Dortmund wohl keine Thema für Süle

Borussia Dortmund soll an einer Verpflichtung von Niklas Süle interessiert sein, für den Innenverteidiger ist ein Wechsel zum BVB aber wohl kein Thema. Marco Rose hat sich dazu geäußert, ob ein Wechsel von Patrik Schick zur Borussia eine Verbesserung für den Stürmer wäre. Außerdem: Ex-BVB-Verteidiger Niclas Jensen hat über die Zukunft der Dortmunder Abwehr gesprochen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Dortmund soll keine Option für Süle sein

Nach Informationen von SPOX und GOAL besteht beim BVB grundsätzliches Interesse an einer Verpflichtung von Bayern-Verteidiger Niklas Süle. Es steht bereits fest, dass der deutsche Nationalspieler die Münchner im Sommer ablösefrei verlassen wird.

Christian Falk erklärte im Bild-Podcast "Bayern Insider" nun, dass ein Wechsel zum BVB für den 26-Jährigen allerdings keine Option sei.

Demnach hat Süle bereits entschieden, bei welchem Verein er nächste Saison spielen wird. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt. Newcastle United und der FC Chelsea gelten als sehr interessiert. Auch dem FC Barcelona wird Interesse nachgesagt.

Fest steht: Dortmund will sich in der Defensive für die kommende Saison verstärken. Neben Manuel Akanji und dem zuletzt verletzungsanfälligen Mats Hummels hat der BVB keinen weiteren verlässlichen Innenverteidiger in seinen Reihen.

BVB-Wintertransfers seit 2000: Der Beste war der Letzte © imago images 1/51 Borussia Dortmund hat im Winter, der letzten Transferperiode von Michael Zorc, keinen Neuzugang präsentiert. Das war natürlich nicht immer so. SPOX blickt zurück auf die Winter-Transfers des BVB seit dem Jahr 2000. © imago images 2/51 SAISON 2000/01 - CONOR CASEY (ablösefrei von den Portland Pilots, links im Bild) © imago images 3/51 Der zweite US-Amerikaner in der BVB-Geschichte kam mit 19 nach Dortmund und blieb ohne Einsatz bei den Profis. Für die Zweite schoss er aber 14 Tore in 23 Partien. Ging dann zu Hannover, wo er 2002 aufstieg. Später noch für Mainz und den KSC aktiv. © imago images 4/51 EMMANUEL KRONTIRIS (für 250.000 Euro von Tennis Borussia Berlin) © imago images 5/51 Kam mit 17 im Oktober 2000 zu seinem Profidebüt und wurde 2002 Meister, da er formell zum Profikader gehörte. Zudem mit einem Einsatz für Deutschlands "Team 2006". Spielte für zehn Klubs. © getty 6/51 JAN DEREK SÖRENSEN (für 800.000 Euro von Rosenborg Trondheim) © getty 7/51 Hatte zuvor auch bei 1860 unterschrieben - Dortmund musste schließlich an die Löwen zahlen. Beim BVB ohne Treffer, anschließend ging es nach Norwegen zurück. Zuletzt Trainer des Baerum SK. © imago images 8/51 TOMAS ROSICKY (für 14,5 Millionen Euro von Sparta Prag) © imago images 9/51 Holte 2002 mit dem BVB den Meistertitel. Ging 2006 zu Arsenal, holte dort zwei FA Cups und blieb zehn Jahre lang, ehe er bei Heimatklub Sparta Prag 2017 die Karriere beendete. Dort ist er heute Sportdirektor. © getty 10/51 SAISON 2001/02 - SEBASTIAN KEHL (für 3,2 Millionen Euro vom SC Freiburg) © getty 11/51 Kam nach einer langen Transferposse mit dem FC Bayern. Karriereende 2015, war sechs Jahre Kapitän und durchlebte die erfolgreiche Klopp-Ära. Später Experte im ZDF, seit 2018 Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB. Steigt 2022 zum Sportdirektor auf. © imago images 12/51 SAISON 2003/04 - THIAGO (für 20.000 Euro von Uniao Sao Joao) © imago images 13/51 Absolvierte kein Pflichtspiel für die Profis. Verließ den BVB bereits 2005 wieder Richtung MLS. Spielte bei LA Galaxy mit Granden wie Donovan zusammen, brachte es jedoch nur auf drei Kurzeinsätze. Seit 2009 zurück in Brasilien. © imago images 14/51 SAISON 2004/05 - EBI SMOLAREK (per Leihe von Feyenoord Rotterdam) © imago images 15/51 Lieferte in einer sportlich schweren Zeit immerhin 25 Buden in 81 BL-Spielen ab. Unvergessen sein Jubel auf dem Zaun der Südtribüne beim Derbysieg gegen Schalke 2007. Seit 2019 Präsident der polnischen Vereinigung der Vertragsfußballer. © imago images 16/51 SAISON 2005/06 - MATTHEW AMOAH (für 400.000 Euro von Vitesse Arnheim) © getty 17/51 Kam mit der Empfehlung von 66 Toren in 190 Spielen aus Arnheim. "Klinsmann", wie er dank seiner Kopfballtore in Ghana genannt wurde, konnte sich jedoch nie durchsetzen. In 17 Bundesligaspielen ohne Tor für den BVB. © imago images 18/51 SAISON 2006/07 - MARCEL HÖTTECKE (für 500.000 Euro von Rot Weiss Ahlen) © getty 19/51 Der Keeper kam mit 19 Jahren als Backup und machte bis 2010 fünf Spiele für die erste Mannschaft. Bei der U23 stand er dagegen 66-mal im Tor. Dann ging es zu Union. Arbeitet heute als Torwart-Trainer beim Chemnitzer FC. © getty 20/51 SAISON 2007/08 - MATS HUMMELS (per Leihe vom FC Bayern München) © getty 21/51 Wurde zunächst bis Juni 2009 ausgeliehen und kam dann für 4,2 Millionen fest nach Dortmund. Wurde zweifacher Meister und Pokalsieger in der Klopp-Ära, dann ging's zu Bayern. Seit 2019 wieder zurück. Mit den drittmeisten Einsätzen in der BVB-Geschichte. © imago images 22/51 ALEXANDER BADE (für 100.000 Euro vom SC Paderborn 07) © imago images 23/51 Der Keeper war nach einer Verletzung von Roman Weidenfeller die Nummer 2 hinter Marc Ziegler. Als Ziegler sich im Revierderby gegen Schalke 04 verletzte, wurde Bade in der Halbzeitpause eingewechselt. Das blieb sein einziger Einsatz für Dortmund. © imago images 24/51 ANTONIO RUKAVINA (für 2,3 Millionen Euro von Partizan Belgrad) © imago images 25/51 Stand kurz nach seinem Wechsel mit dem BVB im Pokalfinale, wo er als Rechtsverteidiger 79 Minuten spielte, aber gegen Bayern verlor. Insgesamt mit 25 Pflichtspielen. Im Februar 2009 zog er weiter zu 1860. © imago images 26/51 SAISON 2008/09 - KEVIN-PRINCE BOATENG (per Leihe für 100.000 Euro von Tottenham Hotspur) © imago images 27/51 Kickte in dieser Zeit erstmals gegen Halbbruder Jerome. Sah nach einem Tritt Rot und kam daher nur auf elf Pflichtspiele. Der BVB wollte ihn anschließend unbedingt kaufen, konnte die Spurs-Forderungen aber nicht erfüllen. © getty 28/51 SAISON 2010/11 - MORITZ LEITNER (ablösefrei vom TSV 1860 München) © getty 29/51 Galt als großes Talent, den nächsten Schritt konnte er in Dortmund aber nicht gehen. Stand fünf Jahre unter Vertrag, wurde aber auch zum FC Augsburg und VfB Stuttgart ausgeliehen. Kam für Dortmund oft nur von der Bank. © getty 30/51 SAISON 2012/13 - NURI SAHIN (per Leihe für 1 Million Euro von Real Madrid) © getty 31/51 Nach der Meisterschaft 2011 ging er zu Real. Dort war es schwer für ihn, deshalb ließ er sich zu Liverpool ausleihen. Dort wurde es auch nicht besser, also wechselte er zurück nach Dortmund . Seine Form von damals fand er nicht mehr. © imago images 32/51 SAISON 2013/14 - MANUEL FRIEDRICH (zuvor vereinslos) © imago images 33/51 Nach Verletzungen der Innenverteidiger Hummels und Subotic kam Friedrich aus der Vereinslosigkeit bereits im November und debütierte drei Tage später gegen die Bayern. Nach 15 Pflichtspielen (ein Tor, zwei Assists) ging er nach Indien. © getty 34/51 MILOS JOJIC (für 2,2 Millionen Euro von Partizan Belgrad) © getty 35/51 Kam als Spieler der Hinrunde in Serbien (6 Tore, 7 Vorlagen) und sollte beim BVB die schwere Verletzung von Kuba kompensieren (Kreuzbandriss). Traf beim Debüt 17 Sekunden nach der Einwechslung. Nach anderthalb Jahren zu Köln transferiert. © imago images 36/51 SAISON 2014/15 - KEVIN KAMPL (für 12 Millionen Euro von RB Salzburg) © getty 37/51 Floppte beim BVB komplett, auch weil er zumeist auf dem Flügel statt im Zentrum aufgeboten wurde. Immerhin 19 Spiele, meist aber ein- oder ausgewechselt. Anschließend ging es über Leverkusen zu RB Leipzig. © getty 38/51 SAISON 2016/17 - ALEXANDER ISAK (für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna) © imago images 39/51 Als "neuer Ibrahimovic" gepriesen, als der BVB den Zuschlag erhielt. Der damals 17-Jährige war europaweit begehrt, in Westfalen zündete er aber auch unter vier verschiedenen Trainern nicht. Mittlerweile aber stark bei Real Sociedad. © getty 40/51 SAISON 2017/18 - MICHY BATSHUAYI (per Leihe für 1,5 Millionen Euro vom FC Chelsea) © getty 41/51 Kam nach Aubameyangs Abgang und in 14 Pflichtspielen auf starke neun Tore sowie einen Assist. Eine Verletzung gegen Ende der Halbserie durchkreuzte dann etwaige Pläne, den Spieler fest zu verpflichten. Batshuayi landete beim FC Valencia. © getty 42/51 SERGIO GOMEZ (für 3 Millionen Euro von der U19 des FC Barcelona) © getty 43/51 Wurde zunächst im Unterbau eingesetzt. Feierte unter Interimscoach Stöger sein BL-Debüt, doch schon anderthalb Jahre später wurde er zu Huesca verliehen. Im Sommer 2021 ging es zu Anderlecht. Dort nun sehr stark als Linksverteidiger mit Offensivdrang. © getty 44/51 MANUEL AKANJI (für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel) © getty 45/51 Wartete direkt zu Beginn mit guten Leistungen auf, viel später aber in ein Loch und war unter Lucien Favre teilweise vogelwild. Im gesamten Jahr 2021 aber sehr stabil und zuverlässig. Hat sich zu einem echten Leistungsträger gemausert. © imago images 46/51 SAISON 2018/19 - LEONARDO BALERDI (für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors) © getty 47/51 Ein Einkauf, dessen Sinn sich schwer erschloss. Kam vor allem beim BVB II zum Einsatz, oben wurde er wohl für zu leicht befunden. In seinen letztlich nur acht Pflichtspielen auch nicht immer sattelfest. Dann an Marseille mit 4,5 Mio. Verlust verkauft. © getty 48/51 SAISON 2019/20 - EMRE CAN (per Leihe für 1 Million Euro von Juventus Turin) © imago images / Team 2 49/51 Seit seinem Wechsel mit Licht und Schatten. Seine Einstellung hilft der Mannschaft weiter, doch Can begeht in regelmäßigen Abständen Fehler, die zu Toren führen. Kämpft bis heute darum, unumstrittener Stammspieler zu werden. Auch oftmals verletzt. © imago images 50/51 ERLING HAALAND (für 20 Millionen Euro von RB Salzburg) © getty 51/51 Was soll man sagen? Mit kilometerweitem Abstand Dortmunds bester Winter-Transfer bislang. Steht (Stand: Februar 2022) bei 80 Toren und 21 Assists in 79 Pflichtspielen. Ohne ihn ist der Dortmunder Angriff um ein Vielfaches stumpfer.

BVB, News: Schick-Transfer? "BVB immer eine Top-Adresse"

Dass Erling Haaland den BVB im Sommer verlassen könnte, ist allseits bekannt. Sport1 brachte zuletzt Leverkusens Patrik Schick als möglichen Haaland-Nachfolger ins Spiel, der für den BVB eine echte Alternative sein könnte.

In der laufenden Saison kommt der Stürmer für die Werkself in 21 Einsätzen auf 18 Treffer sowie drei Assists und weckt damit Interesse von anderen Klubs - möglicherweise auch vom BVB.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie der Dortmunder am Sonntag in Leverkusen hatte BVB-Coach Rose viel Lob für den Stürmer des Gegners. "Ich finde, das Patrik Schick ein hervorragender Stürmer ist und glaube auch, dass er ein guter Typ ist", sagte der Trainer. "Grundsätzlich glaube ich, dass Borussia Dortmund immer eine lohnenswerte Adresse ist."

BVB, News: U19-Talent vor Sprung zu den Profis?

Im September 2020 wechselte Jamie Bynoe-Gittens aus der Akademie von Manchester City zu Borussia Dortmund, wie einst auch Ex-BVB-Star Jadon Sancho vor ihm.

Sein Trainer Mike Tullberg von der Dortmunder U19 sprach nun mit Reviersport über die Zukunft des Youngsters. "Zum Potenzial von ihm muss ich nichts sagen. Das sieht man", erklärte Tullberg über den 17-Jährigen, der wegen mehrerer Verletzungen in dieser Sasion bisher auf nur sechs Einsätze kommt.

"Das Wichtigste ist, dass er fit wird. Das ist er noch nicht. Da haben wir noch ein paar Monate für und dann hoffen wir, dass er irgendwann auch mal in großen Stadien spielt", fügte der Coach hinzu.

Für seinen Trainer kommt es am Ende aber nicht darauf an, "ob er im März oder im Juni bei den Profis ist". Die Hauptsache sei für ihn, "dass er, wenn er da ist, funktioniert". Wenn er fit ist, funktioniert er bisher sehr gut: In den sechs Spielen, die er diese Saison gemacht hat, kommt er auf sechs Tore und zwei Vorlagen.

© imago images Jamie Bynoe-Gittens im Einsatz für die U19 des BVB.

BVB, News: Niklas Jensen spricht über Zukunft der BVB-Abwehr

Jensen kam 2003 von Manchester City nach Dortmund und spielte zwei Jahre lang beim BVB, bevor er zurück nach England ging und zu Fulham wechselte. In einem Interview mit Bulinews.com sprach er unter anderem über die Zukunft der Abwehr der Borussia.

"Ich denke, der BVB wird im Sommer einen Innenverteidiger verpflichten, aber sie haben auch im Nachwuchs einige gute Spieler, vielleicht kommt also auch jemand aus dem Nachwuchs zur ersten Mannschaft", erklärte Jensen, der heute als Spielerberater tätig ist.

"Am Ende kommt es darauf an, ein gutes Paar in der Innenverteidigung zu finden, dass dem Team Sicherheit gibt", fügte der 47-Jährige hinzu.

BVB, Spielplan: Die kommenden Spiele